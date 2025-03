Modificări importante în noua lege a pensiilor. Cine va primi mai mulți bani. „Acest lucru se întâmplă şi în România!”

Directorul Casei Naționale de Pensii Publice, Daniel Baciu, anunță schimbări notabile în noua lege a pensiilor. Pensionarii ar putea lua mai mulți bani, mai ales femeile.

Schimbări pentru pensionari

Odată cu intrarea în Uniunea Europeană și accesarea resurselor financiare sociale, România are obligația de a se conforma standardelor europene, inclusiv în domeniul sistemului de pensii. Una dintre transformările importante privește vârsta de ieșire la pensie, care este într-un proces continuu de majorare și care, pe viitor, nu va mai distinge între femei și bărbați.

Conform declarației lui Daniel Baciu, directorul Casei Naționale de Pensii Publice, uniformizarea vârstei de pensionare între femei și bărbați va avea loc cu cinci ani mai devreme decât era stabilit inițial în Legea Pensiilor. Astfel, în loc de anul 2035, această modificare va fi aplicată începând cu anul 2030.

Până în prezent, femeile aveau opțiunea de a se pensiona mai devreme decât bărbații, lucru care se va modifica în anii următori și în România.

Directorul Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, a anunțat că această uniformizare a vârstei de pensionare va fi implementată cu 5 ani mai devreme decât era stipulat inițial în Legea Pensiilor. Acest lucru înseamnă că femeile vor lucra cu 2 ani în plus, însă vor beneficia de pensii mai generoase.

„După cum se știe, sistemul public de pensii este în schimbare, într-o amplă reformă. Tendinţa în Europa este de schimbare a acestor sisteme de securitate socială. Nu puteam sărim noi, suntem parte din UE. Dacă observaţi, aceste sisteme de pensii au nişte condiţii de eligibilitate mult mai stricte, şi mă refer la vârsta de pensionare care trebuie corelată cu speranţa de viaţă, pentru a asigura sustenabilitatea sistemului de pensii, pe termen mediu şi lung.

Acest lucru se întâmplă şi în România. Am încercat, în principal, prin noua lege a pensiilor să oferim condiţii mai bune. Dacă mergem şi ne uităm pe media stagiilor de cotizare din UE, acolo oamenii lucrează de la 40 de ani în sus. Cam aceasta este media”, a declarat Daniel Baciu, potrivit Newsweek.

Prin intermediul noii legi a pensiilor, se urmărește păstrarea salariaților în activitate pentru o durată mai extinsă, astfel încât aceștia să contribuie suplimentar la sistem, beneficiind ulterior de pensii mai consistente. Totodată, a fost implementat un sistem prin care pensiile sunt corelate cu durata de cotizare, ceea ce a dus deja la majorări notabile ale pensiilor pentru persoanele cu o vechime considerabilă.

Odată cu modificarea vârstei de pensionare, se schimbă și valoarea pensiei

Conform noii legi a pensiilor, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 de ani în cazul femeilor.

„Noi avem în România încă o vârstă de pensionare mică faţă de ţările din UE. Vârsta standard de pensionare este 65 de ani la bărbaţi, iar în ceea ce priveşte doamnele este undeva la 62 de ani şi 4 luni. Avem o creştere etapizată până în 2030 când vârsta de pensionare va fi egală cu a bărbaţilor. Eu aş zice să ne oprim aici. Această perioadă de cinci ani nu se cumulează cu nicio altă reducere.

În cazul în care nu are acei cinci ani în plus și are doar doi sau trei ani, atunci se pensionează anticipat, și va fi penalizată în funcție de numărul lunilor de anticipare dar și de stagiul complet de cotizare depășit. Aceasta este pensia anticipată”, a adăugat Daniel Baciu, potrivit aceleiași surse.

