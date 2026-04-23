O mamă de 38 de ani, prinsă în flagrant când încerca să-și vândă copilul de 6 ani

O mamă de 38 de ani a fost prinsă în flagrant pe 17 aprilie, în timp ce încerca să-și vândă fiul de 6 ani. Poliția a intervenit cu ajutorul cumpărătorului, care acționa sub acoperire.

Un caz cutremurător din Ucraina a șocat întreaga lume: o mamă a fost prinsă în flagrant în timp ce încerca să-și vândă fiul de doar 6 ani pentru suma de 25.000 de dolari. Tranzacția a avut loc pe 17 aprilie 2026, în orașul Luțk, sub supravegherea autorităților, relatează Libertatea.

Femeia, în vârstă de 38 de ani, fusese deja monitorizată de poliție din cauza trecutului său penal, având o condamnare anterioară pentru furt. Când a primit banii de la presupusul cumpărător, care colaborase cu autoritățile pentru a opri această faptă, suspecta a fost imediat reținută. În urma anchetei, procurorii au dezvăluit că, în luna martie a aceluiași an, femeia și-a exprimat intenția de a-și vinde copilul, căutând activ un cumpărător.

„În martie 2026, femeia și-a exprimat intenția de a vinde copilul și a găsit un cumpărător. Acesta a raportat situația poliției, contribuind la reținerea suspectei”, au declarat oficialii Biroului Procurorului General din Ucraina.

Citește și: Replica Oanei Gheorghiu, după ce Lia Olguța Vasilescu a spus că „n-a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci”. „Reacțiile vin dintr-o disperare de a nu pierde beneficii!”

Nu este un caz izolat

După divorțul de soțul său, suspecta locuia doar cu fiul cel mic, în timp ce ceilalți doi copii, de 13 și 16 ani, rămăseseră în grija tatălui. În prezent, băiatul de 6 ani a fost plasat într-un centru specializat sub protecția autorităților sociale, care vor fi, de asemenea, investigate pentru posibile neglijențe, potrivit Libertatea.

Suspecta a fost acuzată oficial de trafic de persoane, iar instanța a dispus arestarea sa preventivă. Din păcate, acest caz nu este singular. Ucraina se confruntă adesea cu situații de acest fel, alimentate de sărăcia extremă care împinge părinții la decizii disperate.

În alte incidente recente, o femeie din regiunea Sumî a încercat să vândă un nou-născut pentru 30.000 de dolari, iar o altă ucraineancă a fost prinsă vânzând copii în afara granițelor pentru sume de până la 70.000 de euro, însă autoritățile au intervenit prompt pentru a opri aceste fapte.

Foto: Shutterstock.com; Telegram

