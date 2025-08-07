O femeie de 27 de ani a rămas fără piele din cauza unui medicament comun. Medicii i-au dat 5% șanse de supraviețuire

Aleshia Rogers, o tânără de 27 de ani și mamă a trei copii, a fost la un pas de a-și pierde viața din cauza unui medicament comun, folosit și de români. Femeia și-a pierdut pielea și a făcut septicemie și doar o minune a mai salvat-o.

O tânără de 27 de ani, la un pas de a-și pierde viața din cauza unui medicament

Aleshia Rogers a devenit mamă pentru a treia oară în urmă cu cinci ani, când l-a adus pe lume pe fiul ei, Jaxon. Din cauza durerilor de la operația de cezariană, medicii i-au prescris acesteia ibuprofen, de două ori pe zi. Însă, după trei săptămâni, pielea a început să i se desprindă de pe corp, iar medicii i-au dat 5% șanse de supraviețuire.

Totul a început cu simptome asemănătoare gripei: febră mare, față umflată, erupție pe piept și senzație de arsură la înghițire. A mers la spital de două ori și de fiecare dată medicii au trimis-o acasă cu diagnostice precum conjunctivită și scarlatină, prescriindu-i, în continuare, ibuprofen.

Curând, fața ei s-a umplut de vezicule dureroase, iar pielea a început să i se desprindă. Internată de urgență, Aleshia, originară din Lincoln, Nebraska, a fost diagnosticată cu sindromul Stevens-Johnson (SJS), o reacție rară și fravă a sistemului imunitar la medicamente.

Cazul ei s-a agravat, prezentând necroliză epidermică toxică, o formă extremă a sindromului, ce pare să fi fost declanșată de ibuprofen.

„Ibuprofenul era medicamentul meu de bază. Îl luasem toată viața, de la 14 ani, pentru durerile menstruale. E greu de înțeles. Medicii au spus doar că, într-o zi, corpul meu a decis că nu-l mai suportă”, a declarat Aleshia, potrivit The Sun.

Medicii i-au dat 5% șanse de supraviețuire

Potrivit tinerei mame, medicii i-au spus că între 90% și 95% din piele i s-a desprins de pe corp, procesul fiind numit sloughing în termeni medicali. Situația ei s-a agravat după ce, din cauza pierderii pielii, i s-a instalat sepsislul și insuficiența multiplă de organe.

Atunci, Aleshia a fost transferată la secția de terapie intensivă pentru pacienții cu arsuri, fiind plasată în comă pentru trei săptămâni.

Apoi, femeia a fost supusă unei excizii complete de piele și grefe, dar și unui transplant cu membrană amniotică, medicii reușind astfel să-i salveze ochii.

Cadrele medicale i-au dat între 5 și 10% șanse de supraviețuire. Însă, un adevărat miracol s-a produs, iar Aleshia s-a vindecat și după o lună a fost externată din spital.

„Nu aveam idee ce mi s-a întâmplat. Am uitat chiar că am născut. Am pierdut multe amintiri”, a spus Aleshia.

„Familia mi-a spus că am fost la limită, că nu știau dacă voi supraviețui”, a mai povestit ea.

Alesha se confruntă în continuare cu complicațiile sindromului

Au trecut cinci ani de la momentul teribil, dar Aleshia încă se confruntă cu complicații pe termen lung, cauzate de sindromul Stevens-Johnson. Totuși, femeia spune că alege să se bucure de viață.

„Nu vreau să bag frica în oameni legat de medicamente, dar vreau ca lumea să fie informată. E o reacție rară, dar poate fi mortală. Și nu o poți opri odată ce începe. Nu există prevenție”, a explicat ea.

„Încerc să trăiesc fiecare zi ca și cum ar fi ultima”, a explicat tânăra, care de curând s-a logodit cu iubitul ei.

