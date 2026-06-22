Viorica Dăncilă dă cărțile pe față despre cea mai mare lovitură din timpul mandatului de premier. „Acest lucru m-a durut foarte mult!”

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Viorica Dăncilă, prima femeie prim-ministru din istoria României și prima femeie care a condus PSD, a vorbit recent despre transformările radicale din viața sa, la câțiva ani după ce a părăsit Palatul Victoria.

Invitată într-un podcast, fosta șefă a Executivului a dat cărțile pe față și a scos la iveală detalii dureroase despre prețul uriaș plătit de familia sa, episoadele dure de misoginism din interiorul politicii românești, dar și despre trauma unei trădări care i-a lăsat un gust amar.

Misoginismul din spatele ușilor închise: „Era foarte greu pentru unii colegi să accepte”

Deși a marcat o premieră absolută în politica de la noi, statutul de femeie lider a venit la pachet cu un val uriaș de prejudecăți, atacuri la persoană și un misoginism subtil, resimțit chiar din partea celor care ar fi trebuit să o susțină. Viorica Dăncilă a recunoscut că presiunea a fost una de-a dreptul uriașă, iar ura publică a fost alimentată masiv din diverse direcții.

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„Presiunea a fost foarte mare pentru că am fost prima femeie prim-ministru și să știți că încă există misoginism în România. Aveam colegi care îmi spuneau „muncești foarte mult, te implici, ești foarte strictă, foarte corectă, dar ești femeie. Era foarte greu pentru unii colegi să accepte că primul-ministru este femeie”, a mărturisit fostul premier în podcastul Ozanei Barabancea, subliniind că, în ciuda vorbelor frumoase din spațiul public, realitatea din culise era complet diferită.

Trădată de propriii oameni pentru putere și funcții

Poate cea mai dureroasă confesiune a fost legată de momentul în care Guvernul său a căzut în urma moțiunii de cenzură. Detaliile oferite de Viorica Dăncilă sunt de-a dreptul incendiare, ea punctând clar că prăbușirea cabinetului său nu a fost orchestrată doar de opoziție, ci a fost decisă de complotul unor colegi de partid pe care îi ajutase direct.

„Perioada de după a fost foarte dificilă pentru că, așa cum se știe, moțiunea de cenzură împotriva guvernului Dăncilă a trecut cu sprijinul a Coding cinci deputați PSD, iar acest lucru mi-a lăsat un gust amar. Atunci când ești trădat de cei din interior, din casă, de cei pe care i-ai sprijinit… Doi dintre ei au fost răsplătiți, au ajuns deputați și trei au fost nominalizați ca președinți de agenții.

Acest lucru m-a durut foarte mult! Știam că trebuie să plec, dar atunci când această plecare s-a făcut din dorința unora de a lua puterea în partid și nici măcar nu a fost folosită în interes național, ci în scop personal”, a mai declarat Dăncilă, adăugând că după acel moment telefoanele din partea foștilor aliați au încetat să mai sune.

Viața după Palatul Victoria: „Viața ți se schimbă radical”

Trecerea de la deciziile care influențau o țară întreagă la o viață normală a reprezentat, în final, o adevărată eliberare sufletească. Viorica Dăncilă recunoaște că lipsa reflectoarelor și a protocolului de stat i-au redat liniștea și i-au permis să își repună familia pe primul loc, după o perioadă în care cei dragi au fost lăsați în plan secund. Totuși, fostul lider politic dă asigurări că jurământul ei față de România rămâne valabil pentru totdeauna.

„Atunci când nu ești sub lumina reflectoarelor, ești mult mai relaxat, nu mai ești atât de atent la toate detaliile și nu mai ești atât sub presiunea pe care ți-o dă un anumit statut. În momentul în care am preluat funcția de prim-ministru, am știut că va veni vremea în care va trebui să părăsesc acel scaun.

În acest moment, pot să spun că, fiind un om activ, un om implicat și o persoană care consideră că, atunci când ai depus un jurământ față de țară, cu mâna pe Constituție și pe Biblie, acest jurământ nu este doar pe perioada în care deții funcția respectivă. Acest jurământ este pentru întreaga viață!”, a concluzionat Viorica Dăncilă.

Foto – Facebook / captură YouTube

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