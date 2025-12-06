  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Cine este Mihai Gâdea. A studiat teologia înainte să devină jurnalist și are o familie superbă. „Nu sunt pastor şi-mi pare rău că nu sunt!”

Cine este Mihai Gâdea. A studiat teologia înainte să devină jurnalist și are o familie superbă. „Nu sunt pastor şi-mi pare rău că nu sunt!”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.

Mihai Gâdea este unul dintre cei mai cunoscuți realizatori de televiziune din România, o figură centrală a postului Antena 3, unde conduce din 2010 și unde a devenit un reper al talk-show-urilor politice. Dincolo de cariera sa mediatică, viața personală a jurnalistului dezvăluie o poveste de familie discretă, dar plină de realizări, în care soția și fiica sa au propriile drumuri de succes.

Cine este Mihai Gâdea

Născut pe 10 ianuarie 1977 la București, Mihai Emanuel Gâdea, pe numele complet, a urmat studii de istorie și teologie, devenind doctorand la Institutul „Nicolae Iorga” cu o lucrare despre Ionel Brătianu. A absolvit Facultatea de Teologie Adventistă în anul 2000.

Titi Gâdea, tatăl lui Mihai, este un pastor adventist respectat în comunitatea românească din apropierea Madridului. Surorile prezentatorului au, la rândul lor, parcursuri profesionale solide: Emi activează într-o bancă din capitala Spaniei, Dana s-a dedicat creșterii copiilor, iar Alina locuiește în Statele Unite, unde lucrează ca secretară la o universitate din Michigan.

„Nu sunt pastor şi-mi pare rău că nu sunt. Mi-aş fi dorit să fiu. (….) Nu pot să fiu stânjenit pentru că tatăl meu este pastor. Faţă de părinţii mei am toată preţuirea”, declara Mihai Gâdea în urmă cu ceva vreme.

E vestea momentului în showbiz! S-a despărțit de iubit, după 10 ani, iar acum e într-o relație cu o femeie!
E vestea momentului în showbiz! S-a despărțit de iubit, după 10 ani, iar acum e într-o relație cu o femeie!
Recomandarea zilei

Cariera sa în televiziune a început la Realitatea TV, între 2002 și 2004, apoi la Antena 1, iar consacrarea a venit odată cu Antena 3, unde a moderat emisiunea „Sinteza zilei”. Din 2010 este directorul postului, consolidându-și poziția ca una dintre cele mai influente voci din media românească.

Cine este și cu ce se ocupă soția lui Mihai Gâdea

Mihai Gâdea este căsătorit cu Agatha Kundri Gâdea, născută pe 19 august 1981 la Timișoara.

O alertă alimentară majoră a fost emisă în România! Dr. Tudor Ciuhodaru avertizează: „Mergeți la spital sau consultați un medic dacă ați mâncat!” E vorba despre un aliment pe care foarte mulți români îl cumpără
O alertă alimentară majoră a fost emisă în România! Dr. Tudor Ciuhodaru avertizează: „Mergeți la spital sau consultați un medic dacă ați mâncat!” E vorba despre un aliment pe care foarte mulți români îl cumpără
Recomandarea zilei

Agatha este și ea fiica unui pastor adventist din Timișoara și a absolvit Universitatea de Vest în 2004, specializându-se în sociologie. Ea și Mihai Gâdea s-au căsătorit în urmă cu peste 17 ani, într-o perioadă în care fiica lor avea deja trei ani.

Deși nu apare în lumina reflectoarelor, ea are o carieră impresionantă: conduce o grădiniță cu program afterschool, fondată în 2011, și este pasionată de triatlon, sport solicitant care combină înotul, ciclismul și alergarea.

familia gadeaIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 12)

Povestea lor de dragoste s-a construit discret, departe de atenția publicului, iar Agatha a rămas mereu un sprijin constant pentru jurnalist.

