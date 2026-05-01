Wilmark, prins de soție cu altă femeie în casă: „Am venit să-ți fac surpriză și te-am găsit cu o domnișoară”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Wilmark și Ioana formează un cuplu de mai bine de 20 de ani, perioadă în care au trecut prin numeroase obstacole. La un moment dat, coregraful chiar a fost prins de partenera lui în compania altei femei, în propria lor casă.

Wilmark, prins de soție în compania altei femei

După 17 ani de căsnicie și peste 20 de relație, celebrul coregraf Wilmark și soția sa, Ioana, continuă să fie unul dintre cele mai solide și admirate cupluri din showbizul românesc. Cu toate acestea, relația lor nu a fost lipsită de momente tensionate, așa cum au dezvăluit recent la Viva! Couple.

Într-o atmosferă relaxată și plină de umor, cei doi au rememorat un episod din trecut care le-a pus la încercare relația.

Ioana a povestit cu sinceritate despre o situație delicată: „Când eram despărțiți și eram plecată în vacanță în Franța, să te uit, da? Și am venit să-ți fac surpriză și te-am găsit cu o altă domnișoară în cameră, în casă. Se pare că am uitat, am trecut…”.

Cu o notă de autoironie, Wilmark a completat: „Această emisiune este de fun, distracție”.

Deși acest moment ar fi putut zdruncina orice relație, Wilmark și Ioana au demonstrat că iubirea și încrederea pot depăși orice obstacol.

Ce îi place coregrafului la soția sa

În aceeași discuție, cei doi au vorbit despre calitățile care îi apropie și îi fac să fie parteneri de neclintit.

„Îmi place că ești foarte feminină, asta e o chestie de interior/exterior, îmi place că ești foarte hotărâtă, îmi place că ești foarte sigură pe tine, ești o femeie care atunci când ia o decizie, fie ea și proastă…”, a spus Wilmark, completat imediat de Ioana: „Mă duc până în pânzele albe”.

Coregraful a continuat să își exprime admirația față de soția sa, subliniind calitățile care o definesc ca mamă și parteneră: „Îmi place că ești o mamă superbă, deci ai super tare grijă de copii, uneori prea multă grijă de copii și ca relație de familie cred că, iarăși, faptul că ai grijă de tot ceea ce se întâmplă în casă, că este totul pus la punct, că ai grijă de tot. Nu te lăsa, se poate și mai bine!”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Wilmark și Ioana

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News