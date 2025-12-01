1 Decembrie 2025 a adus din nou românii împreună pentru a celebra Ziua Națională, cu parade militare, ceremonii oficiale și manifestări populare desfășurate în întreaga țară. La București, Arcul de Triumf a fost martorul defilării a aproape 3.000 de militari, în prezența celor mai importanți lideri ai statului, iar la Alba Iulia au avut loc marșuri și discursuri politice care au atras sute de participanți.

Parada militară de la București

Capitala a fost centrul atenției, unde aproape 3.000 de militari au defilat sub Arcul de Triumf. La ceremonie au participat președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, membri ai Guvernului, parlamentari și alte oficialități. Sorin Grindeanu și fostul președinte Traian Băsescu s-au aflat, de asemenea, printre invitați. Administrația de la Washington a transmis un mesaj de apreciere pentru contribuția României la securitatea regională, printr-o scrisoare semnată de Donald Trump.

Nicușor Dan a decorat un veteran

Discursurile oficiale au subliniat importanța Marii Uniri din 1918 și rolul solidarității românești. Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de încurajare pentru români: „Românii pot și România poate să treacă peste greutăți, să urce mai sus, să construiască un viitor mai bun.” Președintele Nicușor Dan a decorat un singur veteran, Ion Vasile Banu, colonel în rezervă, în vârstă de 107 ani, cu Ordinul Virtutea Militară, subliniind curajul și sacrificiul acestuia pe fronturile celui de-Al Doilea Război Mondial.

Mesajul lui Ilie Bolojan

De Ziua Națională a României, premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj solemn și plin de emoție către cetățeni. În discursul său, acesta a subliniat importanța Marii Uniri din 1918, pe care a numit-o „cel mai frumos moment al istoriei noastre naționale”, amintind de sacrificiile din Primul Război Mondial și de lecția de solidaritate pe care românii au primit-o atunci.

„Dragi români,

Marea Unire din 1918 este, cred eu, cel mai frumos moment al istoriei noastre naționale. E temelia României de azi, e amintirea marilor sacrificii din Primul Război Mondial și e o lecție permanentă de solidaritate românească.1 decembrie ne îndeamnă să avem încredere în România și în noi înșine. Românii pot și România poate să treacă peste greutăți, să urce mai sus, să construiască un viitor mai bun.

Unirea din 1918 ne-a dat dreptul de a fi o națiune întreagă, dar și datoria de a munci pentru bunăstarea națională. Datoria de român și datoria de cetățean merg mână în mână, iar atunci când ne facem această dublă datorie, România merge înainte.

De aceea fiecare serviciu public care funcționează mai eficient, fiecare lucrare bine făcută, fiecare produs de calitate și fiecare investiție de succes, publică sau privată, reprezintă o formă reală de patriotism.

Vă mulțumesc tuturor celor care, prin muncă și decență, faceți o Românie mai bună.

La mulți ani, România!

La mulți ani, români – din țară și din diaspora!”, a transmis prim-ministrul Ilie Bolojan.

George Simion și Călin Georgescu sunt Alba Iulia

La Alba Iulia, Ziua Națională a fost marcată prin „Marșul Unirii” organizat de George Simion, liderul AUR, dar și printr-un eveniment separat al lui Călin Georgescu. Jandarmeria Română a precizat că cele două coloane de manifestanți nu se pot întâlni, pentru a evita incidente. Georgescu a fost întâmpinat cu pâine și sare, dar și contestat de un protestatar. În discursul său, acesta a transmis susținătorilor că „sufletul românesc nu este de vânzare” și că România trebuie să-și ia „soarta în propriile mâini”.

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a transmis un mesaj puternic la Alba Iulia, cu ocazia Zilei Naționale a României. În fața susținătorilor care l-au însoțit în marș prin Cetatea Unirii, acesta a vorbit despre semnificația istorică a Marii Uniri și despre responsabilitatea românilor de a păstra vie memoria momentului din 1918. Georgescu a amintit de intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia, în 1599, ca un act de unitate și conștiință națională, subliniind că 1 decembrie 1918 nu a fost doar o rectificare administrativă, ci reîntregirea ființei românești.

În discursul său, a afirmat că la 107 ani de la Marea Unire nu simte bucurie, ci „durere” pentru starea actuală a țării, criticând faptul că românii se limitează la a marca Ziua Națională doar o dată pe an. „Sufletul românesc nu este de vânzare”, a spus el, îndemnând oamenii să își ia soarta în mâini și să trăiască cu nădejde și conștiință în fiecare zi, nu doar pe 1 decembrie.

“1 decembrie 1918 este reîntregirea ființei noastre și nu doar o simplă rectificare administrativă a unei nedreptăți istorice. România trebuie să fie nu doar simplă geografie, ci să devină, din nou, o istorie vie. Astăzi, 1 decembrie 2025, nu simt bucurie, ci durere. Sunt cutremurat să văd că oamenii așteaptă să bifeze o anumită zi, când fiecare zi, în fapt, ar trebui să fie ziua națională.

Sufletul și sufletul românesc, în special, nu este de vânzare! Suntem datori să păstrăm vie clipa când națiunea română a stat dreaptă în fața istoriei. Trebuie să ne luăm soarta în mâini și să înțelegem o dată pentru totdeauna că fără Iisus Hristos nu putem să facem nimic. Luptați să deveniți conștienți, lăsați nădejdea să ardă în voi zi de zi, nu doar de Ziua Națională” – a transmis Georgescu.

Călin Georgescu, admonestat de un bărbat la Alba Iulia, de Ziua Națională

Ziua Națională a României a fost marcată la Alba Iulia de un moment tensionat. Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale și aflat sub control judiciar, a ajuns cu întârziere la Monumentul Unirii, unde era așteptat de susținători. Flancat de bodyguarzi, acesta a fost întâmpinat de un bărbat care i-a strigat de mai multe ori „Marș la Moscova!”, provocând reacții aprinse din partea mulțimii.

Protestatarul a continuat să repete mesajul, acuzându-l pe Georgescu că „vă păcălește și vă manipulează”. Simpatizanții politicianului l-au bruscat și i-au cerut să părăsească zona, considerându-l instigator. În contrast, restul mulțimii a scandat lozinci de susținere: „Unitate națională!”, „România, trezește-te!”, „Călin, te iubim!” și „Călin Georgescu este președinte”.

Momentul a evidențiat polarizarea prezentă în spațiul public, dar și sprijinul de care Georgescu se bucură din partea unei părți a susținătorilor săi. Incidentul a fost relatat de presa națională, care a surprins atât contestarea, cât și aclamațiile ce au însoțit apariția lui Călin Georgescu la Alba Iulia, în ziua simbolică a Marii Uniri.

Marii absenți de la Ziua Națională a României

La parada militară organizată de Ziua Națională a României, cea mai notabilă absență a fost cea a fostului președinte Klaus Iohannis, care și-a încheiat mandatul prin demisie.

De asemenea, Emil Constantinescu nu a fost prezent la eveniment.

În schimb, fostul președinte Traian Băsescu a participat la ceremonie, marcând prin prezența sa un moment de continuitate simbolică în rândul liderilor politici ai țării.

