Oana Lis a decis, de câteva luni, să scoată la vânzare o parte din lucrurile personale. Pensia pe care o primește lunar Viorel Lis nu acoperă cheltuielile familiei și tratamentul pe care îl urmează fostul edil.

Oana Lis nu o duce extrem de bine pe plan financiar, dar nu se plânge. Soția lui Viorel Lis a învățat să se descurce în orice fel de situație s-ar afla, mai ales în ultima perioadă în care chiar a avut nevoie de bani pentru tratamentul fostului edil al Capitalei. Dacă înainte își petrecea vara pe litoralul de care e îndrăgostită, anul acesta, Oana Lis nu-și mai permite să meargă niciunde. A decis ca banii să îi țină pentru medicamentația lui Viorel Lis și recunoaște că nu o lasă inima să plece departe de el, pentru câteva zile.

Oana Lis face eforturi financiare uriașe pentru îngrijirea lui Viorel Lis

Prezentă, recent, la un eveniment monden unde a ales să participe pentru câteva ore, Oana Lis ne-a povestit în ce stare de sănătate se află Viorel Lis și cum arată, în prezent, viața lor.

“Cum sunt? E greu de spus, într-un cuvânt, că sunt o fire complexă. Pe de o parte sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu, sunt sănătoasă, sunt puternică. Pe de altă parte, acum recunosc, e greu că sunt singură la eveniment, dar nu mai pot să vin cu Viorel. Îi e rușine să vină cu căruțul cu rotile, nici cu altul nu pot să vin. Nu sunt obișnuită să vin singură, pentru că noi eram împreună. Dar viața te învață tot felul de lucruri.

Destul de greu, nu am de ce să zic… Pur și simplu, anul ăsta nu o să merg la mare, nu pot să plec din București, maximum mi-aș dori să mă duc și eu la piscina din Ilfov să văd cum e. Este foarte greu, nu mă plâng, adică nu e o victimizare, e pur și simplu realitatea mea și fac față și eu cum pot, ca fiecare”, ne-a spus Oana Lis.

„E foarte greu în România să fii bolnav”

Pe plan financiar, lucrurile nu sunt deloc roz pentru Oana Lis. Ca să aibă bani pentru tratamentul lui Viorel Lis, de mâncare și de cele minim necesare, e nevoită să mai vândă și din lucrurile personale. Pensia soțului nu le este suficientă.

“Financiar… ce să zic, e foarte greu în România să fii bolnav. Pentru că sistemul e de așa natură încât nu știu… iei o rețetă, sau iei o trimitere, trebuie să faci un RMN, pai mori până găsești loc, până găsești fonduri. De multe ori am plătit, deși ar fi trebuit Viorel, după o viață de muncă, să poată să beneficieze de sistemul ăsta. Tot timpul se găsesc resurse, însă. Ba îl ajută cineva, ba am vândut din lucruri, pentru că pensia este prea mică ca să poți să faci față.

Cât are pensie? Nu vreau să mai zic prețuri, pentru că pentru unii oameni care au 1.500 RON, cum e bunica mea, li se pare mult. El a avut o facultate, a construit în țara asta, nu numai ca primar, a lucrat ca inginer. El mi-a povestit, adică nu se compară cu o pensie mică, comparând cu cât a muncit și ce a făcut, și pregătirea lui”, ne-a mai spus Oana.

Oana Lis vinde din lucrurile proprii: “Le-am dat online”

Soția lui Viorel Lis afirmă că ar vinde și mai multe lucruri, însă n-a reușit să-l convingă pe fostul edil. Momentan a renunțat la obiectele ei personale.

“Da, lucruri de ale-mele, încă n-am intrat în lucrurile lui Viorel. Aș vreau eu să intru pentru că are foarte multe lucruri. El mi-a zis să le arunc în groapă, cu el, când moare! Iți dai seama că are multe costume, alte multe lucruri, dar l-am lăsat în pace. Am dat lucruri de-ale mele pentru că mi-am dat seama că nu am nevoie. Tot felul de lucruri, de la cărți, la haine, la tablouri, la orice.

Le-am dat online, acum este și o modă, adică sunt grupuri sociale pe Facebook, pe platforme. Chiar și eu mi-am cumpărat second hand, folosite, pentru că aveam nevoie. O geantă albă de vară, papuci… Am dat 30 RON pe geantă, decât să dau 300 RON. Este ok, mi se pare absolut normal”, a mai declarat Oana Lis pentru Unica.ro.

Veniturile din vânzările online nu sunt extrem de mari ca să-i aducă o siguranță pe plan financiar Oanei Lis. Aceasta își rotunjește câștigurile prin ședințele de consiliere psihologică pe care le oferă tot online.

Câștigă bani și din consiliere psihologică online

“Mai lucrez și ca psiholog online, în general cu românii, româncele plecate în diaspora. Le mulțumesc pe această cale pe cele care au ales să lucreze cu mine, pentru că m-au ajutat și pe mine să mă dezvolt! Sunt femei extraordinar de puternice, să poți să lași aici o viață pe care ți-ai construit-o, că nu toate s-au născut din familii în străinătate, au plecat la o anumită vârstă, unele singure, unele cu un bărbat, unele cu o prietenă, unele cu jobul. Și nu este așa cum se vorbește despre români.

Sunt femei care muncesc în diferite joburi, asistente medicale, infirmiere, la hoteluri, recepționere, poziții bune, conduc firme, adică avem în diaspora multe femei puternice. Multe femei care și-au lăsat aici familiile, tot ce construiseră, pentru o viață mai bună și foarte multe au reușit. Le ofer consiliere psihologică online, dezvoltare personală”, a mai declarat Oana Lis.

