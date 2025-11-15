Cum poți calcula câte puncte de pensie ai, după fiecare lună lucrată. Pașii pe care trebuie să îi urmezi

Sistemul de pensii din România se bazează pe un mecanism contributiv, în care fiecare persoană activă acumulează drepturi de pensie în funcție de contribuțiile plătite pe parcursul vieții profesionale. Un element central al acestui sistem este punctul de pensie, utilizat pentru evaluarea valorii pensiei publice. Înțelegerea modului în care se calculează acest punct este esențială pentru orice angajat care dorește să-și planifice viitorul financiar și să anticipeze nivelul venitului la vârsta pensionării.

Cum poți calcula punctele de pensie

Începând cu anul 2024 — şi implicit în 2025 — calculul pensiei în România s-a clarificat şi a devenit mai transparent prin Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. În baza acesteia, pentru pensionarea la vârsta standard, cuantumul pensiei se stabileşte prin înmulţirea numărului total de puncte acumulat de asigurat cu valoarea punctului de referinţă.

Concret, formula este: Pensia = Numărul total de puncte × Valoarea punctului de referinţă.

La data recentă, valoarea punctului de referinţă este de 91 lei pentru anul 2025.

Cum se obţin punctele

Punctele se acumulează pentru fiecare lună/şi lună în care s-au plătit contribuţii de asigurări sociale. Esenţial: dacă ai avut în acea lună un salariu brut egal cu salariul mediu brut pe economie atunci, vei obţine punctajul de referinţă (aproximativ 1 punct pe an, în termeni simplificaţi). Dacă ai avut salarii mai mici, punctajul va fi mai mic; dacă ai avut salarii mai mari, punctajul va fi mai mare.

De asemenea, legea prevede puncte de stabilitate (bonus) pentru cei care au stagiul de cotizare mai mare de 25 ani:

pentru fiecare an cu stagiu peste 25 ani până la 30 ani: 0,50 puncte/an;

pentru fiecare an peste 30 ani până la 35 ani: 0,75 puncte/an;

pentru fiecare an peste 35 ani: 1 punct/an.

Să presupunem că o persoană a realizat 35 ani de muncă, cu salariu mediu pe economie. Într-o estimare simplificată, vom considera că acea persoană a acumulat ~35 puncte (1 punct/an) din activitate + întreaga bonus-puncte pentru vechime (în cazul celor 35 ani: pentru anii 26–30: 5 ani × 0,50 = 2,5 puncte; pentru anii 31–35: 5 ani × 0,75 = 3,75 puncte). Total bonus ~6,25 puncte. Punctaj total ~41,25 puncte. Înmulţit cu valoarea punctului de referinţă 91 lei → 41,25 × 91 ≈ 3.754 lei brut.

Ce trebuie să ştii despre punctajul lunar

Punctajul lunar se determină prin raportarea salariului brut asigurat la salariul mediu brut al lunii respective.

Stagiul de cotizare este esenţial: datele legale (Legea 360/2023) clarifică cum se calculează zilele lucrate, lunile, anii şi perioadele asimilate.

Perioadele asimilate (de exemplu: concediul de creştere copil, studiile universitare, stagiul militar) pot să aducă punctaj, deşi în mod diferit.

Salariile mari, contribuţiile la fonduri private de pensii (Pilon II) şi activităţile în condiţii deosebite pot influenţa punctajul.

Valoarea punctului de referinţă – în cazul acesta 91 lei – poate fi actualizată anual, ceea ce influenţează direct cuantumul pensiei.

