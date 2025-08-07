Ce mesaj a transmis Ioana Izabela Odor, „femeia în rochie albastră” bătută de mineri în 1990, după moartea lui Ion Iliescu: „A făcut mult rău țării”

Ioana Izabela Odor, supranumită „femeia în rochie albastră” grație unei fotografii care a devenit emblematică pentru mineriada din 13-15 iunie 1990, este de părere că Ion Iliescu nu merită să fie înmormântat cu onoruri militare și zi de doliu național. Femeia a fost bătută de mineri în 1990, chemați la ordinul fostului președinte.

Ce mesaj a transmis Ioana Izabela Odor după moartea lui Ion Iliescu

Ioana Izabela Odor a devenit „femeia în rochie albastră” după ce o fotografie cu ea luată pe sus de mineri a devenit emblematică pentru mineriada din 13-15 iunie 1990. Imaginea a fost surprinsă de fotograful Andrei Iliescu și a ajuns la toate publicațiile mari din lume care au relatat evenimentul.

Ioana Izabela Odor are acum 74 de ani și este pensionară, după ce a fost cercetătoare la Institutul de Metrologie. Contactată de jurnaliștii Hotnews după moartea lui Ion Iliescu, „femeia în rochie albastră” a spus că fostul lider de stat ar trebui să rămână în istorie așa cum a fost, „un om care a făcut mult rău țării”.

„Un om care a făcut mult rău țării. E adevărat că sub el s-a întors roata, în sensul că de la comunismul ăla tâmpit am trecut la democrație. Dar a luat și multe măsuri care nu erau de democratice”, a spus Ioana Izabela Odor, pentru Hotnews.

„Am văzut în el doar un activist de partid, chiar înainte de a mânca bătaie de la mineri”

Deși i se pare că Iliescu nu merită funeralii cu onoruri, „femeia în rochie albastră” spune că înțelege că este o formalitate.

„De-a lungul celor 30 și ceva de ani eu n-am putut să-l sufăr niciodată pe Iliescu. Am văzut în el doar un activist de partid, chiar înainte de a mânca bătaie de la mineri. Chiar din prima zi când a apărut. Dar, mă rog, acesta a fost președintele, poporul l-a ales.

Mie nu mi se pare că merită. Pe de altă parte, mai ascult și eu la televizor oameni intelectuali care spun că, totuși, a fost șeful statului nostru și trebuie să i se dea anumite onoruri ca șef de stat. Nu că a fost el un om extraordinar, ci că noi, ca stat, trebuie să ne respectăm șefii”, a mai spus Ioana Izabela Odor.

Citește și: Maria Marinescu, omagiu emoționant adus lui Ion Iliescu. „Moștenirea ta rămâne parte și din mine!” A fost „nepoata de suflet” a fostului președinte

De ce a fost Ioana Izabela Odor bătută de mineri

Ioana Izabela Odor trecea pe la Piața Universității în drum spre muncă atunci când a văzut un bărbat în vârstă plin de sânge după ce fusese bătut. Femeia a intervenit fără să se gândească la consecințe.

„Nu mă gândeam că o să mănânc o așa bătaie, o făceam pe revoluționara. Au apărut apoi niște flăcăi în salopete negre, mie nu mi s-au părut că erau murdare, ci chiar curate. M-au înconjurat, unul mi-a tras cu bâta de cauciuc pe spinare, eu i-am tras o palmă și tot nu mă gândeam că o să mă bată.

Dar ei au început să mă bată: eu strigam „lăsați-mă în pace”, Erau acolo niște femei care erau împotriva Pieței Universității, care umblau pe acolo în general cu sacoșe în mână. Două dintre ele mă văzuseră cu o seară înainte când am demonstrat și au început să strige: «Așa, bateți-o, că a strigat Jos Iliescu!»”, a povestit.

„M-au lovit în primul rând în cap. Eram plină de cucuie”

Ulterior, minerii au dus-o la Hotelul Intercontinental, unde cineva i-a verificat actele, a văzut că locuia în zonă și că se îndrepta, într-adevăr, spre muncă. Apoi, bărbatul a însoțit-o până la Casa Armatei și i-a spus să meargă acasă.

„Mi-a zis că văzuse unde locuiesc, eu locuiam foarte aproape, la Sala Palatului. «Acum vă duceți acasă, doamnă?» m-a întrebat. Eu nu simțeam nicio lovitură, dar mă bătuseră, mă albăstriseră. M-au lovit în primul rând în cap. Eram plină de cucuie, din fericire nu mi-au spart capul. Am luat-o pe Calea Victoriei, nu mi-am dat seama, dar eram ciufulită rău. Și m-am întâlnit tot cu niște femei cu sacoșe: «Ce e cu tine?». «Păi m-au bătut minerii», am zis. «Bine ți-au făcut»”, au spus ele.

Am ajuns acasă, aveam niște vecini foarte cumsecade. Au venit două-trei vecine, m-au ajutat să mă dezbrac și m-au băgat sub duș. Când a început să curgă apa călduță pe mine, a început să mă doară tot spatele și mâinile, picioarele, până la genunchi. Vecinii mei m-au dus la medicina legală, unde era o doctoriță care mi-a spus că trebuie să fac plângere”, a mai povestit Ioana Izabela Odor.

A urmat sfatul doctoriței și a făcut plângere însă fără rezultate.

„Am făcut plângere, dar s-a tot tergiversat dosarul. Se schimba regimul, mă căutau, mă întrebau una alta, apoi nimic. Senzația mea a fost că atâta timp cât Iliescu trăiește nu se va judeca nimic. Acum poate se schimbă ceva, când nu mai e Iliescu”, a mai spus „femeia în rochie albastră”.

Foto: Andrei Iliescu

Urmărește-ne pe Google News