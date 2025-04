Suma halucinantă pe care Andreea Tonciu a cheltuit-o într-o săptămână: „Fără limită. Numai când o iau razna, o ia cardul razna”

Andreea Tonciu a demonstrat din nou că stilul ei de viață este unul plin de lux, fără limite, și că nu se uită la bani atunci când vine vorba de plăcerile sale. Deși are o familie frumoasă și o viață privată departe de ochii curioșilor, vedeta nu se sfiește să își răsfețe dorințele, iar un detaliu surprinzător a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp: suma incredibilă pe care aceasta a cheltuit-o într-o singură săptămână.

Suma halucinantă pe care Andreea Tonciu a cheltuit-o într-o săptămână

Viața Andreei Tonciu s-a schimbat radical de când s-a căsătorit cu Daniel Niculescu, iar soțul ei nu se uită la bani atunci când vine vorba de a-i îndeplini poftele. Chiar dacă nu mai este la fel de prezentă în viața publică, aceasta a reușit să surprindă pe toată lumea cu o poveste despre cât de mult a reușit să cheltuiască într-o săptămână.

Vedeta a mărturisit că, în timp ce soțul ei era plecat din țară, ea a folosit cardul acestuia pentru diverse cumpărături și plăți curente, fără să realizeze cât de mult s-au adunat cheltuielile – reuşind să cheltuiască 8.500 de lei.

„Fără limită. Nu știu. Numai când o iau razna, o ia cardul razna, cardul soțului, îmi zice ‘Hello’, mă sună. ‘Dar pe ce ai cheltuit atâția bani?’. Zic ‘Jur că nu știu. (…) De exemplu, a fost plecat din țară de miercuri și s-a întors sâmbătă sau de marți, nu mai știu, marți sau miercuri și am avut de marți până miercuri 85 de milioane (n.r. 8.500 de lei)”, a povestit Andreea în cadrul unui podcast moderat de Jorge.

Printre cheltuielile care au contribuit la suma de 8.500 de lei se numără motorina, facturile la utilități și mesele la restaurante. Printre ele s-au numărat şi dorinţele fiicei sale, Rebecca.

„Motorină, mâncare, restaurante, fii-mea vrea ceva, nu pot să zic nu, am plătit factura (n.r. o companie de telecomunicații), bine, dar aia a fost 2000 de lei”, a adăugat Andreea Tonciu.

De-a lungul anilor, Andreea Tonciu a mărturisit că îi place să aibă un trai fără limite, iar suma cheltuită într-o săptămână este doar un exemplu al stilului ei de viață extravagant.

Andreea Tonciu, despre pasiunea pentru maşini scumpe

Un alt aspect al vieții de lux pe care Andreea Tonciu îl îmbrățișează este pasiunea pentru mașinile scumpe. În luna octombrie a anului trecut, aceasta și-a achiziționat un bolid de lux de la Mercedes, pentru care a plătit suma impresionantă de 700.000 de euro.

„Am luat mașina din reprezentanță de la Mercedes. Eu am fost mai mult timp plecată în Dubai și am văzut o mașină ca aceasta acolo. De când am văzut-o, am spus că aș vrea și eu una la fel, să fiu unicată. Toată lumea știe că mie îmi place să fiu unică”, a declarat Andreea Tonciu, în cadrul podcastului moderat de Jorge.

Andreea Tonciu este căsătorită cu Daniel Niculescu de opt ani și au împreună o fetiță, Rebecca. Deși a ales să se retragă din lumina reflectoarelor pentru a-și dedica mai mult timp familiei, vedeta nu renunță la un trai de lux. Ea continuă să trăiască într-un stil extravagant, susținut de soțul său, care nu ezită să o răsfețe cu cadouri scumpe și cu o viață fără griji financiare, potrivit declaraţiilor făcute de ea.

Sursa foto: Instagram şi Captură Foto

