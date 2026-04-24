O britanică complet sănătoasă a cerut să fie eutanasiată. Wendy Duffy va muri astăzi, în Elveția

Wendy Duffy, o fostă îngrijitoare în vârstă de 56 de ani din West Midlands, a ales să călătorească astăzi spre controversata clinică Pegasos din Elveția, unde va pune capăt suferinței care a măcinat-o de patru ani. Femeia, care este complet sănătoasă, a ales să fie eutanasiată după pierderea fiului său.

O femeie complet sănătoasă va fi eutanasiată în Elveția

Decizia dramatică a lui Wendy Duffy are rădăcini într-o tragedie care i-a schimbat viața pentru totdeauna. În urmă cu patru ani, fiul ei Marcus, un muzician aspirant de doar 23 de ani, a murit sufocat în livingul lor în timp ce mânca un sandviș. Femeia, care a încercat disperată să-i salveze viața aplicând manevre de resuscitare înainte de sosirea ambulanței, nu a reușit să-l readucă la viață.

„Ziua în care am aflat că sunt însărcinată cu Marcus a fost cea mai fericită din viața mea”, a declarat ea pentru publicația britanică The Sun.

Pierderea fiului său a lăsat-o devastată: „Când a murit, m-am simțit ca și cum aș fi murit și eu pe dinăuntru. Nu mai sunt aceeași persoană. Exist, dar nu trăiesc”.

Citește și: O mamă a murit după ce s-a aruncat de la etaj cu cei trei copii. Doar o fetiță de 6 ani a supraviețuit

Citește și: O mamă a murit după ce s-a aruncat de la etaj cu cei trei copii. Doar o fetiță de 6 ani a supraviețuit

Lupta cu depresia

După moartea lui Marcus, Wendy Duffy a încercat să-și găsească alinarea în terapie și medicamente antidepresive. A urmat ședințe de consiliere atât prin sistemul public britanic de sănătate, cât și în privat, dar nimic nu părea să atenueze durerea pierderii.

La doar nouă luni după tragedie, femeia a încercat să-și ia viața. A fost salvată în ultima clipă de poliție, alertată de un prieten îngrijorat. A petrecut două săptămâni la terapie intensivă, urmate de o internare într-un spital de psihiatrie, de unde a plecat după o singură noapte.

„Am încercat să mă vindec, dar nici specialiștii, nici medicamentele nu au fost de ajutor. Viața mea este o agonie. Fără Marcus, nu vreau să mai trăiesc”, a spus ea.

Pentru Wendy Duffy, durerea pierderii a fost atât de intensă încât a trebuit să renunțe la meseria sa de îngrijitoare: „Nu poți avea grijă de alții când nu mai simți nimic. Și eu nu mai simt nimic”.

Citește și: Deces la bordul unei aeronave care a aterizat de urgență la București. Victima era un artist important

Citește și: Crimă șocantă în București. Un bărbat de 86 de ani și-a ucis partenera, de doar 30 de ani. Femeia a fost găsită fără suflare în casă

Wendy Duffy a ales sinuciderea asistată

După ce a aflat despre Pegasos prin intermediul știrilor în 2025, Wendy Duffy a început procesul de aplicare la clinică, o procedură meticuloasă care includea completarea formularelor, interviuri și evaluări psihiatrice.

„Tot ce am vrut vreodată a fost să fiu mamă”, a declarat ea, explicând cât de mult a contat Marcus pentru ea.

Pegasos, o organizație non-profit din Elveția, ajută persoanele care îndeplinesc criterii stricte pentru moartea asistată. Potrivit publicației britanice, Wendy Duffy a cheltuit 10.000 de lire sterline, economiile sale de-o viață, pentru a-și acoperi costurile călătoriei, medicației și funeraliilor. Ea a redactat scrisori pentru cei dragi, și-a ales ținuta finală – un tricou al fiului său, care încă îi păstrează mirosul – și melodia care o va însoți în ultimele momente.

Familia sa, inclusiv cei patru frați și două surori, au fost informați despre decizia ei, dar nu cunosc detaliile exacte ale momentului plecării. Această discreție este necesară deoarece, conform legilor din Marea Britanie, orice ajutor oferit pentru o astfel de călătorie poate atrage urmărirea penală.

Controversa asupra eutanasiei

În timp ce Wendy Duffy se pregătește să își încheie viața, dezbaterea privind legalizarea eutanasiei în Marea Britanie continuă. În prezent, eutanasia este ilegală în Regatul Unit, fiind pedepsită cu până la închisoare pe viață. Singura excepție este „eutanasia pasivă”, când tratamentele care prelungesc viața sunt întrerupte la cererea pacientului.

Proiectul de lege privind dreptul la moarte asistată pentru adulții bolnavi în stadiu terminal se confruntă cu multiple amânări în Parlamentul britanic. Deși legea a fost deja adoptată de două ori în Camera Comunelor, aceasta trebuie să treacă și de Camera Lorzilor pentru a deveni oficială.

Proiectul prevede măsuri stricte, inclusiv aprobarea cererilor de către doi medici și un panel de experți. De asemenea, aplicanții trebuie să aibă peste 18 ani, să aibă o boală terminală cu o speranță de viață de cel mult șase luni și să demonstreze că decizia lor este liberă de orice coerciție.

Wendy Duffy speră ca povestea ei să atragă atenția asupra sistemului actual din Marea Britanie, pe care îl consideră nedrept.

„Nu vreau să ascund ce fac. Sper că povestea mea va schimba ceva”, a spus ea.

