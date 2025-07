Povestea de dragoste dintre Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner. Cum l-a cunoscut fosta prezentatoare pe austriac: „Mă trecuse în telefon Romanian Chick”

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner au trăit o frumoasă poveste de dragoste care a durat 11 ani, până la momentul decesului austriacului. Celebrul parașutist a încetat din viață joi, 17 iulie, la vârsta de 56 de ani, în timpul unui zbor cu parapanta, în Italia.

Cum s-au cunoscut Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner s-au cunoscut în momentul în care ea i-a luat un interviu pentru Pro TV. În urmă cu câțiva ani, vedeta a poevstit cum sportivul a fost cel care a făcut primul pas.

„Nu visam la el în secret, nu eram îndrăgostită în taină, îl admiram ca sportiv (…) Citisem despre el că era un mare Don Juan și eu toată viața mea am fugit de genul ăsta de bărbat playboy. Nici nu am apucat să mă așez pe scaun sau să spun cum mă cheamă că m-a și invitat la cină, chestie care m-a iritat, mi s-a părut o golăneală, așa că am devenit mai rece, mi-am făcut interviul și atât”, povestea Mihaela Rădulescu despre prima interacțiune cu cel cu care avea să trăiască 11 ani.

Vedeta a povestit cum el a reușit să facă rost de numărul ei de telefon, însă l-a notat greșit.

„Numai că, să vezi, printr-o întâmplare, Felix a notat numărul greșit!. A doua zi, la eveniment, când erau toți oamenii adunați, el a venit glonț la mine și m-a întrebat direct de ce nu i-am răspuns la mesaje, în văzul tuturor. Mi-a smuls telefonul din mână și s-a uitat în telefonul meu să vadă dacă am primit mesajele lui, apoi mi-a arătat că mi-a scris vreo cinci mesaje și, după ce am văzut, i-am explicat că are un număr care seamănă cu al meu, dar că o cifră este greșită. Nici măcar nu reținuse cum mă cheamă, mă trecuse în telefon Romanian Chick!. Când m-a văzut pe scenă, că mă așez lângă el, m-a întrebat: Tu ce cauți aici? Iar eu am întors întrebarea și i-am zis că el trebuie să ne spună ce caută aici și s-a prins și el, așa, pe parcurs, că eu sunt moderatoarea… Ăsta este Felix Baumgartner!”, a mai spus amuzată Mihaela Rădulescu, în cadrul unui interviu.

Au ales să își țină relația departe de ochii lumii

Mihaela Rădulescu mai povestea, în cadrul unui alt interviu, care este secretul relației ei cu Felix Baumgartner.

„Avem o relație frumoasă! Știi de ce a rămas frumoasă? Pentru că vorbim foarte puțin despre asta și așa va și rămâne. De atâtea ori ne-ați despărțit voi, ăștia din presă, încât simt nevoia să vă las așa, mai nedumeriți, în ceea ce ne privește. E totul bine acolo”, a declarat Mihaela Rădulescu pentru Click, în luna septembrie 2021.

Deși nu s-au căsătorit niciodată, Mihaela și Felix au format un cuplu timp de 11 ani, relația lor fiind întotdeauna una solidă.

Aceasta a vorbit, în emisiunea „Vorbește lumea”, despre speculațiile care au apărut, de-a lungul timpului,privind o posibilă despărțire.

„Suntem împreună deja de ceva vreme și nu ne-am despărțit decât prin titlurile presei din România. Noi suntem mereu plecați, nu avem doar o casă, locuim în Elveția, Germania, Austria… prin hoteluri mai mult. Asta mă ajută, că nu spăl, nu fac de mâncare. Iar Felix… el e foarte zăpăcit, nu știe niciodată care e stânga și care e dreapta. Are nevoie de mine în viața lui, altfel ar fi dezastru. Bine, vorbesc despre lucrurile astea mici, cotidiene. În rest, avem o relație perfectă. Chiar dacă nu ne vedem multă vreme. Cred că cel mai mult timp din relația noastră îl petrecem pe Facetime”, zicea Mihaela Rădulescu în cadrul emisiunii de la Pro TV.

De ce nu a vrut Felix Baumgartner să aibă copii

În urmă cu aproximativ patru ani, Mihaela Rădulescu a fost întrebată de Cătălin Măruță, în emisiunea acestuia de la PRO TV, de ce nu a făcut un copil cu Felix Baumgartner, iar românca a precizat că acesta nu își dorește să aibă urmași. Austriacul spunea că are un job riscant și nu vrea să își lase copiii pe drumuri, în cazul în care pățește ceva.

„Mi se pare un sistem de gândire foarte sănătos. E riscant! El e antrenat, pregătit. Sunt doar câțiva în lume care fac asta. El e genul care nu vrea să facă a doua oară ceva ce a făcut deja. Nu vrea să mai sară de pe aceeași clădire, acum pregătește ceva pentru la anul, în stilul lui, total dement, sunt ușor siderată de proiect”, a spus Mihaela Rădulescu în toamna anului 2021.

Sursă foto: Profimedia, Facebook, Hepta

