Schimbări radicale cu privire la pensiile private: retragerea integrală a banilor, eliminată. Ce trebuie să știe românii despre noile reguli

După 17 ani de la înființarea sistemului de pensii private în România, Guvernul condus de Ilie Bolojan propune o reformă amplă care vizează modul în care viitorii pensionari își vor încasa economiile din Pilonul II și Pilonul III. Proiectul de lege lansat recent aduce modificări semnificative, menite să alinieze sistemul românesc la practicile europene și să ofere o mai mare sustenabilitate financiară pe termen lung.

Adio retragerii integrale: noi opțiuni pentru pensionari

Una dintre cele mai importante schimbări propuse este eliminarea posibilității de retragere integrală a sumelor acumulate într-o singură tranșă. În locul acestei opțiuni, pensionarii vor putea alege între două forme de plată: pensii lunare programate pe o durată de 10 ani sau pensii viagere, care vor fi plătite până la finalul vieții. Această măsură are ca scop distribuirea mai echitabilă și predictibilă a fondurilor acumulate, evitând riscul epuizării rapide a economiilor, potrivit Mediafax.

Avans limitat și o singură șansă

Proiectul de lege introduce și posibilitatea retragerii unui avans de până la 25% din suma acumulată, înainte de începerea plăților lunare. Această opțiune poate fi exercitată o singură dată, la cererea beneficiarului, și oferă o soluție flexibilă pentru cei care au nevoie de lichidități imediate, fără a compromite întreaga pensie.

Fonduri specializate pentru plata pensiilor

Plata pensiilor private se va realiza prin fonduri de plată autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Acestea vor fi de două tipuri: fonduri de retragere programată și fonduri de pensii viagere. Primele vor funcționa pe baza unor conturi individuale și vor oferi pensii lunare timp de 10 ani, cu o sumă minimă egală cu indemnizația socială pentru pensionari din sistemul public, actualizată anual. Fondurile de pensii viagere, în schimb, vor asigura plăți lunare pe viață, calculate pe baza activului acumulat, folosind metode actuariale. În plus, există și posibilitatea unei pensii viagere cu componentă pentru supraviețuitor, oferind protecție financiară și pentru partenerul de viață.

România se aliniază la standardele europene

Durata de plată a pensiilor programate a fost stabilită la 10 ani, în concordanță cu speranța medie de viață în România, care este de 75,1 ani. Această abordare reflectă tendințele din alte state membre ale Uniunii Europene, unde perioada de plată variază între 1 și 10 ani, iar în unele cazuri poate ajunge chiar la 20 de ani. Prin această reformă, Guvernul Bolojan urmărește nu doar modernizarea sistemului, ci și creșterea încrederii în pensiile private ca sursă stabilă de venit la vârsta pensionării.

Urmează dezbaterea parlamentară

Proiectul de lege urmează să fie dezbătut și aprobat în Parlament, după avizarea oficială de către Guvern. Dacă va fi adoptat, noul sistem de plată a pensiilor private va marca o schimbare de paradigmă în modul în care românii își gestionează economiile pentru bătrânețe, punând accent pe sustenabilitate, predictibilitate și protecție pe termen lung.

Foto – Hepta

