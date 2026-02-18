  MENIU  
Marius Calotă, surprins alături de o cunoscută femeie de afaceri, la două luni de la decesul Rodicăi Stănoiu

Marius Calotă, surprins alături de o cunoscută femeie de afaceri, la două luni de la decesul Rodicăi Stănoiu

Actualizat 18.02.2026, 12:49

La două luni după pierderea fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu, Marius Calotă a fost surprins alături de o femeie cu o carieră solidă în domeniul financiar, într-un context care sugerează o relație apropiată.

Marius Calotă, surprins alături de o altă femeie importantă, după moartea Rodicăi Stănoiu

Rodica Stănoiu, o personalitate marcantă a justiției românești, a încetat din viață pe 3 decembrie 2025, la vârsta de 85 de ani. După perioada de discreție care a urmat acestui eveniment, Marius Calotă, partenerul său de viață, a fost văzut în public alături de o doamnă manager din mediul bancar.

Potrivit Cancan, femeia, care are în jur de 60 de ani, se bucură de o poziție respectată în domeniul său profesional și pare să împărtășească o legătură strânsă cu Marius.

Cei doi au fost văzuți zilele trecute părăsind parcul de lângă complexul Casa Albă, într-o atmosferă relaxată, sugerând o simplă plimbare. Fără gesturi evidente de afecțiune, momentul a părut firesc și discret. Ulterior, programul lor a continuat cu o oprire la un magazin din Pipera, unde au făcut câteva cumpărături simple: cartofi, paste, fructe și alte produse de bază.

Vezi AICI imaginile cu Marius Calotă și femeia cu care a fost surprins

Interacțiunea dintre cei doi a fost naturală, dar a atras atenția prin detalii mici. Marius a optat să transporte sacoșele mai ușoare, în timp ce doamna manager a preluat restul greutăților. Îmbrăcați lejer – Marius Calotă purtând jeans, jachetă sport și șapcă, iar partenera sa într-o ținută discretă – cei doi au menținut o aparență sobră, fără a ieși în evidență.

Apropierea, surprinsă în gesturi subtile

După sesiunea de cumpărături, cei doi s-au urcat într-un Range Rover, cel mai probabil mașina femeii. Marius a preluat volanul, îndreptându-se către un ansamblu rezidențial din Pipera, unde acesta își avea autoturismul parcat. La destinație, interacțiunea a devenit puțin mai personală. Femeia l-a atins ușor pe spate și pe mână, gesturi scurte, dar care trădau o conexiune apropiată și naturală.

Marius a însoțit-o până în locuința sa, unde a rămas aproximativ zece minute. La plecare, acesta și-a recuperat mașina personală și a părăsit zona rezidențială.

Rodica Stănoiu, deshumată în urma unor suspiciuni

Trupul Rodicăi Stănoiu a fost deshumat la jumătatea lunii decembrie 2025, după ce procurorii au deschis un dosar in rem privind moartea suspectă a fostului ministru al Justiției.

Anchetatorii au cerut și o analiză toxicologică în cazul fostului ministru, aceasta fiind coroborată cu eventuale tratamente prescrise de medici ori alte probleme medicale de care suferea demnitarul. Se verifică inclusiv ipoteza ca discernământul să îi fi fost afectat.

Autopsia a arătat că fostul ministru a murit în urma unui stop cardiac, nefiind nicio suspiciune de moarte violentă.

Fost ministru al Justiției în guvernul Adrian Năstase și senator timp de trei mandate, Rodica Stănoiu a murit pe 3 decembrie 2025, la 86 de ani.

