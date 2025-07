Ce relaţie a existat, cu adevărat, între Elena Udrea şi Traian Băsescu: „Asta a fost tot”. A primit porecla „blonda de la Cotroceni”

Elena Udrea a avut o relație strânsă cu fostul președinte al României, Traian Băsescu. Această legătură politică, presărată cu sprijin reciproc, dar și cu numeroase speculații, a stârnit adesea curiozitatea publicului. Pe lângă colaborarea bazată pe încredere și respect, relaţia dintre cei doi a fost și o sursă de controverse, având în vedere etichetele și zvonurile care au însoțit-o de-a lungul timpului.

Ce relaţie a existat, cu adevărat, între Elena Udrea şi Traian Băsescu

Între Elena Udrea și Traian Băsescu a existat o relație specială, una care a depășit limitele colaborării politice. Într-un moment de sinceritate, fostul președinte al României a recunoscut că i-a apreciat calitățile, dar și faptul că Udrea aducea un aer proaspăt în politica românească.

Într-o declarație din 2005, Băsescu a menționat că Elena Udrea a fost aleasă pentru Cancelaria Prezidențială nu doar pentru competențele sale politice, ci și pentru faptul că „arata bine” și aducea un contrast plăcut cu alte „figuri acre” din jurul său.

„Mi s-a părut interesant ca pe lângă nişte figuri acre să fie şi o persoană care arată bine”, potrivit viva.ro.

Elena Udrea a fost poreclită „blonda de la Cotroceni”

Această alegere, care a fost percepută de mulți ca fiind una superficială, a dat naștere poreclei „blonda de la Cotroceni”, o etichetă care i-a fost atribuită Elenei Udrea și care a rămas legată de imaginea sa publică.

Deși aceasta a încercat să se impună pe cale profesională, fiind o persoană extrem de activă în politică, legătura sa cu Băsescu a fost constant analizată și judecată prin prisma acestei porecle, care a redus-o uneori la statutul de „femeie de fațadă”.

„Nu am stat cu fundul pe biroul lui”

În cadrul unui interviu din 2021, Elena Udrea a răspuns clar și ferm speculațiilor legate de relația sa cu Traian Băsescu. Întrebată dacă a fost iubita acestuia, Elena Udrea a negat categoric.

„Nu. Eu sunt o persoană foarte glumeață. Nimeni nu își dă seama cât umor am și, de multe ori când fac o glumă, oamenii se uită la mine și se gândesc: Ce a vrut să spună cu asta? Am făcut o glumă pentru care am plătit scump. Atâta lume a interpretat răspunsul meu și a fost atât de nepotrivit răspunsul, încât mi-a părut rău că am făcut gluma respectivă”, a spus Elena Udrea în cadrul emisiunii „40 de întrebări” de pe Kanal D.

Elena Udrea a subliniat că niciodată nu a avut un comportament nepotrivit în relația cu Traian Băsescu, mai ales în privința celebrului zvon legat de „statul cu fundul pe biroul președintelui”.

„Nu mi-aș fi permis să stau cu fundul pe biroul președintelui pentru că îmi doream să mă întorc acolo, în biroul ăla, ca președinte. Aveam prea mare respect pentru biroul ăla ca să mă așez cu fundul pe el. Și am prea mare respect pentru familia președintelui ca să îmi permit să stau în fustă scurtă pe biroul lui Traian Băsescu. Exclus ca vreodată să fi stat în fustă scurtă pe biroul președintelui”, a explicat aceasta.

Ce a spus Elena Udrea despre Traian Băsescu

Deși speculațiile publice și etichetele au marcat întreaga relație dintre Elena Udrea și Traian Băsescu, fosta ministră a afirmat că legătura lor a fost una bazată pe încredere reciprocă și pe un parteneriat profesional autentic.

„Traian Băsescu este cea mai importantă persoană din viața mea, după părinții mei. Relația a fost extraordinară, de mare încredere, un parteneriat extraordinar. Sunt fericită că am avut ocazia să fiu discipolul lui Traian Băsescu, să cresc politic cu Traian Băsescu, însă asta a fost tot”, a mai spus Udrea în emisiunea moderată de Denise Rifai.

Aceasta a subliniat că nu a existat nicio tentativă de a depăși limitele colaborării profesionale și că toate zvonurile legate de o posibilă relație amoroasă între ei sunt false.

Elena Udrea a ieşit din închisoare

Elena Udrea a ieșit din penitenciar după mai bine de trei ani. La poartă a așteptat-o soțul ei, Adrian Alexandrov, cu un buchet uriaș de flori, fericit că în sfârșit își va avea familia unită. La poarta închisorii, fostul ministru a făcut câteva declarații și i-a mulțumit fetiței ei că a avut răbdare și a vizitat-o de peste 150 de ori în spatele gratiilor.

„E minunat. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că această încercare e încheiată. E mult și o lună aici. Îi mulțumesc fetiței mele. A venit de aproape 150 de ori aici. M-am întors în România atunci când aș fi putut să rămân plecată, cu speranța că voi fi rejudecată. Dar doar în cazul meu nu s-a mai dispus rejudecarea. Cu toate astea, voi rămâne aici. Vreau să îmi cresc copilul în România.

E greu și o lună aici, cu atât mai mult 3 ani și patru luni consecutiv. Am considerat că este o încercare de la Dumnezeu, îi mulțumesc fetiței mele că a rezistat. Și-a petrecut 4 ani din copilărie și aproape toate sărbătorile în penitenciar. Mulțumesc mamei mele, soțului meu, avocaților mei”, a mai spus fostul ministru.

