  MENIU  
Home > Știri > Cine este Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria București la alegerile din 7 decembrie 2025. Ce avere are, cine este soția lui și câți copii au împreună

Cine este Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria București la alegerile din 7 decembrie 2025. Ce avere are, cine este soția lui și câți copii au împreună

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adelina Duinea
.  Actualizat 26.11.2025, 13:55

Daniel Băluță este candidatul PSD la Primăria Capitalei la alegerile din 7 decembrie 2025. Băluță este primar în Sectorul 4 din anul 2016.

Cine este Daniel Băluță

Daniel BăluțăIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 7)

Daniel Băluță s-a născut pe 14 ianuarie 1977, în București, și este medic stomatolog de profesie. Absolvent al Facultății de Stomatologie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila“»”, acesta a condus o clinică stomatologică privată înainte de a intra în politică.

Cariera sa politică a început în mandatul lui Cristian Popescu Piedone la Sectorul 4, unde a fost consilier local din 2012 și viceprimar din 2013. În 2015, după demisia lui Piedone în urma tragediei de la Colectiv, Băluță a preluat funcția de primar interimar, fiind ulterior ales primar cu drepturi depline în 2016.

Ce avere are candidatul PSD

Conform ultimei declarații de avere, din 2024, Daniel Băluță deține împreună cu familia sa 7 terenuri situate în București, Prahova și Maramureș, precum și două case, una în București și alta în Maramureș. Venitul anual din salariul de primar se ridică la aproximativ 198.000 de lei, echivalentul a 40.000 de euro. Astfel, lunar, Băluță încasează aproximativ 16.500 de lei pentru funcția de primar.

Divorțul anului în showbizul românesc - scandal, acuzații și o miză de milioane de euro! După 16 ani de căsătorie, din dragostea lor n-a mai rămas nimic!
Divorțul anului în showbizul românesc - scandal, acuzații și o miză de milioane de euro! După 16 ani de căsătorie, din dragostea lor n-a mai rămas nimic!
Recomandarea zilei

Politicianul mai deține bijuterii, ceasuri și tablouri în valoare de 15.000 de euro, dobândite între 2001 și 2021. De asemenea, Băluță a raportat dividende de aproximativ 170.000 de lei de la compania AAB Spectra Dent SRL, activă în domeniul medical, și un împrumut acordat de 50.000 de lei.

Citește și: Cine este și cu ce se ocupă Andreea-Mihaela Băluță, soția lui Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Au urmat aceeași facultate și au un copil împreună

O mamă din Timișoara și-a înjunghiat propria fiică, în timp ce copila dormea. Fetița de 10 ani a ajuns la spital în stare gravă, cu multiple plăgi. Care ar fi fost motivul din spatele gestului îngrozitor al femeii
O mamă din Timișoara și-a înjunghiat propria fiică, în timp ce copila dormea. Fetița de 10 ani a ajuns la spital în stare gravă, cu multiple plăgi. Care ar fi fost motivul din spatele gestului îngrozitor al femeii
Recomandarea zilei

Relația controversată cu Nicușor Dan

În 2024, între Daniel Băluță, în calitate de primar al Sectorului 4, și Nicușor Dan, pe atunci primar general al Capitalei, a izbucnit un conflict pe tema lucrărilor de consolidare a Planșeului Unirii.

Băluță a inițiat lucrările „de urgență“, în timp ce Nicușor Dan a susținut că acestea nu aveau autorizația legală necesară. Situația a escaladat, Băluță montând garduri și utilaje pentru începerea lucrărilor, iar Nicușor Dan intervenind direct pentru a le demonta. În ciuda tensiunilor, Băluță l-a susținut pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale, afirmând recent că acesta „a făcut tot ceea ce i-a stat în putință pentru a face lucruri cât mai bune pentru București”.

Lucrările la planșeu sunt în plină desfășurare în acest moment, într-un ritm mai rapid decât cel prevăzut inițial, a declarat Daniel Băluță miercuri, 26 noiembrie, într-o conferință de presă, potrivit News.ro.

