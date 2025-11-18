Judecătorii CCR ar putea rămâne fără bonusul de pensionare. Proiectul, votat de Senatul României

Senatul a votat eliminarea indemnizației de pensionare pentru judecătorii Curții Constituționale. Inițiativa legislativă vizează stoparea unui privilegiu considerat nejustificat, având în vedere că aceștia beneficiază deja de pensii de serviciu substanțiale.

Judecătorii Curții pierd indemnizația la pensionare

Senatul României a luat o decizie importantă privind indemnizația judecătorilor Curții Constituționale (CCR). Potrivit Hotnews, Senatul a votat eliminarea bonusului de pensionare pentru această categorie de înalți funcționari.

Inițiativa legislativă aparține unor parlamentari din PNL și USR, care au argumentat că judecătorii CCR beneficiază deja de pensii de serviciu substanțiale. Aceștia primesc și alte drepturi financiare, inclusiv indemnizații de limită de vârstă pentru foști parlamentari.

Senatoarea USR Simona Spătaru a declarat în plen: ”Nu este justificat ca persoane aflate deja printre cei mai privilegiați funcționari ai statului să primească astfel de bonusuri”.

Ea a subliniat că cetățenilor obișnuiți li se cer ani întregi de muncă pentru o pensie decentă.

Eliminarea privilegiilor nejustificate

Glad Varga, unul dintre inițiatori, a caracterizat votul ca fiind «un pas necesar» pentru eliminarea unui privilegiu considerat nejustificat. El speră că și Camera Deputaților va adopta rapid proiectul.

Gheorghe Vela, senator POT, susține că această modificare legislativă contribuie la simplificarea și modernizarea legii. În prezent, judecătorii CCR primesc la încheierea mandatului o indemnizație echivalentă cu venitul net pe șase luni.

Legea va fi trimisă acum în Camera Deputaților. Dacă va primi votul final și nu va fi contestată la CCR în termen de cinci zile, va fi trimisă spre promulgare președintelui Nicușor Dan.

Această inițiativă se înscrie într-un context mai larg de reformă a sistemului de pensii. Guvernul lucrează la o nouă lege pentru reducerea pensiilor magistraților și creșterea vârstei de pensionare.

Decizia Senatului reflectă o tendință de aliniere a privilegiilor funcționarilor publici la realitățile economice actuale și la așteptările societății. Rămâne de văzut cum va evolua acest proiect legislativ și ce impact va avea asupra sistemului judiciar din România.

