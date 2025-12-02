Mirabela Grădinaru a atras toate privirile la recepția de Ziua Națională de la Cotroceni. Cum s-a fotografiat cu vedetele

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a fost una dintre prezențele remarcate la recepția oficială organizată de 1 Decembrie la Palatul Cotroceni. Evenimentul dedicat Zilei Naționale a reunit politicieni, personalități din media, influenceri și numeroase vedete, într-un cadru festiv marcat de discursuri și momente simbolice.

Vedetele și personalitățile prezente la recepție

Recepția a fost deschisă de mesajul președintelui Nicușor Dan, care a vorbit despre corupția din România, afirmând că „România este o țară coruptă” și subliniind lipsa voinței statului de a combate acest fenomen. Declarațiile sale au stârnit reacții și au dat tonul unei seri în care politica s-a împletit cu eleganța și simbolurile naționale.

Printre invitați s-au aflat nume cunoscute din spațiul public: Andreea Raicu, Laura Cosoi, Alexia și Alexandre Eram, Denise Rifai, Cristina Dorobanțu, Raluca Turcan, dar și actori și jurnaliști precum Victor Rebengiuc, Amalia Enache, Ionela Năstase sau Oana Zamfir. Atmosfera a fost una relaxată, cu multe momente de socializare și fotografii care au circulat rapid în mediul online.

Mirabela Grădinaru, în centrul atenției

Partenera șefului statului a atras privirile prin eleganța sa discretă. A purtat o rochie gri, accesorizată cu o coafură simplă și un machiaj natural. De-a lungul serii, Mirabela Grădinaru a socializat cu mai multe personalități și a acceptat să fie fotografiată alături de vedetele prezente. Laura Cosoi a fost printre primele care au pozat cu aceasta, imaginile fiind ulterior distribuite pe rețelele sociale.

Mesaje emoționante de Ziua Națională

Actrița Laura Cosoi a transmis un mesaj puternic, dedicat părinților și copiilor din România, subliniind importanța educației ca relație umană și nu ca proces tehnic. „De 1 Decembrie, am ales să fiu aici în numele părinților și copiilor din România.

Pentru că viitorul lor nu poate fi lăsat pe mâna algoritmilor și a unor sisteme care nu știu ce înseamnă iubirea, siguranța sau responsabilitatea , exact cum spunea și Ursula von der Leyen: nimic nu poate înlocui rolul uman în educația copiilor noștri.

Educația nu este un proces tehnic, ci o relație. O relație care cere prezență, discernământ, empatie și curaj. Astăzi nu am reprezentat doar o voce, ci grijile, speranțele și întrebările unei întregi generații de părinți.

Iar în final, rămâne ceva simplu și puternic: credința că, atunci când ne unim pentru copiii noștri, nimic nu e prea greu și nicio schimbare nu e imposibilă. Pentru că viitorul lor începe cu alegerile și curajul nostru de azi , iar împreună îl putem face sigur, curat și omenesc”, a spus aceasta, amintind că viitorul copiilor depinde de alegerile și curajul de azi.

Și Andreea Raicu a marcat momentul cu un mesaj despre rădăcini și apartenență. „România este acasă. Iar acasă nu înseamnă perfecțiune, ci iubire, curaj și responsabilitate”, a declarat vedeta, exprimându-și dorința ca românii să construiască împreună o țară mai bună.

