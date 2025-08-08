Biletele de trimitere de la medicul de familie, eliminate pentru o anumită categorie de pacienți. Anunțul ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete

Ministerul Sănătății elimină biletele de trimitere de la medicul de familie
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, prin intermediul paginii sale de Facebook, că această miodificare vizează pacienții care au nevoie de tratament constant. Eliminarea trimiterii de la medicul de familie spre medicul specialist înseamnă mai puțină birocrație și acces mai rapid la tratamentele necesare.
„Debirocratizarea și facilitarea accesului pacienților la servicii medicale esențiale reprezintă o prioritate clară pentru noi. Ne-am angajat în fața oamenilor că vom reduce barierele inutile din sistem și că vom construi un traseu medical mai simplu, mai rapid și mai corect pentru pacienți. Venim cu un pas concret în această direcție”, a scris Alexandru Rogobete.
„Împreună cu președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, domnul dr. Horațiu Moldovan, am semnat un ordin comun care elimină obligativitatea biletului de trimitere pentru pacienții cu afecțiuni cronice care sunt înrolați în anumite programe naționale de sănătate. Este o măsură care va reduce timpii de așteptare, va simplifica accesul la tratamente și va ajuta pacienții să beneficieze mai repede de îngrijirile de care au nevoie”, a mai transmis ministrul Sănătății.
„Este vorba despre pacienți care oricum au nevoie de îngrijire constantă, iar această modificare elimină un pas birocratic inutil, care nu aducea niciun beneficiu real în traseul pacientului. Simplificăm procedurile pentru cei care au nevoie de continuitate în tratament”, a precizat ministrul Alexandru Rogobete.