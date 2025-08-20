Ce a ajuns să facă Oana Lis pentru bani, ca să îi poată cumpăra medicamente lui Viorel Lis: „I-am promis că nu îl las la azil”

Oana Lis și-a demonstrat de-a lungul anilor devotamentul și loialitatea față de soțul ei, Viorel Lis. Cei doi sunt împreună de 27 de ani și au una dintre cele mai solide relații, deși există o diferență de vârstă considerabilă. Se pare că Oana se luptă acum din răsputeri pentru a face rost de bani pentru medicamentele soțului ei, care are 82 de ani și din ce în ce mai multe nevoie. Oana i-a promis că nu va sta la azil și că va avea grijă de el.

Oana Lis își vinde hainele ca să facă rost de bani pentru medicamente

Oana Lis este o soție devotată, iar acest lucru îl demonstrează ori de câte ori are ocazia. Ea și Viorel Lis au o relație care se apropie de 3 decenii. Pentru că acum se află într-un impas financiar, soția fostului edil face tot posibilul să strângă bani pentru medicamentele de care soțul ei are nevoie.

Pentru asta, ea și-a scos la vânzare mai multe obiecte, printre care haine, genți, tablouri și alte obiecte.

„Ca să înțelegeți, ce e în sufrageria mea, toate, de vânzare… Mă anunțați, dacă doriți o amintire de la noi. Și, așa, ne și ajutați. Geanta costă 120 lei, nu știu dacă e piton. Nu sâsâie. Iar tabloul costă 2.000 de lei, e realizat de un pictor moldovean, și e mare, are cam un metru lungime și un metru lățime”.

Reacțiile oamenilor s-au împărțit în două tabere. În timp ce unii o apreciază și o susțin, alții o jignesc și o iau peste picior pentru gestul de a își vinde lucrurile.

„E foarte normal ce face ea, în țările dezvoltate, oamenii își vând periodic din haine sau din lucruri, dacă nu le mai folosesc. Dar, românul, până nu e fudul, nu e destul”, i-a scris cineva.

Oana Lis i-a promis lui Viorel că va fi alături de el până în ultima clipă și că nu îl va duce la azil.

„I-am promis că voi fi alături de el până în ultima clipă și că nu-l las la azil, asta e cea mai mare frică a lui. Este o persoană lucidă, conștient de el și vrea să stea acasă, în patul lui, până în ultima clipă. Problema e că de ceva timp a devenit o persoană cu dizabilități, cu un handicap locomotor, și nu am știut cât de greu e să ai grijă totală de o persoană cu asemenea probleme. Nu am știut provocările unei persoane cu dizabilități…Voi lupta in continuare pentru că el este familia mea”, a spus Oana Lis, la un moment dat.

Ce planuri are pentru momentul când va rămâne văduvă

Oana Lis este conștientă că soțul ei are o vârstă și nu va trăi pentru totdeauna. Ea a vorbit despre momentul în care va rămâne văduvă și a recunoscut că nu știe ce va face.

„Am avut o discuție grea cu el. Mi-a spus ce vrea, cine să fie acolo, cum să fie fotografia… chiar a glumit, spunând că e ultima lui casă, dar că nu știe când se mută. M-a rugat să mai vin din când în când în vizită”, a spus Oana.

Ea a mărturisit că nu a putut să doarmă fără soțul ei, iar când acesta a fost internat în spital, a avut o perioadă foarte grea.

„Atunci când nu era acasă nu puteam să dorm deloc, erau televizorul și luminile aprinse, mă mai duceam pe la prietene, dar era foarte greu. Eu dacă mă pun lângă Viorel în pat, adorm în două secunde. Și el la fel. Eu dacă stau în brațele lui Viorel, pe pieptul lui, adorm imediat. Pe pieptul lui este locul meu preferat din lume! Dacă sunt agitată nu pot să adorm și asta este momentul nostru zilnic, mă liniștește. Sunt ca un copil, mă conectez cu el ca de la suflet la suflet”, a spus Oana Lis.

