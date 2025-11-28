  MENIU  
Cine este Vlad Gheorghe, candidat independent la Primăria București la alegerile din 7 decembrie 2025. Își dorește să elimine sectoarele și județul Iflov

Cine este Vlad Gheorghe, candidat independent la Primăria București la alegerile din 7 decembrie 2025. Își dorește să elimine sectoarele și județul Iflov

Adelina Duinea
Actualizat 28.11.2025, 16:02

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe candidează independent la Primăria București, la alegerile din 7 decembrie 2025. Gheorghe dorește să elimine sectoarele și județul Ilfov, iar primul său pas ca primar ar fi organizarea unui referendum pentru această reformă administrativă.

Cine este Vlad Gheorghe

Data nașterii, studii și carieră

Născut pe 22 februarie 1985, în București, Vlad Gheorghe a absolvit Liceul Bilingv „Miguel de Cervantes Saavedra“ din Capitală în 2004. Ulterior, a studiat Dreptul la Universitatea Româno-Americană, obținând licența în 2008. În 2017, a urmat un masterat la Universitatea din București, însă nu a susținut lucrarea de disertație, conform CV-ului său.

Gheorghe vorbește română, engleză, spaniolă și japoneză, iar biografia sa oficială menționează că este căsătorit și are copii, fără alte detalii despre viața sa personală.

Cu o experiență de peste un deceniu în domeniul juridic, Vlad Gheorghe este specializat în drept administrativ-fiscal, fonduri europene și achiziții publice. A colaborat cu ONG-uri și firme private pentru proiecte finanțate din fonduri europene, inclusiv în infrastructură, mediu și resurse umane.

Parcursul politic

Gheorghe și-a început activitatea politică în 2015, ca voluntar în Uniunea Salvați Bucureștiul.

„După Colectiv, am decis să mă implic civic și politic, fiind alături de USR încă de la înființare, parte a micii echipe de avocați care au reușit să construiască primul partid cu adevărat «nou» după «’89»”, afirma el atunci.

Din 2016, a fost membru al echipei juridice USR în Parlamentul României, contribuind la redactarea mai multor proiecte legislative.

În 2019, a devenit europarlamentar după ce Clotilde Armand a renunțat la mandatul său.

„În 2019, la alegerile interne ale USR, am primit votul de încredere din partea colegilor mei (locul 5 în competiția internă) pentru a reprezenta cetățenii în Parlamentul European”, a spus Gheorghe.

În 2024, a candidat independent pentru un nou mandat de eurodeputat, dar nu a reușit să obțină pragul necesar de 3%.

După înfrângere, a fondat partidul DREPT și a candidat pentru un loc în Parlamentul României, însă formațiunea a obținut doar puțin peste un procent la alegeri.

Declarația de avere

Conform ultimei declarații de avere, din aprilie 2024, Vlad Gheorghe deține patru terenuri în Prahova, o casă de 64 mp în aceeași zonă și un apartament de dimensiuni similare în Sectorul 6.

El mai are un autoturism Mazda MX5 din 2019 și mai multe conturi bancare, cel mai mare sold fiind de 152.000 de euro.

În 2024, a câștigat 98.000 de euro din mandatul de europarlamentar și a donat 100.000 de lei pentru campania sa electorală.

Controverse

Momentul 10 august 2018

Vlad Gheorghe a devenit cunoscut publicului larg după protestul din 10 august 2018, când a fost agresat de jandarmi. Imaginile în care stătea cu mâinile ridicate, în timp ce era lovit cu bastonul, au fost intens mediatizate. Zeci de mii de oameni din întreaga țară au protestat atunci împotriva corupției și abuzului de putere.

Demisia din USR

Pe 16 octombrie 2023, Vlad Gheorghe a anunțat că nu participă la alegerile interne din USR pentru stabilirea candidaților la europarlamentare, criticând procesul de selecție. Ulterior, în ianuarie 2024, purtătorul de cuvânt al USR, Ionuț Moșteanu, a declarat că Gheorghe a fost suspendat din partid pentru neplata cotizației.

„Vlad a fost suspendat din partid pentru neplata cotizației. Pentru că este suspendat, nu putea vota la Comitetul Politic, prin urmare nu a fost trecut pe lista de acces”, a explicat Moșteanu.

În februarie, Gheorghe a demisionat, acuzând conducerea partidului de încălcări ale statutului și de alianțe nepotrivite.

„Încercările repetate și deliberate de a denatura situația reală pe care le fac Cătălin Drulă, Dan Barna, Ionuț Moșteanu și alți colegi din conducerea USR sunt nu doar rușinoase, ci pot avea inclusiv consecințe legale”, a declarat el.

Critici la adresa lui Drulă

Vlad Gheorghe l-a criticat pe președintele USR, Cătălin Drulă, pentru gestionarea scandalului care a dus la retragerea Elenei Lasconi din campania pentru europarlamentare.

„S-a umplut paharul! Valul recent de suspendări și chiar excluderi forțate de către Cătălin Drulă și compania […] acestea sunt adevăratele probleme ale USR. Nu persoana mea”, a scris el pe Facebook.

Cătălin Drulă este candidatul USR pentru Primăria București la alegerile din 7 decembrie 2025.

Promisiuni electorale

Candidatul independent propune reforma administrativă „UnSingurBucurești”, care presupune desființarea sectoarelor și a județului Ilfov. Gheorghe susține că această inițiativă ar elimina structurile suprapuse și baronii locali, creând o administrație mai eficientă și transparentă.

„Referendumul pentru «UnSingurBucurești» ar transforma Capitala într-o entitate unică, cu o singură primărie, un singur buget și reguli uniforme. În acest model, localitățile din jurul Bucureștiului ar deveni cartiere integrate, beneficiind de aceeași infrastructură și transport public. În locul primăriilor de sector, ar exista manageri de cartier, selectați prin concursuri publice transmise live. Aceasta este soluția pentru mai multă eficiență și dezvoltare reală”, afirmă Gheorghe.

Foto: Facebook

