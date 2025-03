Probleme cu recalcularea pensiilor la nivel național! Pensionarii au pierdut sume considerabile. „Au trecut deja şase luni şi nu am văzut niciun ban!”

Casei de Pensii anunță dificultăți cu privire la recalcularea pensiilor, la nivel național. Sumele din pensii s-au redus deja cu 1.500 de lei pentru pensionari, iar numeroase dosare rămân încă nerezolvate în urma „Marii Recalculări”, dar și în cadrul „Micii Recalculări”, aflate în curs de desfășurare.

De ce se întârzie recalculările pensiilor

Pe 1 septembrie 2024, procesul de Marea Recalculare a pensiilor, realizat conform noii Legi, a fost finalizat. Majoritatea pensionarilor din România au beneficiat de o creștere a pensiilor anul trecut, însă unii dintre ei au rămas cu același nivel de venit. Totuși, chiar și în martie 2025, un număr considerabil de dosare continuă să rămână nesoluționate.

În plus, este în desfășurare și Mica Recalculare, demarată pe 1 septembrie 2024. Aceasta se adresează tuturor pensionarilor care au fost activi profesional înainte de anul 2001.

Pensionarii sunt obligați să depună adeverințe care să ateste veniturile ocazionale sau nepermanente pentru care au fost achitate contribuții sociale pentru procesul de recalculare.

Pensionarii, nemulțumiți că nu-și primesc banii

Din nefericire, întârzierile majore au fost cauzate de lipsa personalului și de disfuncționalitățile sistemului informatic din cadrul Caselor de Pensii. Iar mulți pensionari și-au exprimat nemulțumirea cu privire la întârzierile apărute.

„Încă nu am primit decizia de recalculare. Am depus cererea pentru pensie anticipată în august 2024, dar fără decizia pentru limita de vârstă, nu pot face cererea pentru Pilonul II,” a declarat un pensionar, potrivit newsweek.

„Pe hârtia primită anul trecut, de la Casa de Pensii, scrie negru pe alb că ar fi trebuit să îmi fie adăugată suma 250 de lei. Am tot aşteptat să intru în posesia banilor. Am auzit şi că sunt probleme cu sistemul informatic. O vreme, am înţeles şi acest lucru, dar au trecut deja şase luni şi nu am văzut niciun ban în plus”, a declarat o pensionară, pentru Cuget Liber. Femeia a pierdut 250 de lei lunar, din septembrie, adică 1.500 de lei.

Ce spun cei de la Casa de Pensii

Reprezentanții Caselor de Pensii susțin că situația întâmpinată este una de amploare, la nivel național, însă pensionarii vor primi retroactiv sumele restante. Conform acestora, toate pensiile au fost achitate până acum, iar în cazul unor decizii revizuite, aproximativ 5.000 au fost procesate. Chiar și așa mai sunt numeroase situații în curs de soluționare pentru plata către beneficiari.

„Noi am plătit până acum toate pensiile. Am avut, desigur, şi decizii revizuite, în jur de 5.000, şi încă mai avem de comunicat multe la plată. Oamenii trebuie să ştie că banii se vor primi din urmă, deci de la 1 septembrie. Softul este funcţional, dar nu în integralitate şi fiind vorba de o recalculare la nivel naţional, pe toate speţele, atunci, automat, nu toate funcţionează permanent.

De exemplu, pensionările la limită de vârstă nu se pot opera pe toate, nu se pot vedea. Evidenţa noastră este scriptică, la acest moment, dar dacă oamenii vin la noi, îi vom ajuta”, a declarat, pentru Cuget Liber, Carmen Ciocan, director adjunct la CJP Constanţa.

Foto – Shutterstock