Campania electorală fără sigla PSD

Un aspect controversat al campaniei lui Daniel Băluță îl reprezintă materialele publicitare, care nu includ vizibil sigla PSD. Panourile publicitare utilizate seamănă mai degrabă cu cele ale lui Nicușor Dan din campania precedentă, iar sigla PSD este fie absentă, fie de dimensiuni reduse.

Băluță a explicat că, spre deosebire de alegerile parlamentare sau prezidențiale, unde votul este politic, scrutinul local se concentrează pe administrație și oameni.

Citește și: Cine este Ana Ciceală, candidata SENS la Primăria Capitalei. S-a numit „singurul politician care a învins-o pe Gabriela Firea în instanță

Cu cine este căsătorit Daniel Băluță și câți copii are

Daniel Băluță este căsătorit cu Andreea-Mihaela Băluță, care este medic stomatolog. Împreună, cei doi au un copil, o fiică, Alexandra Băluță.

„Să fii părinte e cel mai frumos lucru care ți se poate întâmpla în viață. Când devii mamă sau tată totul se schimbă în jurul tău, lumea devine mai frumoasă, vezi totul cu alți ochi, pentru că un copil este cea mai de preț comoară pentru un părinte.

Pentru noi, pentru mine și soția mea, această comoară se numește Alexandra. Este un copil tare cuminte și ascultător și sunt mândru să am așa o fată! La mulți ani, copil frumos! La mulți ani tuturor copiilor din întreaga lume!”, scria Băluță în iunie 2022, pe Facebook.

