Cine este Mihai Gâdea. A studiat teologia înainte să devină jurnalist și are o familie superbă. „Nu sunt pastor şi-mi pare rău că nu sunt!”

Mihai Gâdea este unul dintre cei mai cunoscuți realizatori de televiziune din România, o figură centrală a postului Antena 3, unde conduce din 2010 și unde a devenit un reper al talk-show-urilor politice. Dincolo de cariera sa mediatică, viața personală a jurnalistului dezvăluie o poveste de familie discretă, dar plină de realizări, în care soția și fiica sa au propriile drumuri de succes.

Cine este Mihai Gâdea

Născut pe 10 ianuarie 1977 la București, Mihai Emanuel Gâdea, pe numele complet, a urmat studii de istorie și teologie, devenind doctorand la Institutul „Nicolae Iorga” cu o lucrare despre Ionel Brătianu. A absolvit Facultatea de Teologie Adventistă în anul 2000.

Titi Gâdea, tatăl lui Mihai, este un pastor adventist respectat în comunitatea românească din apropierea Madridului. Surorile prezentatorului au, la rândul lor, parcursuri profesionale solide: Emi activează într-o bancă din capitala Spaniei, Dana s-a dedicat creșterii copiilor, iar Alina locuiește în Statele Unite, unde lucrează ca secretară la o universitate din Michigan.

„Nu sunt pastor şi-mi pare rău că nu sunt. Mi-aş fi dorit să fiu. (….) Nu pot să fiu stânjenit pentru că tatăl meu este pastor. Faţă de părinţii mei am toată preţuirea”, declara Mihai Gâdea în urmă cu ceva vreme.

Cariera sa în televiziune a început la Realitatea TV, între 2002 și 2004, apoi la Antena 1, iar consacrarea a venit odată cu Antena 3, unde a moderat emisiunea „Sinteza zilei”. Din 2010 este directorul postului, consolidându-și poziția ca una dintre cele mai influente voci din media românească.

Cine este și cu ce se ocupă soția lui Mihai Gâdea

Mihai Gâdea este căsătorit cu Agatha Kundri Gâdea, născută pe 19 august 1981 la Timișoara.

Agatha este și ea fiica unui pastor adventist din Timișoara și a absolvit Universitatea de Vest în 2004, specializându-se în sociologie. Ea și Mihai Gâdea s-au căsătorit în urmă cu peste 17 ani, într-o perioadă în care fiica lor avea deja trei ani.

Deși nu apare în lumina reflectoarelor, ea are o carieră impresionantă: conduce o grădiniță cu program afterschool, fondată în 2011, și este pasionată de triatlon, sport solicitant care combină înotul, ciclismul și alergarea.

Povestea lor de dragoste s-a construit discret, departe de atenția publicului, iar Agatha a rămas mereu un sprijin constant pentru jurnalist.

Cu ce se ocupă fiica lui Gâdea și care este relația lor

Fiica lor, Karina Maisha, născută pe 16 august 2002, și-a urmat propriul drum, departe de televiziune. A studiat creative business în Olanda și ulterior modă la o prestigioasă școală din Florența. În mai 2022, Karina s-a lansat muzical sub pseudonimul „K”, cu piesa „Start”, care a strâns zeci de mii de vizualizări pe YouTube.

Mihai Gâdea s-a arătat extrem de mândru de realizările fiicei sale, scriind la momentul lansării: „Orice părinte își dorește ca puiul lui să fie fericit. Astăzi, însă, tu, iubita mea Karina, m-ai bucurat cât pentru toată viața! Sunt atât de mândru încât un milion de postări pe orice rețea de socializare n-ar reuși să cuprindă ce m-ai făcut să trăiesc astăzi! Ai compus o piesă, ai regizat un clip cu talent și mult suflet! ‘START’ este pe repeat acasă, în mașină și la birou! Felicitări, iubita mea!”, a transmis Mihai Gâdea la acea vreme, în mediul online.

Relația dintre tată și fiică este una specială, bazată pe prietenie și încredere. „Mai important pentru mine este să fiu un foarte bun prieten al ei. Și una dintre cele mai mari frustrări ale mele este că nu am petrecut atât de mult timp cu ea, cât aș fi vrut”, a mărturisit Gâdea în podcastul Altceva cu Adrian Artene, în 2022.

