Dorian Popa, prima imagine cu mama și iubita. Artistul și-a făcut publică relația cu tânăra care l-a cucerit

Dorian Popa (36 ani) le-a sărbătorit pe cele mai importante femei din viața lui pe 8 martie, de Ziua Femeii. Artistul și-a făcut publică relația cu tânăra brunetă în brațele căreia și-a găsit liniștea după despărțirea de Claudia Iosif.

Dorian Popa, prima imagine cu mama și iubita lui

Dorian a avut o relație de lungă durată cu Claudia Iosif, cunoscută sub numele de Babs, care însă s-a încheiat în 2023. De câteva luni, însă, artistul a decis să dea o nou șansă iubirii, după ce a cunoscut o tânără brunetă, pe care i-a prezentat-o și mamei sale.

Cântărețul a mai fost surprins de paparazzi în compania iubitei sale, însă până acum acesta nu și-a oficializat relația și în mediul online.

Acum, cu ocazia Zilei Femeii, Dorian Popa a distribuit pe rețelele de socializare o fotografie în care apar mama și iubita sa, stând una lângă alta, la masă.

„La mulți ani, doamnele mele!”, este mesajul care a însoțit imaginea.

Citește și: Dorian Popa, despre scena intimă cu Loredana Groza, din filmul „Mentorii”: „Destul de delicată, mai ales din punct de vedere feminin”

Citește și: Dorian Popa își răsfață noua iubită cu surprize scumpe: „Un super proiect”

De asemenea, zilele trecute, Dorian recunoștea să în viața lui există acum o altă persoană, după despărțirea de Claudia Iosif.

„Timpul a trecut și lucrurile s-au așezat frumos în această direcție. Cred că este cursul vieții, este normal și natural să mergem mereu înainte, să tindem către mai bine. În momentul de față, da, există cineva special în viața mea”, a declarat artistul pentru Libertatea.

Artistul joacă în Mentorii”, alături de Cătălin Bordea

Cariera în cinematografie a lui Dorian Popa pare să înflorească în ultima perioadă. Artistul a primit un rol în filmul „Mentorii”, alături de Cătălin Bordea și Loredana Groza. În peliculă, Dorian îi dă viață lui Flex Barbarul.

„Propunerea a venit cu un an și jumătate înainte de începerea filmărilor propriu-zise. Am fost invitat în biroul producătorului Edy Chereji, biroul din București al festivalului Untold, și mi-au spus că au o propunere pentru mine, moment în care am crezut că e vorba despre o acțiune de promovare a evenimentului muzical. Ideea mă entuziasma enorm, însă în momentul în care mi s-a spus că este vorba despre un rol principal într-un film de cinema, întregul meu univers a fost dat peste cap”, a povestit el pentru sursa menționată anterior.

Citește și: Romina Gingașu i-a criticat dur pe Călin Georgescu și Elon Musk: „Tiranul în discuție e fix el”

Citește și: Anca Serea, jefuită la un eveniment monden. O femeie i-a furat geanta de lux: „Am înregistrarea cu gestul făcut”

În ceea ce privește viața lui personală, Dorian Popa spune că încă nu vrea să dezvăluie identitatea partenerei sale.

„Este adevărat, mă văd cu domnișoara respectivă, dar nu aș vrea să fac mai multe declarații în acest moment. Viața merge înainte și eu, ca fiecare, am dreptul să îmi găsesc fericirea”, a declarat Dorian Popa în octombrie anul trecut, pentru Cancan.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Dorian Popa

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News