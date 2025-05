Elena Băsescu, schimbată radical după ce s-a îngrăşat. Cum arată fiica fostului preşedinte, Traian Băsescu

Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte al României ține din nou prima pagină a ziarelor, iar apariția ei recentă a stârnit imediat valuri de reacții. Departe de vremurile în care defila pe podiumurile politice sau la brațul unor personaje mondene, EBA a fost surprinsă într-o ipostază total diferită, iar imaginile vorbesc de la sine.

Elena Băsescu, schimbată radical după ce s-a îngrăşat

Vremurile în care Elena Băsescu apărea des pe prima pagină a ziarelor sunt demult apuse. Fosta europarlamentară s-a retras din lumina reflectoarelor și s-a dedicat vieții de familie, crescându-și cei trei copii departe de agitația mediatică. Totuși, paparazzii cancan.ro nu au ratat ocazia să o surprindă, iar imaginile recente arată o transformare evidentă. De când a ales discreția, Elena Băsescu pare că s-a schimbat destul de multicel fizic. Schimbarea nu e neapărat în defavoarea sa – strălucirea și zâmbetul său emblematic sunt încă acolo.

Mamă a trei copii, Elena Băsescu pare că a câştigat câteva kilograme în plus, iar imaginile surprinse de paparazzii cancan.ro, la centrul de echitaţie, spun totul. Îmbrăcată lejer, într-un trening închis la culoare și cu gluga trasă peste cap, fiica fostului președinte părea grăbită și complet focusată pe telefonul mobil. Unghiile roșii aprinse, cheile și portofelul în mână, completau un look relaxat, dar care scotea în evidență o față ceva mai rotunjoară decât eram obișnuiți. De altfel, chiar și din mașină, din profil, faptul că nu mai are silueta de odinioară era vizibil.

Zâmbetul nu i-a lipsit nicio clipă, ceea ce sugerează că, indiferent de kilogramele în plus, mezina familiei Băsescu se simte bine în pielea ei. Poate și pentru că nu mai trăiește în stresul mediatic al vremurilor trecute. Dacă pe vremuri era în centrul atenției pentru look-ul său de divă politică, acum atrage atenția tocmai prin normalitatea de care dă dovadă.

Reapariție în fața casei, a doua zi, în aceeași ținută

A doua zi, cancan.ro a surprins-o pe șatenă în fața casei sale. Interesant este că Elena Băsescu purta aceeași ținută ca în ziua precedentă. Cu părul prins în coadă și fără glugă de data aceasta, EBA a fost surprinsă discutând cu o vecină, semn că își păstrează modestia și deschiderea față de cei din jur. Discuția a durat minute bune, iar imaginile vorbesc despre o femeie obișnuită, care și-a schimbat prioritățile.

Imaginile recente arată clar că nu mai este la fel de suplă ca în perioada în care activa în Parlamentul European. Totuși, contextul este important – trei nașteri, un ritm de viață diferit și o retragere din viața publică care a adus cu sine și o altă etapă din viața ei. Chiar dacănu mai are silueta de invidiat, Elena Băsescu își păstrează naturalețea, iar zâmbetul rămâne semnătura sa inconfundabilă.

Cum este viața cu trei copii pentru Elena Băsescu

„Nu mi se pare așa greu (n.r. – să crească trei copii). Până la urmă, noi femeile suntem făcute să naștem, să aducem viață pe pământ, să-i îngrijim.

(n.r. Traian Băsescu) Este un bunic foarte implicat, extraordinar de implicat. Acum este perioada în care îi arată fetiței mele, Sofia, cum să folosească mailul. Ea și-a făcut adresă de mail. (…) În weekend, copiii rămân la mama și la tata. (…) Am fost destul de stricți cu ei. Toată familia. Cred că nu au făcut ce fac copiii de obicei, haosul acela. Când le-am spus gata și că este prea multă gălăgie, au înțeles. Și pe tata îl ascultă doar dintr-o privire” – povestea Elena Băsescu acum cinci ani.

