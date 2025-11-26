Cine este Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria București la alegerile din 7 decembrie 2025. Ce avere are, cine este soția lui și câți copii au împreună

Daniel Băluță este candidatul PSD la Primăria Capitalei la alegerile din 7 decembrie 2025. Băluță este primar în Sectorul 4 din anul 2016.

Cine este Daniel Băluță

Daniel Băluță s-a născut pe 14 ianuarie 1977, în București, și este medic stomatolog de profesie. Absolvent al Facultății de Stomatologie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila“»”, acesta a condus o clinică stomatologică privată înainte de a intra în politică.

Cariera sa politică a început în mandatul lui Cristian Popescu Piedone la Sectorul 4, unde a fost consilier local din 2012 și viceprimar din 2013. În 2015, după demisia lui Piedone în urma tragediei de la Colectiv, Băluță a preluat funcția de primar interimar, fiind ulterior ales primar cu drepturi depline în 2016.

Ce avere are candidatul PSD

Conform ultimei declarații de avere, din 2024, Daniel Băluță deține împreună cu familia sa 7 terenuri situate în București, Prahova și Maramureș, precum și două case, una în București și alta în Maramureș. Venitul anual din salariul de primar se ridică la aproximativ 198.000 de lei, echivalentul a 40.000 de euro. Astfel, lunar, Băluță încasează aproximativ 16.500 de lei pentru funcția de primar.

Politicianul mai deține bijuterii, ceasuri și tablouri în valoare de 15.000 de euro, dobândite între 2001 și 2021. De asemenea, Băluță a raportat dividende de aproximativ 170.000 de lei de la compania AAB Spectra Dent SRL, activă în domeniul medical, și un împrumut acordat de 50.000 de lei.

Citește și: Cine este și cu ce se ocupă Andreea-Mihaela Băluță, soția lui Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Au urmat aceeași facultate și au un copil împreună

Relația controversată cu Nicușor Dan

În 2024, între Daniel Băluță, în calitate de primar al Sectorului 4, și Nicușor Dan, pe atunci primar general al Capitalei, a izbucnit un conflict pe tema lucrărilor de consolidare a Planșeului Unirii.

Băluță a inițiat lucrările „de urgență“, în timp ce Nicușor Dan a susținut că acestea nu aveau autorizația legală necesară. Situația a escaladat, Băluță montând garduri și utilaje pentru începerea lucrărilor, iar Nicușor Dan intervenind direct pentru a le demonta. În ciuda tensiunilor, Băluță l-a susținut pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale, afirmând recent că acesta „a făcut tot ceea ce i-a stat în putință pentru a face lucruri cât mai bune pentru București”.

Lucrările la planșeu sunt în plină desfășurare în acest moment, într-un ritm mai rapid decât cel prevăzut inițial, a declarat Daniel Băluță miercuri, 26 noiembrie, într-o conferință de presă, potrivit News.ro.

Campania electorală fără sigla PSD

Un aspect controversat al campaniei lui Daniel Băluță îl reprezintă materialele publicitare, care nu includ vizibil sigla PSD. Panourile publicitare utilizate seamănă mai degrabă cu cele ale lui Nicușor Dan din campania precedentă, iar sigla PSD este fie absentă, fie de dimensiuni reduse.

Băluță a explicat că, spre deosebire de alegerile parlamentare sau prezidențiale, unde votul este politic, scrutinul local se concentrează pe administrație și oameni.

Citește și: Cine este Ana Ciceală, candidata SENS la Primăria Capitalei. S-a numit „singurul politician care a învins-o pe Gabriela Firea în instanță

Cu cine este căsătorit Daniel Băluță și câți copii are

Daniel Băluță este căsătorit cu Andreea-Mihaela Băluță, care este medic stomatolog. Împreună, cei doi au un copil, o fiică, Alexandra Băluță.

„Să fii părinte e cel mai frumos lucru care ți se poate întâmpla în viață. Când devii mamă sau tată totul se schimbă în jurul tău, lumea devine mai frumoasă, vezi totul cu alți ochi, pentru că un copil este cea mai de preț comoară pentru un părinte.

Pentru noi, pentru mine și soția mea, această comoară se numește Alexandra. Este un copil tare cuminte și ascultător și sunt mândru să am așa o fată! La mulți ani, copil frumos! La mulți ani tuturor copiilor din întreaga lume!”, scria Băluță în iunie 2022, pe Facebook.

Foto: Facebook; Libertatea.ro

Urmărește-ne pe Google News