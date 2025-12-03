Cum arată Raluca Turcan, după ce a apelat la intervenții estetice. Fostul ministru al Culturii, apariție de Ziua Națională

Fostul ministru al Culturii, Raluca Turcan, a apărut de 1 Decembrie, Ziua Națională, la evenimentul de la Palatul Cotroceni. Cu un costum negru format din sacou și pantaloni, Raluca Turcan a fost o apariție foarte discretă și conservatoare, însă transformarea ei a fost vizibilă. De la ten și până la look-ul adoptat, fostul ministru pare că a întinerit. Iată ce proceduri estetice și-a făcut.

Ce intervenții estetice are Raluca Turcan

Raluca Turcan a apărut la evenimentul de la Palatul Cotroceni cu un look proaspăt. În cea mai recentă fotografie publicată pe Facebook, fostul ministru apare alături de Nicușor Dan și alți politicieni.

Citește și: Raluca Turcan îl atacă pe Marcel Ciolacu, după ce fostul premier a criticat Guvernul Bolojan și partidul PNL: „Ultimul lucru de care are nevoie România este să primească lecții tocmai de la cei care au jucat la ruletă finanțele țării”

Chipul fostului ministru pare mai tânăr, iar procedurile estetice i-au prins bine. Fără să pară altă persoană Raluca Turcan a afișat un ten impecabil, lipsit de riduri sau imperfecțiuni. În plus, ea a părut întinerită și luminoasă la față.

Raluca Turcan a trecut prin mai multe proceduri estetice, de la blefaroplastie până la tratamente de ten revoluționare și umplerea liniilor fine cu botox și acid hialuronic.

Citește și: Mirabela Grădinaru a atras toate privirile la recepția de Ziua Națională de la Cotroceni. Cum s-a fotografiat cu vedetele

Raluca Turcan a împlinit în luna aprilie 49 de ani, însă fotografiile actuale cu fostul ministru nu spun același lucru. Aceasta pare cu cel puțin un deceniu mai tânără, conform fotografiilor postate recent.

Raluca Turcan este căsătorită cu fostul purtător de cuvânt al lui Traian Băsescu

Raluca Turcan este căsătorită cu Valeriu Turcan, fostul purtător de cuvânt al președintelui Traian Băsescu. Cei doi au împreună un fiu pe nume Eric Octavian.

Citește și: La ce operaţii estetice ar fi apelat Raluca Turcan. Transformarea incredibilă a fostului ministru al Culturii. Cum arăta înainte

„Soţul meu, Valeriu Turcan, şi fiul nostru, Eric Octavian, sunt cele mai importante persoane din viaţa mea”, a spus fostul ministru pe Facebook.

Ea a explicat cum și-a întâlnit soțul. Totul s-a întâmplat în timpul campaniei PNL. În 2004, cei doi s-au căsătorit și formează un cuplu solid.

“Ne-am cunoscut în timp ce lucram amandoi la campania PNL și a Alianței D.A. Am fost cucerită din primul moment de inteligența, căldura și umorul său și ne-am căsătorit în septembrie 2004”, a povestit Raluca Turcan pe blogul său.

Urmărește-ne pe Google News