Viorel Lis (80 de ani) este internat în spital de două săptămâni. Oana Lis (45 de ani) a transmis un mesaj în mediul online în care a explicat care este starea de sănătate a fostului edil al Capitalei.

Viorel și Oana Lis sunt în spital de două săptămâni

Viorel Lis se află sub supravegherea medicilor de la începutul lunii. Soția sa, Oana Lis, le-a povestit internauților că este și ea internată în spital cu el, acesta având nevoie de recuperare medicală din cauza problemelor de sănătate pe care le are.

„Dragilor, îmi cer scuze că n-am putut răspunde la mesaje și că am fost cam absentă pe social media. Uneori, viața și realitatea au nevoie să fii mai prezent și implicat. Sunt internată de vreo două săptămâni cu Viorel la un spital de recuperare. Revin cât de curând”, a scris Oana Lis pe pagina sa de Facebook.

Oana Lis își vinde bunurile personale pentru tratamentele lui Lis

În ultima perioadă, soția fostului edil al Capitalei a fost nevoită să vândă diverse lucruri personale din casă pentru a face rost de bani, să poată acoperi cheltuielile medicale necesare lui Lis. Oana spunea, în urmă cu câteva luni, că pensia lui Viorel nu este suficientă pentru tratamentele și medicamentele de care acesta are nevoie.

“Financiar… ce să zic, e foarte greu în România să fii bolnav. Pentru că sistemul e de așa natură încât nu știu… iei o rețetă, sau iei o trimitere, trebuie să faci un RMN, pai mori până găsești loc, până găsești fonduri. De multe ori am plătit, deși ar fi trebuit Viorel, după o viață de muncă, să poată să beneficieze de sistemul ăsta. Tot timpul se găsesc resurse, însă. Ba îl ajută cineva, ba am vândut din lucruri, pentru că pensia este prea mică ca să poți să faci față.

Cât are pensie? Nu vreau să mai zic prețuri, pentru că pentru unii oameni care au 1.500 RON, cum e bunica mea, li se pare mult. El a avut o facultate, a construit în țara asta, nu numai ca primar, a lucrat ca inginer. El mi-a povestit, adică nu se compară cu o pensie mică, comparând cu cât a muncit și ce a făcut, și pregătirea lui”, a spus Oana Lis, în exclusivitate pentru Unica.ro.

Aceasta a adăugat că a început să vândă din obiectele ei momentan, deși Viorel Lis are „foarte multe lucuri, de la cărți, la haine, la tablouri, la orice”.

“Da, lucruri de ale-mele, încă n-am intrat în lucrurile lui Viorel. Aș vreau eu să intru pentru că are foarte multe lucruri. El mi-a zis să le arunc în groapă, cu el, când moare! Iți dai seama că are multe costume, alte multe lucruri, dar l-am lăsat în pace. Am dat lucruri de-ale mele pentru că mi-am dat seama că nu am nevoie. Tot felul de lucruri, de la cărți, la haine, la tablouri, la orice. Le-am dat online, acum este și o modă, adică sunt grupuri sociale pe Facebook, pe platforme.

Chiar și eu mi-am cumpărat second hand, folosite, pentru că aveam nevoie. O geantă albă de vară, papuci… Am dat 30 RON pe geantă, decât să dau 300 RON. Este ok, mi se pare absolut normal”, a mai declarat Oana Lis pentru Unica.ro.

