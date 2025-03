Ce este codul IBAN și unde îl găsești

”Am nevoie de IBAN-ul tău să îți trimit banii!” Auzim tot mai des această replică, dar sunt încă români care se întreabă ce este codul IBAN, de unde îl obțin și la ce îi ajută! Codul IBAN este un instrument folositor nu doar în sistemul bancar, ci pentru toți cei care dețin un cont bancar!

Transferurile bancare au devenit ceva obișnuit pentru mulți români care își gestionează deja singuri conturile bancare. Codul IBAN este instrumentul cel mai simplu să transferi bani, să primești bani într-un cont bancar și să trimiți bani.

Cu toate că pare ceva complicat, cu multe numere și litere, codul IBAN este ușor de identificat și nu trebuie memorat. Îl vei găsi de fiecare dată când îți vei accesa contul bancar sau poți păstra la îndemână un extras de cont bancar.

Când ai nevoie de codul IBAN

De îndată ce devii clientul unei bănci din România sau din Uniunea Europeană și îți deschizi un cont curent în lei sau în valută, vei avea automat și un cod IBAN asociat contului. Este bine să îți notezi la îndemână codul IBAN deoarece îl vei folosi în câteva situații importante:

Ai nevoie de codul IBAN pentru a primi salariul în contul tău bancar;

Ai nevoie de acest cod pentru a face transferuri bancare;

Vei da acest cod oricărei persoane care îți trimite bani în contul bancar;

Vei da IBAN-ul unor colaboratori sau angajatori temporari pentru a-ți plăti serviciile;

Este util dacă trebuie să recuperezi anumiți bani de la stat, din taxe și impozite sau alte plăți efectuate în avans;

Îl poți folosi pentru a seta plăți lunare pentru diverse abonamente sau utilități.

Trebuie să mai știi că fiecare cont bancar are un cod IBAN unic. Așadar, dacă ai mai multe conturi la aceeași bancă sau la diverse bănci, fiecare cont va avea un cod IBAN propriu.

Ce înseamnă inițialele IBAN

Codul IBAN vine de la sintagma în limba engleză International Bank Account Number, ceea ce înseamnă un cod internațional de indentificare, atribuit unui cont curent bancar. Spre exemplu, contul în care primești salariul este un cont curent și acesta are atribuit un cod IBAN. Orice cont curent deschis la bancă are acest cod.

Codul IBAN a fost introdus pentru a facilita efectuarea plăților interbancare. El permite identificarea beneficiarului plății, chiar dacă plătitorul nu specifică niciun alt detaliu cu privire la contul în care trebuie să ajungă banii.

Spre exemplu, dacă mergi la o bancă și vrei să trimiți bani într-un anumit cont bancar, este suficient să știi codul IBAN. Nu este nevoie să menționezi numele celui care deține contul respectiv, țara sau banca la care se află contul. Toate acestea sunt ușor de depistat în sistemul bancar datorită codului IBAN.

De asemenea, dacă folosești internet banking și ai o aplicație prin care intri în contul tău bancar, poți transfera singur bani către un alt cont introducând doar contul IBAN. Sistemul va recunoaște imediat banca la care se află contul respectiv și numele celui care deține contul. Astfel, vei putea verifica și tu că este un cont real și vei putea trimite banii.

În cazul în care codul IBAN a fost scris greșit sau incomplet, nu vei putea face nicio tranzacție, nu vei putea transfera banii.

Din ce este compus codul IBAN

Fiecare IBAN este format din 24 de caractere și fiecare dintre ele are o anumită explicație:

Codul țării

Primele doua caractere ale codului IBAN sunt de fapt două litere trecute cu majuscule și reprezintă indicativul țării. Pentru Romania, codul IBAN începe întotdeauna cu RO.

Cifre de identificare

Urmează două cifre generate după un algoritm special, care au rolul de cifre de control. Acestea reprezintă o dovadă că respectivul cod IBAN este asociat unui cont bancar real.

Codul băncii

Următoarele patru caractere reprezintă indicativul băncii.

Codul filialei băncii

Următoarele șase caractere sunt atribuite filialei bancare unde a fost deschis contul.

Contul bancar

Ultimele opt caractere sunt atribuite contului bancar propriu zis.

Unde găsești codul IBAN

Acest cod este atribuit contului tău curent și poate fi ușor observat în momentul în care deschizi aplicația on-line a băncii tale, fie de pe telefonul mobil, fie de pe calculator.

În momentul în care accesezi contul curent, vei obvserva în partea de sus menționat și IBAN-ul.

Dacă nu ai aplicația on-line a băncii, poți solicita un extras de cont și pe foaia respectivă vei observa menționat în partea de sus codul IBAN.

