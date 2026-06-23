Cum arată casa lui Babasha. Cântărețul este vecin cu Dorian Popa

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La 24 de ani, Babasha și-a cumpărat o casă spațioasă, în complexul lui Dorian Popa. Artistul a optat pentru un design modern, cu detalii inedite, precum o fereastră panoramică între baie și dormitor.

Imagini din casa lui Babasha

Babasha, pe numele real Vlad Babașa, unul dintre cei mai ascultați artiști ai momentului, și-a achiziționat recent o vilă în Domnești, în complexul lui Dorian Popa. Casa este încă în proces de amenajare, dar imaginile distribuite în mediul online sugerează că lucrările se vor încheia curând.

Vila artistului are un design minimalist, alb-negru, și include caracteristici unice care reflectă personalitatea sa. Printre acestea se numără o baie cu o fereastră imensă ce oferă o vedere directă spre dormitor, detaliu care l-a surprins pe Dorian Popa. „Spuneți-mi voi mie unde ați mai văzut nebunie așa? Când m-am întors, hopa cada, hopa geamul către dormitor. Și televizorul o să vină acolo (pe peretele din dormitor – n.red.), stai în cadă la film. Ia vezi nebunie”, a spus vloggerul.

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Povestea de dragoste dintre Babasha și logodnica lui

Pe lângă cariera de succes, Babasha se bucură și de o viață personală împlinită alături de soția sa, Mălina, și de fiul lor, micuțul Cairo, în vârstă de un an. Solistul și logodnica lui au aflat că vor deveni părinți după doar două luni de relație, însă se cunosc încă din adolescență.

„A fost dragoste la a 18-a vedere. Pe Mălina o știu de foarte mult timp, e din Bacău și în prima mea piesă lansată, ea este protagonista. Este mai mare decât mine cu 2 ani și 11 luni. Când am lansat eu prima mea melodie, ceva foarte copilăresc, nici nu eram major, 16-17 ani, ea era deja la facultate în București. De atunci îmi plăcea de ea, ziceam că e o gagică șmecheră, dar nu mă bagă asta în seama, că-s puștan. Ulterior m-am mutat și eu la București și ne-am întâlnit în mai multe episoade, întâmplător, într-un mod frumos. Și la melodia «Nebună», tot ea este protagonista. Și ea m-a admirat și respectat pe parcursul anilor și eu pe ea”, a declarat Babasha la podcastul The News Man, moderat de Radu Andrei Tudor.

Foto: Instagram

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