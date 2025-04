Cum arată mormântul lui Viorel Lis: „Este scump şi să mori”. Oana Lis i-a pregătit totul!

Imagini cutremurătoare au apărut recent cu mormântul lui Viorel Lis, iar soția sa, Oana Lis, a făcut declarații emoționante despre acest subiect delicat. Imaginea de pe cruce a fost aleasă chiar de fostul edil al Capitalei.

Viorel Lis a avut întotdeauna o personalitate puternică și a dat dovadă de multă tărie de caracter. În ciuda problemelor de sănătate cu care se confruntă și a vârstei înaintate, fostul edil a ales să își pregătească locul de veci din viață, pentru a nu lăsa această sarcină în urmă celor dragi.

Oana Lis a vorbit despre acest subiect emoționant într-un interviu acordat în cadrul emisiunii „Viața fără filtru”, prezentată de Natalia Mateuț, potrivit spynews.ro.

Oana Lis a explicat că locul de veci al lui Viorel Lis se află în Zărnești, în județul Argeș, și a fost un cadou din partea verișoarei sale, Luminița, din Pitești. De asemenea, aceasta a spus că, în ciuda dorinței inițiale a soțului ei de a fi incinerat, Viorel s-a răzgândit și a decis să aibă un loc de veci.

Aceasta a mai mărturisit că, din păcate, nu ar fi avut banii necesari pentru a-l pregăti singură, motiv pentru care a fost ajutată de familia lui Viorel. Mormântul lui Viorel Lis este realizat din marmură și include o criptă, iar crucea pe care este inscripționată imaginea fostului edil este o operă de artizanat.

Un alt moment emoționant a fost discuția dintre Viorel Lis și Oana Lis despre ce va urma după moartea sa. Fostul edil al Capitalei i-a dat soției sale toate indicațiile necesare pentru înmormântare, de la persoanele care trebuie să vină la ceremonie până la poza care va fi pusă pe cruce.

În urmă cu ceva timp, Oana Lis a mărturisit ca regretă că nu a avut un copil cu soţul ei, deși ea a fost cea care a hotărât să nu devină mamă. În trecut, Oana a povestit că, în primii ani de relație cu Viorel Lis, îl avea în grijă pe fratele ei mai mic cu nouă ani decât ea.

„Am refuzat atunci (la începutul relației – n.red.) să fac un copil deoarece aveam un frate mai mic cu nouă ani. Am zis că trebuie să-l cresc pe el, deoarece mama noastră decedase când el avea doar 4 ani și eu 13. Împinsă de circumstanțe și de ceilalți din familia de origine, am ajuns să-mi asum eu acest rol, deși și eu eram un copil, la rândul meu! Am luat această responsabilitate asupra mea, deși nu era responsabilitatea mea! Nici nu am primit vreo mare recunoștință pentru asta!