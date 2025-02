Dorian Popa își răsfață noua iubită cu surprize scumpe: „Un super proiect”

Dorian Popa își răsfață noua iubită cu daruri scumpe. Într-unul dintre vlog-urile sale, actorul din „Mentorii” a dezvăluit ce cadou deosebit îi pregătește partenerei lui de viață.

Dorian Popa își răsfață iubita cu surprize scumpe

Dorian Popa (36 de ani) confirma în toamna anului 2024 că iubește din nou, după despărțirea de Claudia „Babs” Iosif. Recent, în mediul online, actorul din „Pariu cu viața” a dezvăluit ce cadou special îi pregătește noii iubite.

Dorian Popa îi pregătește o surpriză inedită noii iubite, a cărei identitate nu dorește încă să o facă publică. În prezent, automobilul second hand al acesteia se află la tapițat, după ce artistul a încercat fără succes să scoată mai multe pete din tapițeria originală.

„Avem un super proiect. Este o mașină second-hand care valorează undeva la 8.000 de euro și este mașina iubitei mele. Vrem să îi schimbă tapițeria. Am schimbat deja volanul. Am încercat și cu un detailing să o aducem la viață, dar am observat niște pete pe tapițerie și nu au putut fi scoase sub nicio formă.

Atât timp cât nu putem să o salvăm, facem tot ce e posibil. Vom alege piele neagră, cusătură neagră. Este pielea pe care am folosit-o la scaunul negru de la Lamborghini. Problema a fost la bancheta din spate, pentru că tapițeria este lipită de burete, și a fost desfăcută partea de banchetă”, a povestit Dorian Popa, pe canalul său de YouTube, potrivit Spynews.ro.

„Am dreptul să îmi găsesc fericirea.”

Dorian Popa a confirmat actuala relație în octombrie 2024, fără a oferi detalii suplimentare. Vloggerul de 36 de ani și iubita lui preferă discreția.

„Este adevărat, mă văd cu domnișoara respectivă, dar nu aș vrea să fac mai multe declarații în acest moment. Viața merge înainte și eu, ca fiecare, am dreptul să îmi găsesc fericirea”, a declarat Dorian Popa în octombrie anul trecut, pentru Cancan.ro.

De ce s-au despărțit Dorian Popa și fosta iubită, Babs

Vreme de 11 ani, Dorian Popa a format un cuplu cu Babs, de profesie creatoare de modă.

„Ne-am pierdut noi doi, ca oameni. Am început să ne ciondănim. Dar un motiv real chiar nu a existat. Nimeni nu a înșelat pe nimeni, nu a fost vorba de așa ceva. Ultimul an a fost foarte greu. El avea multe concerte, era mult plecat. Eu am avut o semidepresie, și asta ne-a afectat ca relație. S-a făcut click, într-o zi, și asta a fost”, a explicat Babs în iunie 2024, pentru Cancan.ro.

„Eu la această despărțire m-am comportat ca la un divorț”, spunea și Dorian în aprilie 2024, în podcastul Anamariei Prodan.

Foto: Capturi YouTube; Instagram

