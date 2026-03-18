Medicamentele ieftine ar putea dispărea din farmacii. Avertismentul șefului Asociației Producătorilor de Medicamente: „Se vor scumpi de 6-8 ori”

Președintele Asociației pentru Medicamente Generice din România, Daniel Bran, a vorbit despre cum pastilele ieftine ar putea dispărea de pe piață. El a spus că din cauza unor noi cerințe de mediu europene care urmează să se aplice, medicamentele uzuale ar putea să se scumpească de până la 6-8 ori. Totodată, el a spus că medicamentele ieftine cu preț fix nu mai țin pasul cu costurile de producție crescute din cauza inflației și a scumpirilor la energie, motiv pentru care vor dispărea de pe piață.

Pastilele se scumpesc abrupt, din cauza unor cerințe de mediu

El spune că prețul ar trebui crescut de 6-8 ori la unele medicamente foarte folosite, pentru ca producția să țină pasul cu inflația și cu scumpirile.

„Ar trebui crescut prețul de 6-8 ori la unele medicamente foarte utilizate, cum este metforminul, sau de 4-5 ori la un antibiotic foarte utilizat, cum este amoxicilina.

Orice medicament care este administrat urmează apa uzată și cineva trebuie să plătească pentru tratarea acesteia”, a spus Bran, explicând că noile cerințe obligă industria să suporte costurile epurării substanțelor farmaceutice ajunse în apă.

Aceste măsuri înseamnă taxe suplimentare pe care ar trebui să le plătească producătorii de medicamente pentru orice este pus pe piață”, a spus Daniel Bran.

El a spus cp aceste taxe aplicate producătorilor pentru fiecare medicament pus pe piață sunt motivul principal al eventualelor creșteri de prețuri.

Șeful APMGR a vorbit și despre echilibrul între obiectivele de mediu și accesul la tratament.

Dispar medicamentele ieftine

Daniel Bran a vorbit despre costurile de producție care au crescut, inclusiv scumpirile din energie și inflație. În acest context, el s-a referit la presiunea generată de costurile de producție în condițiile în care prețurile medicamentelor cu prescripție sunt reglementate.

„Prețul medicamentelor cu prescripție este fix, este minim european și nu poate absorbi aceste costuri”.

„Prețul energiei crește, crește prețul tuturor componentelor, inclusiv al ambalajelor, dar prețul medicamentului rămâne același”, a spus Bran, conform sursei citate.

Acesta a ținut să precizeze că ultima ajustare a prețurilor a avut loc acum trei ani.

„S-a adaptat cu 14% pentru medicamentele până în 25 de lei și cu 7% pentru cele până în 50 de lei”, a spus el, precizând că ulterior au urmat doi ani cu inflație de aproximativ 10% fără alte corecții. Medicamentele dispar lent, mai pleacă unul, mai pleacă unul, iar când ne dăm seama este prea târziu”, a spus el.

