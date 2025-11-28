Ilie Bolojan, anunț după demisia lui Ionuț Moșteanu. Cine preia Ministerul Apărării Naționale

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că îl propune pe Radu Miruță să preia conducerea interimară a Ministerului Apărării Naționale, după ce Ionuț Moșteanu a demisionat. Radu Miruță este actualul ministru al Economiei.

Ilie Bolojan, anunț după demisia lui Ionuț Moșteanu

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că a luat act de demisia lui Ionuț Moșteanu, care conducea Ministerul Apărării Națioanle.

„Am luat act de demisia domnului Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării Naționale și vicepremier al guvernului României. Îi mulțumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului”, a transmis Ilie Bolojan, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Bolojan a anunțat că urmează să îl propună pe Radu Miruță, ministrul Economiei, să preia interimatul Ministerului Apărării.

Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării după scandalul privind studiile sale. Înainte de asta, mai mulți colegi din conducerea partidului i-au cerut să se retragă.

„Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română. România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț. Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru munca depusă în aceste cinci luni”, a scris Moșteanu pe pagina sa de facebook.

Controversa privind studiile lui Ionuț Moșteanu

Ionuț Moșteanu și-a trecut în CV-ul cu care a fost în Consiliul de Administrație la Tarom absolvirea unei facultăți care neagă că acesta i-a fost vreodată student. În CV-ul lui Ionuț Moșteamnu apărea facultatea Athenaeum, în timp ce acum apare Boterra. Facultatea Athenaeum a negat că l-a avut student pe fostul ministru al Apărării și că specializarea Management ar fi fost activă în acei ani, fiind autorizată abia în anul 2020.

În versiuni ulterioare ale CV-ului, Moșteanu a trecut că a urmat studiile Universității Bioterra.

Ulterior, el a explicat ce s-a întâmplat.

„Am intrat pe locul 45 la Automatică în 1992. În anul 2 m-am apucat de muncă pentru a mă întreține, nu am mai terminat. M-am apucat de o nouă facultate, dar nu a fost atunci o prioritate pentru mine să dau licența, nu mi-a trebuit niciodată diploma în joburile private și în antreprenoriat. Am continuat să învăț în fiecare zi și încă o fac. (…) Am finalizat facultatea în 2015 cu examenul de licență și am obținut diploma la Bioterra, Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic, Profil – inginerie economică, Specialitatea – inginerie managerială”, a scris Ionuț Moșteanu.

(….) Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenție atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”, a mai transmis ministrul Apărării.

