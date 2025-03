Cum arată casa lui Babasha. Vila se află în Hâtz Residence și a cumpărat-o de la Dorian Popa: „Îl vreau pe el aici”

Babasha, celebrul manelist care a creat controverse după ce a cântat cu trupa Coldplay, face din nou valuri. Dar de data aceasta cu o decizie importantă din viața sa personală. Artistul a investit într-o vilă de lux în complexul exclusivist Hâtz Residence, deținut de nimeni altul decât Dorian Popa, și vrea să îşi transforme casa în locul perfect pentru noua sa viață de familie. Cum arată casa acestuia?

Cum arată casa lui Babasha din Hâtz Residence

Babasha (23 ani) a făcut un pas important în viața sa, achiziționând o vilă modernă și sofisticată, într-un complex rezidențial de elită. Hâtz Residence, complexul imobiliar deținut de Dorian Popa, este locul în care artistul și iubita sa, Mălina, au decis să își construiască un cămin. Alegerea acestei locații nu este întâmplătoare, mai ales că Dorian Popa a fost extrem de încântat să îl aibă pe Babasha vecin.

„Cea mai mare fericire mi-a făcut-o. La mine acasă ne-am întâlnit și a zis că îl are pe cel mic pe drum și nu vrea să mai stea la apartament. Am stat puțin de vorbă, ne-am înțeles și am bătut palma, cum se face între băieți. Eu îl vreau pe el aici”, i-a spus Dorian Popa lui Babasha, după cum se poate vedea în vlog-ul de pe YouTube.

Vila lui Babasha costă aproximativ 200.000 de euro

Vila de lux cumpărată de Babasha este una deosebită, adaptată perfect stilului său de viață modern și sofisticat. Complexul Hâtz Residence oferă locuințe spațioase, fiecare cu o suprafață de aproximativ 120 de metri pătrați, și o curte generoasă, potrivit descrierii făcute de Dorian Popa.

Prețul unei astfel de vile nu este unul fix, dar se învârte în jurul sumei de 200.000 de euro, iar Babasha nu a ezitat să investească pentru a-și oferi o locuință de vis.

În plus, locuința este dotată cu tehnologie de ultimă oră, ceea ce o face și mai atrăgătoare pentru artistul care vrea să fie mereu la curent cu cele mai noi inovații. Cei care îl cunosc pe Babasha știu deja că nu face compromisuri atunci când vine vorba de confortul său. De aceea, vila a fost aleasă cu mare grijă, iar acum este momentul să o personalizeze, astfel încât să reflecte perfect gusturile și nevoile sale.

Ce schimbări vrea să facă Babasha la vilă

Deși vila cumpărată de Babasha este deja una impresionantă, cântărețul nu vrea să se oprească aici. Acesta plănuiește să aducă câteva îmbunătățiri semnificative locuinței sale, pentru a o transforma într-un adevărat cămin de lux.

Una dintre modificările importante va viza sistemul de iluminat al scărilor, care va include LED-uri activate prin senzori, pentru un efect spectaculos și o atmosferă modernă.

Dar asta nu este tot. Dormitorul matrimonial va fi dotat cu o baie foarte specială: un perete de sticlă între baie și dormitor, care va permite ca acea zonă să fie vizibilă direct din pat. Desigur, peretele de sticlă va fi unul cu senzor, care își va schimba culoarea și opacitatea la apăsarea unui buton, oferind un plus de intimitate atunci când este necesar.

De ce a ales Babasha să se mute în Hâtz Residence

Decizia de a se muta în Hâtz Residence nu a fost una întâmplătoare. Pe lângă confortul și luxul pe care îl oferă acest complex, Babasha și iubita sa, Mălina, aveau nevoie de mai mult spațiu pentru a-și construi o viață de familie. Cei doi urmează să devină părinți în curând, iar o vilă de lux era exact ceea ce aveau nevoie pentru a își crește copilul într-un mediu sigur, spațios și modern.

Înainte de această decizie, Babasha și Mălina locuiau într-un apartament, dar cu venirea bebelușului, au simțit că este momentul să facă pasul cel mare și să se mute într-o casă mare, unde să aibă mai mult loc pentru a se desfășura și pentru ca micuțul lor să aibă unde să se joace și să crească sănătos.

