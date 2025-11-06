Un cunoscut compozitor și profesor de canto din București, reținut de poliție după ce a agresat sexual două minore

Un bărbat în vârstă de 64 de ani, cunoscut compozitor și profesor de canto din București, a fost reținut de polițiștii din Dolj sub acuzația de agresiune sexuală în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi avut loc în luna septembrie 2025, în Craiova, acolo unde bărbatul se deplasa frecvent pentru cursuri cu elevii.

Faptele care au dus la reținerea profesorului

Din cercetările efectuate de polițiștii Secției 3 Craiova, reiese că bărbatul ar fi atins în zonele intime două minore, ambele în vârstă de 13 ani, în timp ce se afla în municipiul Craiova. Potrivit surselor apropiate anchetei, bărbatul este un cunoscut compozitor muzical și profesor de canto și colabora cu mai multe instituții locale, fiind cunoscut în mediul artistic pentru activitatea sa didactică.

În cursul zilei de marți, polițiștii au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară la locuința bărbatului din București. În urma percheziției, au fost ridicate mai multe mijloace de probă, iar suspectul a fost condus la audieri.

„În dimineața zilei de 4 noiembrie a.c., polițiștii au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară în municipiul București, la locuința bărbatului, ocazie cu care au fost ridicare mai multe mijloace de probă, cel în cauză fiind condus la audieri”, a transmis IPJ Dolj printr-un comunicat, potrivit presei locale.

Profesorul, dus în arestul IPJ Dolj

După administrarea probatoriului, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

„Polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Craiova au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat în vârstă de 64 de ani, din municipiul București, bănuit de comiterea a două infracțiuni de agresiune sexuală în formă continuată”, a declarat subcomisarul Cristian Grigorescu, purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, în vederea dispunerii unei măsuri preventive. Ancheta continuă, iar autoritățile analizează toate probele pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care au avut loc faptele.

Foto – arhivă

