Traian Băsescu a cerut înapoi toate privilegiile. Ce va primi fostul președinte de la statul român

Traian Băsescu a cerut înapoi toate privilegiile. Ce va primi fostul președinte de la statul român

Traian Băsescu a cerut înapoi toate privilegiile. Ce va primi fostul președinte de la statul român
Oana Savin
Actualizat 08.08.2025, 11:13

Traian Băsescu își va recupera toate privilegiile pe care le are în calitate de fost președinte al României. Fostul șef al statului a solicitat RAAPPS atribuirea unei locuințe, dar și celelalte drepturi pe  care le are după deținerea acestei funcții, inclusiv indemnizație de la stat.

Traian Băsescu și-a cerut privilegiile în calitate de fost președinte

În primăvara anului 2022, Traian Băsescu a pierdut dreptul dreptul de a folosi o vilă de la RAAPPS, cât și indemnizația de fost președinte, după ce instanța supremă a decis definitiv că a fost colaborator al Securității ca poliție politică, dând declarații sub numele conspirativ „Petrov”. 

Acum, fostul președinte urmează să primească din nou o locuință de la stat și a cerut Administrației Prezidențiale să reprimească și indemnizația de fost șef al statului.

Astfel, Guvernul va adopta astăzi, 8 august, o hotărâre de Guvern prin care Băsescu își va reprimi toate beneficiile.

„Se aprobă schimbarea destinaţiei unui imobil având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în domeniul public al statului şi administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, din locuinţă de protocol în reşedinţă oficială”, este proiectul de Guvern ce se află pe ordinea de zi a ședinței Executivului.

Citește și: Ce relaţie a existat, cu adevărat, între Elena Udrea şi Traian Băsescu: „Asta a fost tot”. A primit porecla „blonda de la Cotroceni”

Citește și: Elena Băsescu, schimbată radical după ce s-a îngrăşat. Cum arată fiica fostului preşedinte, Traian Băsescu

Ce locuință va primi fostul președinte

Conform proiectului este vorba despre un imobil al RA-APPS situat în str. Emile Zola nr.2A, sector 1, București. Guvernul a publicat datele de identificare ale locuinței, arătând că este vorba despre un imobil și garaj cu terenul aferent de o suprafață de 541 mp. Imobilul dispune de subsol (99 mp), parter (124 mp) și etaj (116 mp).

„SGG ne-a comunicat că în aplicarea prevederilor legale, fostul președinte Traian Băsescu a solicitat RAAPPS atribuirea unei locuințe în calitate de fost șef de stat”, a precizat un reprezentat al Guvernului.

Potrivit Digi24, această locuință îi este destinată lui Traian Băsescu.

De asemenea, conform Antena3 CNN, fostul șef al statului a solicitat Administrației Prezidențiale și să reprimească indemnizația de fost șef de stat, care este 75% din salariul președintelui în funcție (adică 75% din aproape 25.000 de lei brut).

Citește și: Pachetul 2 de măsuri fiscale: Peste 6.000 de posturi eliminate și reguli noi pentru angajați

Citește și: Ce mesaj a transmis Ioana Izabela Odor, „femeia în rochie albastră”, bătută de mineri în 1990, după moartea lui Ion Iliescu: „A făcut mult rău țării”

Decizia CCR în cazul lui Traian Băsescu

În luna martie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis definitiv că fostul președinte Traian Băsescu a fost colaborator al Securității ca poliție politică, dând declarații sub numele conspirativ „Petrov”.

Conform CNSAS, acesta a dat note informative ce ar fi dus la menţinerea în ţară a unui coleg de la Marină.

În urma deciziei definitive a instanței, Traian Băsescu a pierdut dreptul de a folosi vila de protocol de la RAPPS, indemnizaţia lunară în cuantum egal cu 75% din indemnizaţia acordată preşedintelui României în exerciţiu, dar și pază şi protecţie, precum şi folosirea gratuită a unui autoturism, asigurate permanent de Serviciul de Protecţie şi Pază. 

Curtea Constituțională a decis, la 1 iulie 2025, că modificarea legislativă prin care fostului președinte Traian Băsescu i-au fost retrase anumite beneficii este contrară Constituției.

Sursă foto: Profimedia

