După incidentul de la Alba Iulia, când un bărbat i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova”, acesta susține că a fost lovit și îmbrâncit de fanii fostului candidat la prezidențiale. Totul s-a întâmplat în cadrul unei adunări cu ocazia Zilei Naționale. Adrian Bazavan, membru al organizației civice „Lupii tricolori” a anunțat că a depus plângere la poliție, după incident.

Călin Georgescu și-a chemat susținătorii la Alba Iulia, într-o manifestație separată de cea pe care a organizat-o George Simion.

Fostul candidat la prezidențiale a vrut să organizeze un tribut pentru eroii căzuți la Marea Unire, însă lucrurile au degenerat rapid.

Printre românii prezenți la manifestație s-a aflat și Adrian Bazavan, un bucureștean care i-a strigat fostului candidat „marș la Moscova”. Momentul i-a enervat la culme pe susținătorii lui Georgescu, care au reacționat violent și l-ar fi bătut pe bărbat.

Acum, Adrian Bazavan spune că a depus plângere la poliție după ce a fost agresat de mai mulți simpatizanți ai lui Georgescu.

„Am venit și eu să-mi exprim opinia în mod democratic, civilizat, calm. Opinia mea și a multora dintre noi este că Georgescu e un trădător de țară plătit de Rusia, care a stat la Viena 10 ani fără să aibă niciun loc de muncă decât banii primiți la plic, că este un securist de modă veche, sprijinit de cei din securitatea veche, românească și rusească, și austriacă și de cine o mai fi el. Și ar putea să aibă bunul-simț și el, și George Simion, și ceilalți politicieni ca de Ziua Națională să ne respecte și să lase sloganurile acasă.

Pentru că mi-am exprimat această opinie în mod civilizat, calm, așa cum și-o exprimau și ei, am fost bătut, agresat, împins de femei, de bărbați, după cum se poate vedea. Mi-au dat palme, pumni. Am depus și o plângere la poliție în acest sens, în speranța că făptuitorii vor fi pedepsiți că au recurs la violență”, a spus Adrian Bazavan.

Au intervenit forțele de ordine

Bărbatul spune că forțele de ordine au intervenit în 30 de secunde, iar susținătorii lui Georgescu au devenit din ce în ce mai agresivi, în timp ce unii țipau la el să îl ia jandarmeria dintre el, acuzându-l că este „agitator”.

„Cine știe ce mi se întâmpla, erau mulți susținători care erau agresivi”, a spus bărbatul.

El a fost bruscat de oamenii din mulțime, care l-au numit „instigator” și au cerut să fie scos din mulțime.

