Umbrela Anticorupție, una dintre cele mai cunoscute organizații civice din România, a organizat un protest la Cluj pe 7 august, ziua în care fostul președinte al României, Ion Iliescu, este înmormântat cu onoruri militare.

Protest la Cluj, în ziua înmormântării lui Iliescu

Astăzi, 7 august 2025, Ion Iliescu, fost președinte al României, este condus pe ultimul drum cu onoruri militare și salve de tun, așa cum dictează protocolul. Având în vedere acuzațiile care i-au fost aduse fostului lider de stat în dosarele Revoluției și Mineriadelor, organizația civică Umbrela Anticorupție i-a invitat pe clujeni să protesteze în ziua în care Iliescu este condus pe ultimul drum.

Activiștii au propus ca „Imnul Golanilor” – simbol al manifestațiilor din Piața Universității din 1990 – să răsune în toate cartierele orașului, la ore fixe, de-a lungul întregii zile, informează Știri de Cluj.

„Aveți telefon? Bun! Aveți și boxă? Și mai bine! Mâine, haideți să se audă Imnul Golanilor în toate cartierele Clujului! #LaOreFixe!”, au transmis organizatorii protestului.

Inițiativa este o formă de protest sonor, fără adunări publice. Participanții sunt încurajați să difuzeze imnul pe telefoane sau boxe portabile, la ore fixe, pe parcursul întregii zile.

Ce acuzații i s-au adus lui Ion Iliescu în dosarele Revoluției și Mineriadelor

Ion Iliescu a fost acuzat că, în perioada 22-30 decembrie 1989 ar fi orchestrat o emitere sistematică de informații false prin aparițiile sale și prin comunicate oficiale care au generat psihoze colective despre acte de terorism, cauzând peste 850 de decese și mii de răniți.

Totodată, Iliescu a fost acuzat că ar fi constituit, pe 13 iunie 1990, un grup criminal de tip sistemic care a atacat protestatarii din Piața Universității care reprezentau opoziția față de persoanele aflate la putere în acea perioadă.