O altă modalitate prin care îți poți afla codul IBAN este să accesezi un calculator special care poate fi găsit pe internet, la o simplă căutare cu Google. Sunt mai multe site-uri utile care îți pun la dispoziție diverse informații despre sistemul bancar precum și un calculator care îți generează codul IBAN.

Folosește corect codul IBAN

De fiecare dată când ai nevoie de un cod IBAN, ai grijă să fie corect scris și verifică de trei ori succesiunea lungă de cifre și litere.

Sistemul bancar internațional verifică instantaneu codul IBAN în baza de date și poate confirma contul expeditorului și pe cel al destinatarului. Numai dacă toate informațiile asociate contului sunt veridice, va fi procesată plata.

În cazul în care ai introdus un cont IBAN greșit, fie vei primi un mesaj de eroare, fie este oprit transferul bancar.

Datorită codului IBAN, ne asigurăm că banii sunt transferați în contul corect și totodată ne asigurăm că transferul este protejat.

Pe de altă parte, trebuie să ții cont de faptul că acest cod nu este același cu numărul de cont atribuit intern de bancă. Deci, dacă știi codul IBAN al unei persoane nu înseamnă automat că știi numărul ei de cont.

IBAN versus număr de cont

Codul IBAN nu trebuie confundat cu numărul de cont. Acest număr este recunoscut doar de către sistemul informatic al băncii respective și nu se utilizează de către client pentru a face plăți, transferuri sau încasări.

Spre exemplu, atunci când îți cere cineva contul pentru a-ți trimite niște bani, tu nu îi dai de fapt numărul de cont, ci codul IBAN. Cele două reprezintă de fapt două coduri diferite. Dar codul IBAN este singurul care te ajută să primești bani în cont sau să transferi și tu altcuiva bani direct în contul lui bancar.

De aceea, este important să folosești codul IBAN corect atunci când trimiți bani. Dacă îl introduci greșit, banca ta poate trimite banii la destinația greșită sau poate încasa o taxă pentru o plată invalidă.

Este important să mai știi că un IBAN care pare să aibă un format corect nu înseamnă neapărat că acesta și există. Sau că este IBAN-ul corect pentru un anumit cont. Ar trebui să verifici întotdeauna cu destinatarul sau cu banca, înainte de a trimite banii către altcineva.

Unde este folosit codul IBAN

Așa cum spuneam, IBAN-ul cuprinde toate detaliile cu privire la țară, bancă și cont de care ai nevoie pentru a trimite sau primi bani la nivel internațional. Acest sistem este folosit în toată Europa și mai este recunoscut și în unele regiuni din Orientul Mijlociu, Africa de Nord și Caraibe.

Inițial, codurile IBAN au fost concepute pentru a putea efectua transferuri între băncile din zona euro ori între persoane fizice. În prezent, acest cod bancar este folosit în peste 70 de țări din întreaga lume. În schimb, în țări precum SUA sau Canada, IBAN-urile nu au fost adoptate și nu sunt necesare pentru transferul de fonduri.

Trebuie să mai știi că lungimea acestui cod diferă în unele țări. Spre exemplu, IBAN-ul în România are 24 de caractere. În schimb, IBAN-ul din Spania, Franța și Italia are 27 de caractere, în Germania are 22 de caractere, în Țările de Jos are 18 caractere, în Norvegia are 15 caractere, iar în Liechtenstein are 21 de caractere. Numărul maxim pe care îl poate folosi o țară este de 34 de caractere.

În unele țări, IBAN-ul este afișat chiar pe cardul bancar asociat contului curent. În România nu există această prevedere și, probabil, este o măsură de protecție în plus.

SWIFT, BIC sau IBAN

Băncile din Europa folosesc codul IBAN. Dar în Statele Unite se folosesc numere de direcţionare ABA pentru transferuri interne de bani şi codurile SWIFT pentru transferuri internaţionale de bani.

SWIFT este acronimul pentru Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication și se referă la o instituție financiară într-o tranzacție internațională. Diferența principală dintre cele două tipuri de cod constă în informațiile din interior. IBAN-urile sunt necesare când efectuezi o tranzacție internațională către o țară care a adoptat sistemul de plăți pe bază de IBAN, în timp ce SWIFT este utilizat pentru a direcționa tranzacțiile către banca destinatară corectă.

IBAN (numere de cont bancar internaționale) identifică conturi bancare individuale. Acestea sunt emise de către multe bănci din Europa, însă sunt și bănci din alte părți ale lumii care încep să le adopte.

Numerele de rutare ajută la identificarea băncilor atunci când sunt procesate plăți domestice ACH sau transferuri wire. Însă doar în Statele Unite. Nu ai nevoie de un număr de rutare pentru a face o plată unui prieten din Franța de exemplu.

Codurile SWIFT, precum numerele de rutare, ajută la identificarea băncilor și instituțiilor financiare. De data aceasta, pentru plăți internaționale. Adesea se mai numesc coduri BIC.

