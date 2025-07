Cum a ajutat-o Gigi Becali pe Elena Udrea, în închisoare: „Am fost cu o comisie”

Elena Udrea a fost eliberată joi, 17 iulie, din Penitenciarul Târgșor, după ce a execuatat o pedeapsă de 3 ani și o lună în dosarul „Gala Bute”. La momentul eliberării, fostul ministru i-a mulțumit lui Gigi Becali, iar acum patronul FCSB a oferit o primă reacție.

Gigi Becali, primele declarații după eliberarea Elenei Udrea

La scurt timp după ce a fost eliberată din închisoare, Elena Udrea i-a mulțumit lui Gigi Becali pentru sprijinul oferit pe perioada detenției. Acum, latifundiarul a dezvăluit că a vizitat-o în ultima perioadă în închisoare și a vorbit cu avocatul ei.

„Eu am vorbit cu ea. Eu am fost la ea în vizită acum 3-4 luni. Am fost cu o comisie. Am vorbit cu avocatul ei, cu soțul ei. E bine, e bine acum”, a afirmat Becali pentru Fanatik.

În ceea ce privește afirmația Elenei Udrea că nu ar mai organiza încă o dată Gala Bute, Gigi Becali a spus: „Păi ce să mai facă? Ce gală să mai facă? Faci Gala Bute și mergi la închisoare? Ce gală să faci?”

Nu este prima dată când patronul FCSB vorbește despre fostul ministru al truismului. În trecut, acesta o lăuda, spunând că este o femeie puternică.

„E o femeie mai puternică decât zece bărbați. Va trece peste asta”, spunea Gigi Becali după ce Elena Udrea a fost condamnată la șase ani de închisoare.

Ce a spus Elena Udrea la ieșirea din penitenciar

În momentul în care a ieșit pe poarta penitenciarului, Elena Udrea a făcut mai multe declarații, însă nu înainte de a-i mulțumi soțului ei, fiicei lor și avocatului său. De asemenea, fostul ministru a precizat că a fost susținută, în acest timp, de Gigi Becali.

„N-aș mai face Gala Bute. Nu m-a surprins că m-a susținut Gigi Becali. Este un om care a trecut prin închisoare. Știe problemele de aici. Este o mândrie. Aș vrea să văd câți bărbați au trecut prin pușcărie cum am trecut eu. Lăsați-mă. Știe cum este în penitenciar și încearcă să îndrepte lucrurile”, a afirmat ea.

Gigi Becali a fost și el închis în anul 2013, după ce a primit o pedeapsă cumulată de trei ani și jumătate cu executare.

După ce a fost eliberat, latifundiarul a devenit un susținător vocal al valorilor creștine, afirmând, de câteva ori, că închisoarea a fost pentru el „o lecție de la Dumnezeu”.

Sursă foto: Hepta, Libertatea

