Pachetul 2 de măsuri fiscale: Peste 6.000 de posturi eliminate și reguli noi pentru angajați

Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a lansat în consultare publică un amplu pachet de reforme care vizează eficientizarea administrației publice și reducerea cheltuielilor bugetare. Printre cele mai importante măsuri se numără diminuarea numărului de posturi din cabinetele demnitarilor, introducerea unor mecanisme de evaluare a performanței și flexibilizarea raporturilor de muncă în sectorul public.

Prin aceste reforme, Guvernul Bolojan își propune să transforme administrația publică într-un sistem mai suplu, mai eficient și mai responsabil față de resursele bugetare și față de cetățeni.

Reducerea posturilor din cabinetele demnitarilor

Potrivit notei de fundamentare, una dintre măsurile centrale este reducerea cu unu a numărului de consilieri personali din cabinetele demnitarilor la nivel central, precum și ajustarea numărului de consilieri locali în funcție de populația fiecărei localități. Această decizie va conduce la eliminarea a 6.060 de posturi, generând o economie estimată de 193,9 milioane lei în ultimele patru luni ale anului 2025 și de peste 581 milioane lei anual, notează hotnews.ro.

În prezent, conform OUG nr. 57/2019, există 10.126 de posturi alocate cabinetelor demnitarilor și cancelariilor prefectului. Numărul de posturi variază semnificativ: de la 9 consilieri în cabinetul prim-ministrului, până la un singur post în cabinetul unui subsecretar de stat. La nivel local, primarul general al municipiului București are 6 consilieri, în timp ce viceprimarii din comune, orașe și municipii dispun de un singur post.

Citeşte şi: Oana Pellea, reacție critică după măsurile fiscale de austeritate anunțate de Ilie Bolojan. „Vreau să văd pensiile speciale tăiate, hoții pedepsiți și condamnați!”

Citeşte şi: Partidul Social Democrat, critici vehemente după măsurile de austeritate anunțate de Ilie Bolojan. „Pachetul ne bagă în criză!”

Citeşte şi: Cu ce bani vor rămâne pensionarii după măsurile fiscale de austeritate propuse de Guvernul Bolojan

Meritocrație și evaluare profesională

Pe lângă reducerea personalului, proiectul de lege propune o serie de modificări menite să promoveze meritocrația și performanța în administrația publică. Se introduc mandate limitate și mobilitate prin rotație pentru funcționarii publici de conducere, în special în domenii sensibile precum achizițiile publice, resursele umane și controlul. Evaluările multianuale ale performanței vor fi realizate pe baza competențelor și a rezultatelor manageriale, cu scopul de a reduce politizarea funcției publice și de a crește prestigiul acesteia.

Flexibilitate în raporturile de muncă

Totodată, se reglementează posibilitatea ca funcționarii publici să lucreze cu timp parțial, inclusiv în două instituții diferite, dacă atribuțiile permit acest lucru. Această flexibilitate vine în sprijinul eficientizării activității și a utilizării resurselor umane în mod optim, fără a genera incompatibilități.

Asumarea politică și măsuri fiscale complementare

Premierul Ilie Bolojan a declarat că măsurile fiscale din cel de-al doilea pachet legislativ, inițial programate pentru finalul lunii iulie, au fost amânate și vor fi adoptate odată cu rectificarea bugetară din august. „Este un moment în care trebuie să luăm decizii ferme pentru a reduce risipa și a pune administrația publică pe baze solide, orientate spre performanță”, a transmis Bolojan.

Primul pachet de măsuri fiscale, deja asumat de Guvern, a intrat în vigoare la 1 august. Acesta include majorarea TVA de la 19% la 21%, creșterea accizelor pentru alcool și introducerea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% pentru pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei.

Foto – Hepta

Urmărește-ne pe Google News