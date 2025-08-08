Fată de 13 ani, agresată sexual de un bărbat de 75 de ani, într-un autobuz din București. Agresorul a fost arestat preventiv

O fată de 13 ani ar fi fost agresată sexual de un bărbat de 75 de ani, în timp ce se afla într-un autobuz din București, au transmis Știrile Pro TV. Individul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Fată de 13 ani, agresată sexual de un bărbat de 75 de ani, într-un autobuz din București

O adolescentă de 13 ani se afla într-un mijloc de transport în comun când un bărbat de 75 ar fi agresat-o sexual. Ulterior, autoritățile au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală asupra unui minor.

„La data de 7 august 2025, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară și au reținut un bărbat, în vârstă de 75 de ani, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală asupra unui minor.

În fapt, la data de 24 iulie 2025, polițiștii Capitalei au fost sesizați cu privire la faptul că o minoră, în vârstă de 13 ani, ar fi fost agresată sexual, în timp ce se afla într-un mijloc de transport în comun”, a precizat Poliția Română într-un comunicat citat de Știrile Pro TV.

Potrivit sursei citate, agresiunea a avut loc în autobuzul 117, între stațiile „Fabrica de Pâine” și „Mircea Vodă”.

Citește și: Biletele de trimitere de la medicul de familie, eliminate pentru o anumită categorie de pacienți. Anunțul ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete

Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Polițiștii din cadrul Serviciului Agresiuni Sexuale au demarat cercetările, în scopul identificării și localizării persoanei suspectate de comiterea faptei, precum și pentru dispunerea măsurilor legale necesare.

„În urma activităților investigative desfășurate, sub coordonarea procurorului specializat, s-a stabilit că, la data de 24 iulie 2025, bărbatul – aflat în același mijloc de transport în comun cu victima – ar fi profitat de imposibilitatea acesteia de a se apăra sau de a-și exprima voința, în raport cu vârsta fragedă, și ar fi agresat-o sexual, prin atingerea în zonele intime. În urma cercetărilor, a fost identificat un bărbat, în vârstă de 75 de ani, bănuit de comiterea faptei”, se mai arată în comunicat.

Pe numele suspectului s-a emis un mandat de percheziție domiciliară, pus în aplicare pe 7 august. Ulterior, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, pentru ca mai apoi instanța să dispună arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

„Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului Agresiuni Sexuale, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală asupra unui minor”, au mai transmis autoritățile, citate de Știrile Pro TV.

Foto: Shutterstock.com

Urmărește-ne pe Google News