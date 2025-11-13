Profesor din Iași, acuzat de viol de o studentă. „Mi-a spus că am picioare foarte frumoase!” Agresiunile, surprinse de camerele de supraveghere

Un caz grav de abuz sexual zguduie mediul universitar din Iași. Un profesor de la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” a fost destituit din funcție după ce o studentă l-a acuzat de viol. Incidentul ar fi avut loc în biroul profesorului, imediat după susținerea unui examen de restanță, iar comportamentul acestuia a fost confirmat ulterior și de camerele de supraveghere.

Agresiunea din birou și dovezile video

Potrivit raportului întocmit de Comisia de Etică a Universității de Științele Vieții din Iași, incidentul a avut loc pe 9 iulie, după ce o studentă a susținut un examen de restanță. Tânăra a declarat că, pentru a primi nota de trecere, a fost constrânsă să întrețină relații sexuale cu profesorul chiar în biroul acestuia.

Ulterior, după o nouă tentativă de hărțuire pe holurile facultății, moment surprins de camerele de supraveghere, tânăra a decis să depună o plângere oficială. Vasile Stoleru, prorectorul Universității de Științele Vieții din Iași, a declarat pentru Digi24 că „înregistrările video confirmă ceea ce studenta a declarat: atingeri, luat în brațe, sărutări pe holul facultății”.

Comisia de Etică confirmă comportamentele abuzive

Comisia de Etică a universității a analizat cazul și a decis destituirea profesorului Corneliu Gașpar, care preda disciplina „Etică și integritate academică”. În urma anchetei interne, au ieșit la iveală și alte comportamente nepotrivite. Mai multe studente au relatat că au fost supuse unor remarci cu tentă sexuală în timpul cursurilor. „Glumele cu tentă sexuală erau la ordinea zilei. Nu exista curs fără astfel de remarci”, a spus una dintre ele pentru Ziarul de Iași

Pe lângă acuzațiile de natură sexuală, profesorul era cunoscut și pentru comportamente umilitoare față de studenți. „Mi-a spus că am picioare foarte frumoase și că sunt frumoasă, dar am față de femeie răutăcioasă care mănâncă bărbați și copii. A mai spus și că eu vrăjesc bărbații, dar pe dumnealui nu am reușit încă” – a povestit o altă tânără, potrivit Libertatea. În mediul online au apărut și alte mărturii care descriu un climat de frică și intimidare între studentele care i-au fost eleve.

Mai mulți studenți au relatat experiențe similare legate de comportamentul inadecvat al profesorului, descriind un limbaj constant cu conotații sexuale și remarci umilitoare. În spațiul online au început să apară mărturii suplimentare, unele dintre ele extrem de tulburătoare. Din relatările tinerilor reiese că profesorul Corneliu Gașpar ar fi manifestat un comportament abuziv încă din 2011. Unii dintre cei care au avut curajul să vorbească susțin că au fost puși în situații degradante, fiind obligați să se așeze în genunchi pentru a-l implora să le acorde nota de trecere la examen.

Pe lângă ancheta internă, cazul a fost preluat și de autoritățile judiciare. Poliția Iași a deschis un dosar penal pentru viol, iar cercetările sunt în desfășurare. Deși până acum a fost depusă o singură plângere oficială, anchetatorii iau în considerare și alte mărturii apărute în spațiul public.

