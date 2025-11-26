  MENIU  
Cine este Ana Ciceală, candidata SENS la Primăria Capitalei. S-a numit „singurul politician care a învins-o pe Gabriela Firea în instanță"

Cine este Ana Ciceală, candidata SENS la Primăria Capitalei. S-a numit „singurul politician care a învins-o pe Gabriela Firea în instanță”

Amelia Matei
Actualizat 26.11.2025, 12:51

Ana Ciceală este candidata partidului SENS pentru Primăria Capitalei. Ea este susținută și de URS.PDF (Uniunea pentru Reforma Statului și Protecția Drepturilor Fundamentale). A fost consilier în Consiliul General al Municipiului București pentru două mandate din partea USR, între 2016 și 2024. Iată cine este Ana Ciceală.

Cine este Ana Ciceală – Biografie și experiență profesională

Ana Maria Ciceală are 42 de ani. A terminat liceul Carol I din Craiova în 2002 și a urmat cursurile Facultății de Filosofie din cadrul Universității din București, absolvind în anul 2006. La facultate, ea a intrat fără examen datorită rezultatelor la olimpiadă.

Ana Ciceală spune despre ea însăși că a fost un elev „tocilar” și a participat la olimpiade la geografie, filosofie și logică.

Conform paginii de LinkedIn, Ana Ciceală a fost consilier în Consiliul General al Municipiului București pentru două mandate din partea USR.

Ea a luptat împotriva companiilor municipale înființate în mandatul Gabrielei Firea prin proiecte depuse și sesizări ale instanței.

Între 2015 și 2016, Ana Ciceală a făcut parte din Asociația Salvați Bucureștiul, înființată de Nicușor Dan.

Ea a lucrat anterior în mediul privat pentru companii precum Accenture, Juel Nielsen Forest & Agriculture Investments SRL și Philip Morris Internațional.

Fostă consilieră a povestit că nu i-a plăcut deloc Bucureștiul și a vrut să se mute în Scoția pentru a face un master. Totuși, viața a avut alte planuri și a urmat o carieră în management corporatist timp de 8 ani.

Citește și:  Cine este și cu ce se ocupă Andreea-Mihaela Băluță, soția lui Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Au urmat aceeași facultate și au un copil împreună

A descoperit Bucureștiul pas cu pas, a prins drag de clădirile din Centrul Vechi și a început să iubească tot ce avea Capitala de oferit, motiv pentru care a încercat să dea înapoi din energia ei pentru a îl salva, din calitate de activist și apoi de politician. Iată cine este Ana Ciceală.

Viața personală

Ana Ciceală este într-o relație cu Mihai Goțiu, activist de mediu și jurnalist, fost senator în Parlament în 2016, din partea USR. Cei doi au o fetiță de aproape șase ani.

Mihai Goțiu a apărut în presă după ce a fost filmat că a ațipit în plen. El a apărut ulterior cu o explicație, spunând că era obosit din cauza zilelor și nopților pierdute în Camera Deputaților, unde a protestat alături de alți colegi față de Ordonanța de Urgență 13, celebra ordonanță care a provocat proteste uriașe în România.

Citește și: George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidează la Primăria Capitalei. Actorul este susținut de partidul POT

Mihai Goțiu a mai apărut în presă și după scandalul cu Mirel Palada, fostul purtător de cuvânt al Guvernului Ponta, care l-a lovit pe senator cu pumnii și picioarele.

Cariera politică

Ana Ciceală a decis să demisioneze în 2015 de la corporație și să se alături Asociației Salvați Bucureștiul, fondată de actual președinte al României, Nicușor Dan.

În 2016, Ana Ciceală a devenit unul dintre membrii fondatori ai USB – Uniunea Salvați Bucureștiul, din partea căreia a candidat Nicușor Dan la Primăria Capitală pentru al doilea mandat. USB a coordonat și promovat campania electorală a lui Nicușor Dan la a doua candidatură, iar Ana Ciceală a fost aleasă în echipa de consilieri municipali, post pe care l-a ocupat până în 2024.

Din 2019 până în 2020, Ana Ciceală a fost membră USR, iar în prezent face parte din mișcarea SENS.

Ana Ciceală a învins-o în instanță pe Gabriela Firea

Între 2017 și 2019,  Ana Ciceală a luptat împotriva companiilor municipale înființate de Gabriela Firea, primar al Capitalei. Acestea fuseseră înființate fără respectarea procedurilor legală și au fost criticate pentru lipsa de transparență.

Citește și: Cum arată o zi din viața lui Ciprian Ciucu. Cum își dorește candidatul la Primăria Capitalei să transforme Bucureștiul

Ana Ciceală a contestat legalitatea acestor companii în instanță, din partea USR și a câștigat procesul în 2018, devenind unul din cei mai importanți critici ai administrației Firea.

În 2023, Ana Ciceală se numea „singurul politician care a învins-o pe Gabriela Firea în instanță”.

În 2024, ea a candidat independent pentru postul de primar al Sectorului 3, obținând 16,13% din voturi.

„În Consiliul General m-am axat pe combaterea corupției în primul mandat și am oprit sfonările din banul public care se întâmplau în timpul administrației Firea”, spunea Ana Ciceală pentru HotNews, în urmă cu un an.

Planul pentru București

Ca și candidat la Primăria Generală, Ana Ciceală promite investiții majore în educație, sănătate și locuire. Mai multe grădinițe, afterschool-uri, parcuri noi și 2 milioane de arbori plantați.

Ea mai vrea clinici medicale deschise non-stop, locuințe publice pentru tineri, transport public electrificat și mai multe piste de biciclete, dar și consolidarea clădirilor cu risc seismic, un nou plan urbanistic și o aplicație pentru transparență, unde bucureștenii să vadă cum sunt cheltuiți banii publici.

Nicușor Dan a dat în judecată AEP după scandalul rambursărilor. Al doilea proces inițiat de președintele României în decurs de 5 luni
Vreme agitată în România, vine potopul! ANM a transmis avertizare, unde va ploua ca niciodată
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Femeia urmărită de Vanghelie în trafic este iubita fiului lui Liviu Dragnea. Cine este Ana
Makaveli își retrage candidatura la Primăria Capitalei. Influencerul a făcut pasul în favoarea Ancăi Alexandrescu: „Le fac un cadou românilor”
Sondaj Flashdata pentru alegerile pentru Primăria Capitalei. Cursă strânsă pentru patru candidați
Cum arată o zi din viața lui Ciprian Ciucu. Cum își dorește candidatul la Primăria Capitalei să transforme Bucureștiul
Alertă în Iași. Adrian Beleaua Corduneanu și fiul lui de 15 ani sunt căutați de Poliție, după ce au agresat un bărbat pe stradă. Soția lui, Diamanatul Roz, a fost reținută!

