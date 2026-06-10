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Annaliese Holland, o tânără din Adelaide diagnosticată cu o boală autoimună rară, a decis să-și încheie viața prin eutanasie voluntară. La doar 26 de ani, își trăiește ultimele luni vorbind deschis despre sfârșitul vieții.

Annaliese Holland urmează să fie eutanasiată

La doar 26 de ani, Annaliese Holland și-a acceptat destinul cu o putere interioară rar întâlnită. Diagnosticată cu o afecțiune autoimună rară și incurabilă la doar 18 ani, tânăra din Adelaide și-a asumat decizia de a apela la moartea asistată voluntar, legală în Australia de Sud.

„A fost o veste fericită”, spune Annaliese despre momentul în care a aflat că mai are mai puțin de un an de trăit.

„Când ești bolnavă de atâta timp, moartea nu mai pare atât de înfricoșătoare. Este, într-un mod ciudat, incredibil de eliberator”, a subliniat ea pentru ABC.net.au.

Cu această forță interioară, Annaliese Holland, cunoscută ca Annie de către prieteni, și-a propus să folosească timpul rămas pentru a deschide discuția despre îngrijirea la sfârșitul vieții pentru tinerii australieni.

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Tânăra a fost diagnosticată cu o boală autoimună rară

Annie trăiește de ani buni cu Autoimmune Autonomic Ganglionopathy (AAG), o boală autoimună care atacă sistemul nervos autonom. Diagnosticată la doar 18 ani, a primit vestea că nu va ajunge să îmbătrânească.

„Sufeream atât de mult încât am realizat că mai importantă decât cantitatea vieții este calitatea acesteia”, mărturisește ea.

Acum, Annie își petrece majoritatea timpului în pat, confruntându-se cu dureri insuportabile și hrănindu-se intravenos, având doar o venă rămasă pentru acest proces vital.

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Paradoxal, Annie mărturisește că, înainte de a se îmbolnăvi, era împotriva morții asistate voluntar.

„Nu mi-am schimbat părerea până când nu am întâlnit-o pe Lily Thai, o prietenă care avea aceeași boală ca și mine. Am fost împreună până în ultimul moment al vieții ei. Era atât de pregătită și atât de curajoasă”, a povestit tânăra.

Lily a fost o sursă de inspirație pentru Annie, care a decis ulterior să urmeze aceeași cale, cu sprijinul tatălui său.

„Când i-am spus că nu mai pot, a venit și a stat lângă patul meu. Am izbucnit amândoi în lacrimi”, a mărturisit ea.

Annaliese și-a creat o listă a dorințelor

În loc să se lase copleșită de suferință, Annaliese Holland a creat o „listă nu-mi pasă” – o versiune proprie a listei de dorințe. Printre visurile bifate se numără și o nuntă pe care a sărbătorit-o la începutul acestui an.

„Îmi doream să mă văd într-o rochie de mireasă”, spune ea.

Totuși, dorința de a avea copii rămâne cea mai mare durere a ei: „Am acceptat că o să mor, dar cel mai greu e că nu voi putea fi mamă”.

Annie militează pentru ca accesul la moartea asistată voluntar să fie un subiect mai des discutat în rândul pacienților. În prezent, în Australia, medicilor le este interzis să inițieze astfel de discuții.

„Dacă nu știi despre această opțiune, nu știi că este o alegere”, spune ea.

De asemenea, Annie speră ca mai mulți doctori să fie deschiși față de acest subiect sensibil, în ciuda convingerilor personale.

Pe măsură ce timpul i se scurge, Annie își dorește ca lumea să-și amintească de ea nu pentru boala care i-a marcat viața, ci pentru lupta pe care a dus-o: „Am luptat al naibii de mult și vreau ca toată lumea să vadă asta, pentru că sunt mândră”.

Annaliese Holland le transmite tinerilor un mesaj simplu, dar puternic: „Uitați de prostii! Dacă nu sunteți fericiți, faceți ceva să schimbați asta. Orice ar fi nevoie”.

Sursă foto: Instagram

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