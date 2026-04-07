Detalii șocante în cazul morții medicului anestezist Cristian Staicu. Ce a dezvăluit menajera care l-a ucis în timpul audierilor

Ancheta în cazul morții medicului anestezist Cristian Staicu, în vârstă de 72 de ani, capătă contur după ce principalul suspect – menajera cu care acesta ar fi avut o relație de mai mulți ani – a recunoscut fapta în timpul unor audieri maraton.

Femeia, în vârstă de 39 de ani, căsătorită și mamă a doi copii, a fost reținută și ulterior arestată preventiv pentru 30 de zile.

Mărturisire după 12 ore de audieri

Potrivit anchetatorilor, femeia a fost audiată timp de aproximativ 12 ore, perioadă în care a încercat inițial să susțină că ar fi acționat în legitimă apărare. În cele din urmă, aceasta a recunoscut că l-a ucis pe medic în urma unei dispute izbucnite în apartamentul bărbatului din Sectorul 3.

Surse judiciare spun că motivul conflictului ar fi fost legat de bani. Cei doi se cunoșteau de peste trei ani, după ce femeia răspunsese unui anunț de la mica publicitate publicat de medic. Deși oficial era menajera lui, anchetatorii au stabilit că între ei exista o relație personală, iar medicul îi oferea bani la fiecare întâlnire.

Criminolog: „Nu cred că există premeditarea”

Specialistul criminolog Dan Antonescu a analizat cazul și a explicat că reacția femeii pare să fi fost una impulsivă, alimentată de tensiuni acumulate în timp. „Nu cred că există premeditarea, dar forța cu care a lovit, numărul de lovituri, denotă foarte multă furie acumulată, multe frustrări, multe jigniri probabil”, a declarat acesta, potrivit Observator News.

Criminologul a mai adăugat că gestul de a încerca să distrugă urmele arată o reacție emoțională extremă: „Cred că a vrut să șteargă din memoria ei și ceea ce s-a întâmplat în locuința respectivă”.

Indiciile care au condus ancheta către suspectă

Anchetatorii au bănuit încă de la început că autorul era o persoană cunoscută victimei, deoarece ușa apartamentului nu prezenta urme de forțare. Femeia ar fi părăsit locuința pe la spatele blocului, luând cu ea telefonul medicului și cheile apartamentului.

La patru zile după descoperirea crimei, polițiștii au găsit-o în localitatea unde locuia, lângă București. La percheziții, anchetatorii au descoperit telefonul victimei și cheile apartamentului, iar mesajele dintre cei doi au ajutat la reconstituirea relației și a contextului crimei.

O viață dublă despre care familia nu știa nimic

Vecinii femeii au declarat că aceasta părea să ducă o viață liniștită alături de soțul ei, șofer, și cei doi copii mici. „Nu știe nimeni ce făcea ea, unde se ducea, nu prea era vorbăreață. Să se bage cu lumea în seamă, nu vorbea nici cu vecinii, nici bună ziua”, a spus un vecin.

Familia nu ar fi avut nicio idee despre relația extraconjugală sau despre vizitele repetate la locuința medicului.

Un medic respectat, la începutul pensionării

Cristian Staicu era un anestezist cu o carieră îndelungată, cunoscut pentru activitatea sa în echipa Spitalului Gomoiu și, în ultimii 20 de ani, la Spitalul Lahovari. Cu doar câteva zile înainte de tragedie, își încheiase ultima gardă și își luase rămas-bun de la colegi, pregătindu-se să se bucure de pensionare.

Femeia a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, iar procurorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care a avut loc crima. Ancheta se concentrează atât pe dinamica relației dintre cei doi, cât și pe motivele care au dus la escaladarea conflictului.