Foto: Facebook; Libertatea.ro

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Moment tensionat la „MasterChef” 2025. Florin Dumitrescu i-a cerut unei concurente să mănânce carne crudă, deși era însărcinată. „Nu îmi spune mie părerea ta”
Moment tensionat la „MasterChef” 2025. Florin Dumitrescu i-a cerut unei concurente să mănânce carne crudă, deși era însărcinată. „Nu îmi spune mie părerea ta”
Fanatik
Maghiarii au reacționat după ce au aflat că Andre Duarte este aproape de transferul la FCSB: ”Problema nu este atât de simplă”
Maghiarii au reacționat după ce au aflat că Andre Duarte este aproape de transferul la FCSB: ”Problema nu este atât de simplă”
GSP.ro
Maria a fost naturalizată și merge la Campionatul Mondial după 5 ani în România: „Da, mă simt româncă”
Maria a fost naturalizată și merge la Campionatul Mondial după 5 ani în România: „Da, mă simt româncă”
Click.ro
Florin Piersic e șic și la 89 de ani! Iubitele l-au părăsit, fără regrete: „Un crai veșnic curtat!”. De ce poartă eșarfe roșii, stiliștii îl dau de gol
Florin Piersic e șic și la 89 de ani! Iubitele l-au părăsit, fără regrete: „Un crai veșnic curtat!”. De ce poartă eșarfe roșii, stiliștii îl dau de gol
TV Mania
Lala Band, reuniune surpriză după 14 ani! Vezi cum arată acum Cristina Ciobanașu, Dima Trofim și Dorian Popa
Lala Band, reuniune surpriză după 14 ani! Vezi cum arată acum Cristina Ciobanașu, Dima Trofim și Dorian Popa
Redactia.ro
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Citește și...
Nicușor Dan a dat în judecată AEP după scandalul rambursărilor. Al doilea proces inițiat de președintele României în decurs de 5 luni
Vreme agitată în România, vine potopul! ANM a transmis avertizare, unde va ploua ca niciodată
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Femeia urmărită de Vanghelie în trafic este iubita fiului lui Liviu Dragnea. Cine este Ana
Ilie Bolojan, criticat de Lia Olguța Vasilescu: „Astăzi ne înțelegem, apoi ne cheamă domnul Bolojan înapoi și ne spune că nu mai e de acord”
Cum arată o zi din viața lui Ciprian Ciucu. Cum își dorește candidatul la Primăria Capitalei să transforme Bucureștiul
Ce părere are Traian Băsescu despre candidații la Primăria Capitalei: „Bucureștenii au pe cine alege”
Vacanță de vis la Viena
Alertă în Iași. Adrian Beleaua Corduneanu și fiul lui de 15 ani sunt căutați de Poliție, după ce au agresat un bărbat pe stradă. Soția lui, Diamanatul Roz, a fost reținută!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Doliu în lumea muzicii din România. Nelu Moldoveanu din Orechestra „Doina Argeșului” a murit
Doliu în lumea muzicii din România. Nelu Moldoveanu din Orechestra „Doina Argeșului” a murit
Cum a luat naștere relația dintre Octavia Geamănu și Marian Ionescu, de la Direcția 5: „Nu înțelegeam ce văd femeile la el”
Cum a luat naștere relația dintre Octavia Geamănu și Marian Ionescu, de la Direcția 5: „Nu înțelegeam ce văd femeile la el”
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
Acasă la Bianca Drăgușanu! Cum arată apartamentul în care locuiește cu fiica ei. Are două etaje și l-a amenajat singură
Acasă la Bianca Drăgușanu! Cum arată apartamentul în care locuiește cu fiica ei. Are două etaje și l-a amenajat singură
Îl mai ții minte pe băiețelul din reclama la brânză topită Hochland? Cum arată acum și cu ce se mai ocupă
Îl mai ții minte pe băiețelul din reclama la brânză topită Hochland? Cum arată acum și cu ce se mai ocupă
Elle
Pepe, primele declarații după ce s-a zvonit că ar urma să devină tată pentru a patra oară: "Cel mai frumos..."
Pepe, primele declarații după ce s-a zvonit că ar urma să devină tată pentru a patra oară: "Cel mai frumos..."
Alina Sorescu, discurs important de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor: „Manipularea, amenințările, izolarea sunt forme subtile de abuz”
Alina Sorescu, discurs important de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor: „Manipularea, amenințările, izolarea sunt forme subtile de abuz”
Irina Fodor, confesiuni despre relația cu soțul ei. De la ce pornesc certurile în familia lor: „Sunt un pic mai iute și câteodată nu mă pot abține…”
Irina Fodor, confesiuni despre relația cu soțul ei. De la ce pornesc certurile în familia lor: „Sunt un pic mai iute și câteodată nu mă pot abține…”
DailyBusiness.ro
Incendiu la un depozit de muniție în Dâmbovița. 25 de persoane evacuate
Incendiu la un depozit de muniție în Dâmbovița. 25 de persoane evacuate
Propaganda comunistă prinde pe TikTok. 130 de milioane de vizualizări din doar 200 de postări
Propaganda comunistă prinde pe TikTok. 130 de milioane de vizualizări din doar 200 de postări
A1.ro
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Ce relație au Damian Drăghici și mama lui în prezent. S-au cunoscut cu adevărat când artistul avea 49 de ani: „Știam cine este, dar până atunci nu ținuserăm legătura prea mult”
Ce relație au Damian Drăghici și mama lui în prezent. S-au cunoscut cu adevărat când artistul avea 49 de ani: „Știam cine este, dar până atunci nu ținuserăm legătura prea mult”
Horoscop 27 noiembrie 2025. Nimic nu îi merge bine! O zodie are parte de provocări neașteptate ce ve la aduce lacrimi și frustrări
