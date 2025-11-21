Sondaj Flashdata pentru alegerile pentru Primăria Capitalei. Cursă strânsă pentru patru candidați

Un nou sondaj Flashdata pentru alegerile din București arată o cursă strânsă între primii patru candidați la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu conduce cu 21,5%, urmat îndeaproape de Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu.

Sondaj Falshdata pentru Primăria Capitalei

Un nou sondaj Flashdata dezvăluie o competiție strânsă pentru Primăria Capitalei, cu patru candidați principali la mică distanță unul de celălalt.

Conform rezultatelor sondajului, Ciprian Ciucu, actualul primar al Sectorului 6, conduce cu 21,5% din intenția de vot.

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, îl urmează îndeaproape cu 20,5%. Pe locurile trei și patru se află Cătălin Drulă (USR) cu 19% și Anca Alexandrescu (susținută de AUR) cu 18,5%. Aceste cifre indică o cursă extrem de strânsă, fără un favorit clar.

Probleme urgente ale Bucureștiului

Sondajul a explorat și principalele preocupări ale bucureștenilor. Traficul intens (19%) și corupția (15%) sunt în topul listei, urmate de costul ridicat al vieții (13%) și lipsa investițiilor în sănătate (11%). Alte probleme menționate includ lipsa locuințelor accesibile, poluarea și transportul public ineficient.

În ceea ce privește direcția în care se îndreaptă orașul, 60% dintre respondenți consideră că Bucureștiul merge într-o direcție greșită, în timp ce doar 27% văd o evoluție pozitivă.

Studiul a fost realizat pe un eșantion de 1.200 de respondenți, selectați aleatoriu din aproximativ 4.500 de chestionare online. Marja de eroare este de 2,8% la un interval de încredere de 95%.

În comparație, alte sondaje recente arată rezultate ușor diferite. Un studiu INSCOP îl plasează pe Daniel Băluță în frunte cu 26,6%, urmat de Ciprian Ciucu cu 24,2%. Un alt sondaj, realizat de AtlasIntel pentru HotNews, menține aceiași patru candidați în top, dar cu procente diferite.