Citeşte şi: Mihai Gâdea îi cere daune de un milion de euro lui Victor Ponta, în scandalul fotografiilor Coldea-Dan-Ponta: „Îl voi acţiona în judecată”

Citeşte şi: Imagini rare! Mihai Gâdea, student la Teologie, ținea predici despre Dumnezeu

Citeşte şi: Cum arată Raluca Turcan, după ce a apelat la intervenții estetice. Fostul ministru al Culturii, apariție de Ziua Națională

Citeşte şi: Carmen Brumă, apariție incendiară la Palatul Parlamentului. Partenera lui Mircea Badea a participat la lansarea cărții Anastasiei Soare

Cu ce se ocupă fiica lui Gâdea și care este relația lor

Fiica lor, Karina Maisha, născută pe 16 august 2002, și-a urmat propriul drum, departe de televiziune. A studiat creative business în Olanda și ulterior modă la o prestigioasă școală din Florența. În mai 2022, Karina s-a lansat muzical sub pseudonimul „K”, cu piesa „Start”, care a strâns zeci de mii de vizualizări pe YouTube.

Mihai Gâdea s-a arătat extrem de mândru de realizările fiicei sale, scriind la momentul lansării: „Orice părinte își dorește ca puiul lui să fie fericit. Astăzi, însă, tu, iubita mea Karina, m-ai bucurat cât pentru toată viața! Sunt atât de mândru încât un milion de postări pe orice rețea de socializare n-ar reuși să cuprindă ce m-ai făcut să trăiesc astăzi! Ai compus o piesă, ai regizat un clip cu talent și mult suflet! ‘START’ este pe repeat acasă, în mașină și la birou! Felicitări, iubita mea!”, a transmis Mihai Gâdea la acea vreme, în mediul online.

Relația dintre tată și fiică este una specială, bazată pe prietenie și încredere. „Mai important pentru mine este să fiu un foarte bun prieten al ei. Și una dintre cele mai mari frustrări ale mele este că nu am petrecut atât de mult timp cu ea, cât aș fi vrut”, a mărturisit Gâdea în podcastul Altceva cu Adrian Artene, în 2022.

Foto – arhivă / Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Ce studii are Cătălin Măruță: „Nu mi-e rușine”! Cum și-a câștigat primii bani prezentatorul de la PRO TV
Ce studii are Cătălin Măruță: „Nu mi-e rușine”! Cum și-a câștigat primii bani prezentatorul de la PRO TV
Fanatik
Primul 11 al FCSB în derby-ul cu Dinamo. Marea surpriză din atac după accidentările lui Bîrligea și Miculescu. Exclusiv
Primul 11 al FCSB în derby-ul cu Dinamo. Marea surpriză din atac după accidentările lui Bîrligea și Miculescu. Exclusiv
GSP.ro
Starul din Premier League s-a ferit, însă camerele tot l-au surprins cu celebra prezentatoare TV
Starul din Premier League s-a ferit, însă camerele tot l-au surprins cu celebra prezentatoare TV
Click.ro
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
TV Mania
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Redactia.ro
Cântăreața noastră, la doar 34 de ani, a fost diagnosticată cu o boală cumplită!! Imagini CUMPLITE cu ea ACUM
Cântăreața noastră, la doar 34 de ani, a fost diagnosticată cu o boală cumplită!! Imagini CUMPLITE cu ea ACUM
Citește și...
Pariul făcut de Dumitru Dragomir cu Gigi Neţoiu: “Atâţia bani trebuie să-i dau dacă iese primar!”
Tabel pensii anticipate parțiale în 2025: penalizări exacte, de la 1 lună la 5 ani. Cât pierzi lunar
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Topul celor mai periculoși deținuți din istorie. Sunt păziți zi și noapte
Cine este Agatha Kundri, soția lui Mihai Gâdea. Sunt căsătoriți de peste 17 ani și au împreună o fată
Prețuri controversate la hotelul Simonei Halep pentru Revelion 2026. Câte mii de euro costă patru nopți de cazare hotelul ei de lux din Poiana Brașov
Alina Sorescu, confesiuni emoționante despre impactul divorțului de Alexandru Ciucu asupra fiicelor lor: „Presiunile continuă și continuă din păcate asupra lor” / Exclusiv
Pârtii de schi de vis
Vortexul polar se rupe, ce iarnă aduce de Crăciun şi Revelion. Prognoza actualizată pentru România

