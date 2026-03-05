Guvernul a aprobat o actualizare semnificativă a listei de medicamente gratuite și compensate, una dintre cele mai ample modificări din ultimii ani, potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Decizia aduce acces extins la terapii moderne pentru pacienți cu afecțiuni oncologice, boli rare și patologii severe, reducând considerabil costurile pe care mulți le suportau din propriul buzunar.

Extinderea listei: 33 de medicamente noi pentru pacienți

Ministrul Sănătății a anunțat că 33 de medicamente noi au fost introduse pe lista de gratuite și compensate. Printre acestea se află și primul medicament radiofarmaceutic disponibil în sistemul public, Lutetium Vipivotide Tetraxetan, destinat tratamentului cancerului de prostată.

„Este una dintre cele mai ample actualizări ale listei din ultimii ani. În doar 7 luni am extins lista medicamentelor compensate cu peste 90 de medicamente și indicații terapeutice noi”, a declarat Alexandru Rogobete. El a subliniat că aceste schimbări înseamnă acces mai rapid la terapii moderne, care până acum puteau costa pacienții „zeci de mii de euro”.

Noile medicamente acoperă o gamă largă de afecțiuni oncologice, precum melanom, carcinom hepatocelular, colangiocarcinom, mielom multiplu, limfoame, cancer pulmonar fără celule mici, cancer mamar, tumori solide cu mutații genetice sau tumori gastro-intestinale stromale.

Acces extins la tratamente pentru boli rare și grave

Actualizarea listei include și terapii destinate unor boli rare sau severe, pentru care opțiunile de tratament erau limitate. Pacienții vor avea acces la medicamente pentru arterită cu celule gigante, hemoglobinurie paroxistică nocturnă, amiloidoză ereditară cu transtiretină, miastenia gravis, tulburări din spectrul neuromielitei optice, boala Fabry și alte patologii complexe.

Ministrul a subliniat importanța acestor includeri, afirmând că „fiecare medicament introdus pe această listă înseamnă o șansă în plus la tratament, la timp câștigat și la speranță pentru pacienți și familiile lor”.

19 medicamente primesc indicații terapeutice suplimentare

Pe lângă introducerea noilor tratamente, Guvernul a aprobat extinderea indicațiilor terapeutice pentru 19 medicamente deja compensate. Acestea vor putea fi utilizate pentru noi afecțiuni, precum trombocitopenie severă în boala hepatică cronică, sindrom Lennox-Gastaut, boala Niemann-Pick tip C, artrită idiopatică juvenilă sistemică, colită ulcerativă severă, artrită psoriazică, febră mediteraneană familială, limfom folicular recidivant, cancer tiroidian avansat, gliom pediatric sau cancer pulmonar cu mutație BRAF.

Extinderea acestor indicații permite accesul la tratamente eficiente pentru pacienți care, până acum, nu se încadrau în criteriile de compensare.

Actualizarea listei de medicamente gratuite și compensate reprezintă un progres major pentru pacienții cu boli grave, care vor beneficia de terapii moderne fără costuri prohibitive. Decizia Guvernului marchează o schimbare semnificativă în accesul la tratament și în calitatea îngrijirii medicale oferite în România.

