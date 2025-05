Simona Gherghe a ajuns la spital cu fiul ei. Vlad a fost mușcat de o căpușă: „Am mers direct la camera de gardă”

Simona Gherghe a ajuns la spital cu fiul ei, Vlad, după ce a observat pe trupul băiatului o căpușă. Prezentatoarea de televiziune a povestit pe rețelele de socializare cum a plecat de urgență la camera de gardă și ce tratament urmează acum copilul.

Simona Gherghe, de urgență cu fiul ei la spital

Simona Gherghe a plecat de urganță la spital cu fiul ei, Vlad, după ce copilul a fost mușcat de o căpușă. Prezentatoarea tv a ales să meargă la spitalul Grigore Alexandrescu, unde medicii au scos căpușa și i-au prescris un tratament băiatului.

„Declarăm deschis sezonul căpușelor. După o oră la spital, căpușa a fost răpusă, Vlad e eroul, firește!”, a scris Simona Gherghe pe Instagram, unde a publicat și o imagine de la spital.

Vedeta a primit numeroase întrebări de la urmăritorii ei, îngrijorați că și alți copii ar putea fi mulcați de căpușe prin parcuri. Simona Gherghe a încercat să răspundă tuturor, precizând că căpușa era foarte mică și a reușit să o observe în timp ce ăi făcea duș lui Vlad. Insecta s-a înfipt la baza gâtului lui Vlad, dar medicii au reușit să o scoată rapid.

„Doamne, câte întrebări am primit după postarea cu căpușa! Uitați cât e de mică, am observat-o la duș, aseară. Am mers direct la camera de gardă, unde i-a scos-o un medic. Îi administrăm trei doze de antibiotic, la recomandarea specialistului. Purtăm măști, pentru că suntem într-un spital unde vin copii cu diverse afecțiuni, unele contagioase. Am mers la Grigore Alexandrescu, unde triajul se face extrem de repede”, a afirmat Simona Gherghe în mediul online.

Citește și: De ce a plecat Simona Gherghe în vacanță fără soț și copii: „A fost cu plâns la plecare”

Citește și: Cum s-au cunoscut Simona Gherghe și soțul ei, Răzvan Săndulescu: „Arogantă cum eram, am fost foarte rece”. Perechea are doi copii

Ce trebuie să faci dacă ai fost mușcat de căpușă

După ce copiii au mers în locuri cu iarbă verde, părinții sunt sfătuiți să se uite atent pe corpurile lor pentru a se asigura că nu au fost mușcați de o căpușă.

Insectele trebuie scoase cât mai repede posibil după ce au fost observate, recomandarea specialiștilor fiind aceea de a merge la spital pentru această procedură.

Citește și: Dan Alexa a confirmat divorțul. Sportivul și Andrada au împreună un băiat

Citește și: Alexia Eram și iubitul, în ipostaze tandre, pe litoral, în văzul tuturor. Au uitat că sunt în public

Persoanele mușcate de căpușe primesc o rețetă cu antibiotic prntru evitarea apariției complicațiilor.

De asemenea, pentru scăderea riscului, pot fi folosite spray-uri împotriva căpușelor și utilizarea unor haine care să acopere cât mai mult din părțile corpului, în special în parcuri sau zonele cu oarbă.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Simona Gherghe și fiul ei

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News