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Agatha Kundri, soția lui Mihai Gâdea. Sunt căsătoriți de peste 17 ani și au împreună o fată
Cine este Agatha Kundri, soția lui Mihai Gâdea. Sunt căsătoriți de peste 17 ani și au împreună o fată
Prețuri controversate la hotelul Simonei Halep pentru Revelion 2026. Câte mii de euro costă patru nopți de cazare hotelul ei de lux din Poiana Brașov
Prețuri controversate la hotelul Simonei Halep pentru Revelion 2026. Câte mii de euro costă patru nopți de cazare hotelul ei de lux din Poiana Brașov
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
Ea e? Raluca Turcan, o nouă transformare! E mai tânără cu 15 ani și nu o mai recunoști în poze! Cum a apărut lângă Nicușor Dan! Are sau nu operații estetice?
Ea e? Raluca Turcan, o nouă transformare! E mai tânără cu 15 ani și nu o mai recunoști în poze! Cum a apărut lângă Nicușor Dan! Are sau nu operații estetice?
Horoscop 2026. 4 zodii își rescriu destinul și o iau de la capăt! Ce beneficii mari vor avea în 2026
Horoscop 2026. 4 zodii își rescriu destinul și o iau de la capăt! Ce beneficii mari vor avea în 2026
Elle
Diana Dumitrescu, declarații despre problemele din relația cu soțul ei, după 6 ani de căsătorie: „Nimic nu e perfect, nimic nu e ceea ce pare, oamenii…”
Diana Dumitrescu, declarații despre problemele din relația cu soțul ei, după 6 ani de căsătorie: „Nimic nu e perfect, nimic nu e ceea ce pare, oamenii…”
Vivian, fiica trans a lui Elon Musk, nevoită să se deghizeze în public din cauza conflictului cu miliardarul. Tensiunile cu tatăl ei au determinat-o să recurgă la acest gest: "Mulți pot fi și foarte dubioși..."
Vivian, fiica trans a lui Elon Musk, nevoită să se deghizeze în public din cauza conflictului cu miliardarul. Tensiunile cu tatăl ei au determinat-o să recurgă la acest gest: "Mulți pot fi și foarte dubioși..."
Relația dintre Brad Pitt și Ines de Ramon devine din ce în ce mai serioasă. Ce au dezvăluit surse apropiate actorului: "După ce s-au mutat împreună..."
Relația dintre Brad Pitt și Ines de Ramon devine din ce în ce mai serioasă. Ce au dezvăluit surse apropiate actorului: "După ce s-au mutat împreună..."
DailyBusiness.ro
România primește sprijin pentru aderarea la OCDE. Bolojan anunță acorduri strategice cu Ungaria și Austria
România primește sprijin pentru aderarea la OCDE. Bolojan anunță acorduri strategice cu Ungaria și Austria
Cătălin Drulă îl acuză pe Ciprian Ciucu de faptul că a condus campania digitală a PNL în vremea în care liberalii l-au promovat pe Călin Georgescu pe TikTok
Cătălin Drulă îl acuză pe Ciprian Ciucu de faptul că a condus campania digitală a PNL în vremea în care liberalii l-au promovat pe Călin Georgescu pe TikTok
A1.ro
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Horoscop 7 decembrie 2025. O zodie este pregătită să întâlnească dragostea adevărată. Urmează fluturi în stomac și fericire supremă
Horoscop 7 decembrie 2025. O zodie este pregătită să întâlnească dragostea adevărată. Urmează fluturi în stomac și fericire supremă
Câștiguri neașteptate pentru 5 zodii înainte de sărbători. Ele trag lozul cel mare!
Câștiguri neașteptate pentru 5 zodii înainte de sărbători. Ele trag lozul cel mare!
Imagini rare cu Mario Mutu, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu. Cum arată tânărul la 23 de ani
Imagini rare cu Mario Mutu, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu. Cum arată tânărul la 23 de ani
Oana Roman și-a împodobit bradul de Crăciun. Vedeta a ales o fundă roșie uriașă: „Am făcut ceva «în trend»”
Oana Roman și-a împodobit bradul de Crăciun. Vedeta a ales o fundă roșie uriașă: „Am făcut ceva «în trend»”
Observator News
A făcut infarct şi a murit pe marginea drumului când şi-a văzut soţia ucisă, între fiarele maşinii, în Spania