Horoscop 27 noiembrie 2025. Nimic nu îi merge bine! O zodie are parte de provocări neașteptate ce ve la aduce lacrimi și frustrări
Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri incredibile din relația cu Silviu Prigoană. "I-am zis: 'Vezi piciorul ăsta? Pe geam ți-l arunc!' L-am aruncat!"
Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri incredibile din relația cu Silviu Prigoană. "I-am zis: 'Vezi piciorul ăsta? Pe geam ți-l arunc!' L-am aruncat!"
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme: „Vreau să fiu slabă ca Victoria Beckham”
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme: „Vreau să fiu slabă ca Victoria Beckham”
Observator News
Cel mai aglomerat bulevard din Bucureşti. Câteva sute de metri, parcurşi şi în două ore
Cel mai aglomerat bulevard din Bucureşti. Câteva sute de metri, parcurşi şi în două ore
Libertatea pentru Femei
Mare sfânt, sărbătorit azi! Ce să nu faci sub nici o formă, e o zi importantă! Vezi cui trebuie să-I spui “La mulți ani!”
Mare sfânt, sărbătorit azi! Ce să nu faci sub nici o formă, e o zi importantă! Vezi cui trebuie să-I spui “La mulți ani!”
A fost zeița filmelor din anii ’80, o frumusețe care a făcut istorie, dar viața a dat de pământ cu ea, iar boala cumplită de care suferă i-a terminat cariera
A fost zeița filmelor din anii ’80, o frumusețe care a făcut istorie, dar viața a dat de pământ cu ea, iar boala cumplită de care suferă i-a terminat cariera
Surpriza-surprizelor! În ce relații sunt, după divorț, Tily Niculae și Dragoș Popescu: ”De 3 – 4 ori pe zi, înțelegi?”
Surpriza-surprizelor! În ce relații sunt, după divorț, Tily Niculae și Dragoș Popescu: ”De 3 – 4 ori pe zi, înțelegi?”
Gemenele Danei Budeanu au împlinit 21 de ani. Mesajul emoționant al celebrei creatoare de modă a topit Internetul
Gemenele Danei Budeanu au împlinit 21 de ani. Mesajul emoționant al celebrei creatoare de modă a topit Internetul
Viva.ro
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
„Familia Măruță...”😮ULUITOR ce a putut spune Fulgy despre Cătălin Măruță și familia sa: „ E greu! E greu și deranjează o țară întreagă...”. Așa a început, dar stai să vezi ce a urmat apoi. Toți, absolut toți, au făcut ochii mari când au văzut ce a spus
„Familia Măruță...”😮ULUITOR ce a putut spune Fulgy despre Cătălin Măruță și familia sa: „ E greu! E greu și deranjează o țară întreagă...”. Așa a început, dar stai să vezi ce a urmat apoi. Toți, absolut toți, au făcut ochii mari când au văzut ce a spus
Redactia.ro
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Cine este doctorița care a fost găsită moartă în Dunăre. Era o profesionistă desăvârșită
Cine este doctorița care a fost găsită moartă în Dunăre. Era o profesionistă desăvârșită
ULTIMA ORA!! S-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. Nimeni nu se astepta 😮
ULTIMA ORA!! S-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. Nimeni nu se astepta 😮
Ce să ai în buzunar de Ovidenie. Obiceiuri, tradiții și semne de protecție pentru 21 noiembrie
Ce să ai în buzunar de Ovidenie. Obiceiuri, tradiții și semne de protecție pentru 21 noiembrie
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Horoscop 26 decembrie. Vești neașteptate și surprize majore pentru două zodii!
Horoscop 26 decembrie. Vești neașteptate și surprize majore pentru două zodii!
Infarctul silențios – simptome atipice care apar la femei
Infarctul silențios – simptome atipice care apar la femei
Help Autism marchează Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități prin organizarea Zilei Porților Deschise în toate Centrele Help Autism
Help Autism marchează Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități prin organizarea Zilei Porților Deschise în toate Centrele Help Autism
PONTURI. Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online
PONTURI. Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online
TV Mania
Lala Band, reuniune surpriză după 14 ani! Vezi cum arată acum Cristina Ciobanașu, Dima Trofim și Dorian Popa
Lala Band, reuniune surpriză după 14 ani! Vezi cum arată acum Cristina Ciobanașu, Dima Trofim și Dorian Popa
Mădălina Ghenea, între scene de film și dragostea pentru Charlotte. Noi imagini cu fiica actriței
Mădălina Ghenea, între scene de film și dragostea pentru Charlotte. Noi imagini cu fiica actriței
Ramona Olaru s-a întors în locul în care a copilărit. Casa a ajuns o ruină. „În camera asta am crescut eu”
Ramona Olaru s-a întors în locul în care a copilărit. Casa a ajuns o ruină. „În camera asta am crescut eu”
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum a slăbit Elena Cârstea la 63 de ani fără efort. A ajuns la 50 de kilograme! Abia dacă o mai recunoști
Cum a slăbit Elena Cârstea la 63 de ani fără efort. A ajuns la 50 de kilograme! Abia dacă o mai recunoști
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut la 42 de ani. Cu ce se ocupă
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut la 42 de ani. Cu ce se ocupă
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
Mihaela Rădulescu, din nou la tv! Prima apariție după moartea lui Felix Baumgartner
Mihaela Rădulescu, din nou la tv! Prima apariție după moartea lui Felix Baumgartner
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton