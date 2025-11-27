Cine este Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria București la alegerile din 7 decembrie 2025. Ce avere are, cine este soția lui și câți copii au împreună

Ciprian Ciucu este candidatul PNL la Primăria București la alegerile din 7 decembrie 2025. Ciucu este primarul sectorului 6 din anul 2024.

Cine este Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu s-a născut pe 16 martie 1977, la Pitești, și este un om politic român. Ciucu este licențiat în științe politice la SNSPA (1996-2000) și are un master în Politici Publice și Integrare Europeană, obținut în cadrul aceleiași facultăți.

Înainte de a deveni primar, Ciprian Ciucu a fost consilier local și a condus Agenția Națională a Funcționarilor Publici între decembrie 2019 și octombrie 2020. Experiența sa include activitate în sectorul privat și în ONG-uri. Primul său contact cu politica a avut loc în anul 2000, când a lucrat la departamentul de Relații Publice al Președinției.

A fost lider al PNL București între iulie 2021 și februarie 2023 și s-a remarcat ca unul dintre contestatarii alianței PNL-PSD la guvernare. În noiembrie 2024, a devenit prim-vicepreședinte al PNL, după ce Ilie Bolojan a preluat conducerea interimară a partidului.

Ce avere are candidatul PNL

Conform declarației de avere din 2024, Ciucu deține două terenuri – unul agricol de 5.000 mp în Argeș, cumpărat în 2011, și unul de 500 mp în Ilfov. Are două apartamente în București, o mașină achiziționată în 2023 și economii de 30.500 de euro.

În plus, a împrumutat Partidul Național Liberal cu 55.700 de euro și are datorii de peste 100.000 de euro, inclusiv 20.000 de euro către deputatul PNL Oprea Octavian. Veniturile sale din 2023 s-au ridicat la aproximativ 43.000 de euro.

Controverse

Ciucu a susținut public că la inițiativa sa a fost demarată o anchetă de destructurare a unei rețele care ar fi emis ilegal documente de identitate pentru oligarhi și infractori ruși. Ciucu a spus că 68 de cărți de identitate emise cu documente false au fost anulate de Sectorul 6, iar 300 de procese sunt pe rol. Parchetul General a transmis însă că ancheta nu a fost pornită la solicitarea sa și că afirmațiile sale conțin informații inexacte. „În mod fals, persoana în cauză a informat că este iniţiatorul destructurării acestei reţele”, au transmis procurorii, potrivit News.ro.

În septembrie 2025, Ciucu a părăsit o conferință de presă după doar 4 minute, deranjat de întrebările jurnalistului Snoop.ro Cristian Andrei legate de contractele pe care PNL le are cu presa. Ulterior, PNL a șters transmisiunea, potrivit HotNews.ro.

În contextul alegerilor din 7 decembrie 2025, Ciucu și echipa PNL a fost acuzat de Cătălin Drulă că ar folosi sondaje pentru a influența opinia publică. La rândul lui, Ciucu acuză o „mașinărie de dezinformare” marca AUR și PSD împotriva sa.

Cu cine este căsătorit Ciprian Ciucu și câți copii are

Ciprian Ciucu este căsătorit cu Cristina Simona Ciucu, alături de care are un copil. Soții Ciucu au lucrat împreunp în proiecte cu finanțare europeană, potrivit Jurnalul.ro. Activitatea lor s-a intersectat prin colaborări în domeniul consultanței și al politicilor publice. În paralel, Cristina Simona Ciucu este manager financiar în cadrul Centrului Român de Politici Europene (CRPE), conform datelor publice.