A făcut infarct şi a murit pe marginea drumului când şi-a văzut soţia ucisă, între fiarele maşinii, în Spania
Libertatea pentru Femei
Din nou doliu în presă! Fiul marilor noștri actori a murit în puterea vârstei! Atât de tânăr! Și-a lăsat soția și fiul pe pământ și a plecat în cer, la dragii lui părinți
Din nou doliu în presă! Fiul marilor noștri actori a murit în puterea vârstei! Atât de tânăr! Și-a lăsat soția și fiul pe pământ și a plecat în cer, la dragii lui părinți
Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Artan. Fiica lui, distrusă de durere, a făcut un gest incredibil pentru cei veniți la funeralii
Imagini copleșitoare de la înmormântarea lui Artan. Fiica lui, distrusă de durere, a făcut un gest incredibil pentru cei veniți la funeralii
Toată lumea o atacă acum pe mama Claudiei Pătrășcanu, dar puțini știu ce tragedie duce în spate. Ce s-a întâmplat la Târgul de Crăciun de la Constanța. Momentul viral care a revoltat tot orașul
Toată lumea o atacă acum pe mama Claudiei Pătrășcanu, dar puțini știu ce tragedie duce în spate. Ce s-a întâmplat la Târgul de Crăciun de la Constanța. Momentul viral care a revoltat tot orașul
Fiica Andreei Berecleanu, mesaj incredibil pentru tatăl ei, Andrei Zaharescu. Poze pe care nu le-a mai arătat niciodată. Ce a avut de spus Eva Zaharescu
Fiica Andreei Berecleanu, mesaj incredibil pentru tatăl ei, Andrei Zaharescu. Poze pe care nu le-a mai arătat niciodată. Ce a avut de spus Eva Zaharescu
Viva.ro
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Cântăreața noastră, la doar 34 de ani, a fost diagnosticată cu o boală cumplită!! Imagini CUMPLITE cu ea ACUM
Cântăreața noastră, la doar 34 de ani, a fost diagnosticată cu o boală cumplită!! Imagini CUMPLITE cu ea ACUM
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Doliu în lumea televiziunii. A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. A lăsat în urmă trei copii
Doliu în lumea televiziunii. A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. A lăsat în urmă trei copii
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Tensiunea arterială la femei: valorile normale pe vârste și semnele care arată când trebuie să mergi la medic
Tensiunea arterială la femei: valorile normale pe vârste și semnele care arată când trebuie să mergi la medic
Durerea bruscă de stomac, singurul simptom al cancerului de colon în stadiul 3 al unei femei
Durerea bruscă de stomac, singurul simptom al cancerului de colon în stadiul 3 al unei femei
Alimente de care să abuzați la menopauză. Încetinesc îmbătrânirea și previn îngrășarea
Alimente de care să abuzați la menopauză. Încetinesc îmbătrânirea și previn îngrășarea
Legătura dintre vaccinurile anti Covid și riscul de mortalitate pe termen lung. Concluziile celui mai amplu studiu
Legătura dintre vaccinurile anti Covid și riscul de mortalitate pe termen lung. Concluziile celui mai amplu studiu
TV Mania
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Kate Middleton, apariție desprinsă din basme la Palatul Windsor: tiara rară și vedetele invitate la petrecerea regală
Kate Middleton, apariție desprinsă din basme la Palatul Windsor: tiara rară și vedetele invitate la petrecerea regală
Alina Pușcaș spune „nu” reality show-urilor Antena 1. Motivul pentru care nu participă la Survivor sau Asia Express
Alina Pușcaș spune „nu” reality show-urilor Antena 1. Motivul pentru care nu participă la Survivor sau Asia Express
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
Boala care a răpus-o pe Roxana Moise! Fosta handbalistă a lăsat în urmă trei copii
Boala care a răpus-o pe Roxana Moise! Fosta handbalistă a lăsat în urmă trei copii
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton