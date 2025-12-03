Cum arată Raluca Turcan, după ce a apelat la intervenții estetice. Fostul ministru al Culturii, apariție de Ziua Națională

Fostul ministru al Culturii, Raluca Turcan, a apărut de 1 Decembrie, Ziua Națională, la evenimentul de la Palatul Cotroceni. Cu un costum negru format din sacou și pantaloni, Raluca Turcan a fost o apariție foarte discretă și conservatoare, însă transformarea ei a fost vizibilă. De la ten și până la look-ul adoptat, fostul ministru pare că a întinerit. Iată ce proceduri estetice și-a făcut.
Raluca Turcan a apărut la evenimentul de la Palatul Cotroceni cu un look proaspăt. În cea mai recentă fotografie publicată pe Facebook, fostul ministru apare alături de Nicușor Dan și alți politicieni.
Chipul fostului ministru pare mai tânăr, iar procedurile estetice i-au prins bine. Fără să pară altă persoană Raluca Turcan a afișat un ten impecabil, lipsit de riduri sau imperfecțiuni. În plus, ea a părut întinerită și luminoasă la față.
Raluca Turcan a împlinit în luna aprilie 49 de ani, însă fotografiile actuale cu fostul ministru nu spun același lucru. Aceasta pare cu cel puțin un deceniu mai tânără, conform fotografiilor postate recent.
Raluca Turcan este căsătorită cu fostul purtător de cuvânt al lui Traian Băsescu
Raluca Turcan este căsătorită cu Valeriu Turcan, fostul purtător de cuvânt al președintelui Traian Băsescu. Cei doi au împreună un fiu pe nume Eric Octavian.
“Ne-am cunoscut în timp ce lucram amandoi la campania PNL și a Alianței D.A. Am fost cucerită din primul moment de inteligența, căldura și umorul său și ne-am căsătorit în septembrie 2004”, a povestit Raluca Turcan pe blogul său.
