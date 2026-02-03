Marius Calotă și rudele Rodicăi Stănoiu, dispute aprinse în spital, în timpul internării fostei ministre. „Erau niște tabere dezlănțuite! Și tot felul de procurori!” Dezvăluirile unei asistente

Moartea Rodicăi Stănoiu, fost ministru al Justiției, nu a adus liniște în jurul numelui ei. Dimpotrivă, la două luni după decesul său, ies la iveală informații care conturează un tablou dramatic al ultimelor ei zile. Rudele și Marius Calotă, bărbatul despre care se spune că îi era iubit și care era cu 50 de ani mai tânăr, s-ar fi aflat într-un conflict deschis pentru controlul averii ei, iar tensiunile ar fi atins cote alarmante chiar în interiorul spitalului.

Ultimele luni: degradare rapidă și suspiciuni grave

Rodica Stănoiu s-a stins din viață pe 3 decembrie 2025, la 86 de ani. Înainte de moarte, starea ei de sănătate s-a deteriorat brusc. În octombrie, a fost internată la Spitalul Floreasca, apoi transferată la Spitalul Alexandru Obregia. Surse medicale au dezvăluit că ar fi ajuns într-o stare extrem de gravă, subnutrită și cu semne evidente de lovire.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, fostul ministru prezenta „sindrom posttraumatic din lovire”, o lovitură la cap și o vânătaie în jurul unui ochi. Cu toate acestea, la doar trei zile după internare, a fost externată la cererea lui Marius Calotă, cunoscut în cercul apropiaților sub porecla „Puișorul”.

Scandaluri pe holurile spitalului Obregia

În spital, tensiunile dintre rudele Rodicăi Stănoiu și Marius Calotă ar fi degenerat în confruntări fizice și verbale. Personalul medical a fost martor la scene greu de imaginat într-o unitate sanitară.

O asistentă de pe secția unde a fost internată Stănoiu a povestit, potrivit cancan.ro: „Erau conflicte aici… unii ajunseseră să se bălăcărească pe hol… unii nu voiau să plece, alții voiau să rămână… doamna ministru era la mijloc… au fost situații cumva jenante! A trebuit să chemăm paza! I-am amenințat că dacă nu pleacă trebuie să-i evacuăm!

Erau niște tabere dezlănțuite! … Și tot felul de procurori, ex-procurori care băteau cu pumnul în masă s-o internăm, s-o internăm, s-o…”.

Mărturia arată clar că presiunile asupra medicilor au fost intense, fiecare tabără încercând să influențeze deciziile privind tratamentul și internarea fostului ministru.

Citeşte şi: Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri neașteptate despre viața personală a Rodicăi Stănoiu. „După ce i-a murit soțul, imediat l-a găsit pe acest domn!”

Citeşte şi: Marius Calotă rupe tăcerea după deshumarea Rodicăi Stănoiu. „S-a propagat minciuna!” Ce spune despre relația lor

Citeşte şi: Mara Bănică susține că Monica Tatoiu i-a spus că Rodica Stănoiu „a căzut în ghearele unuia mai tânăr care încearcă s-o ucidă”: „Trei zile mai târziu murea”

Surse apropiate familiei susțin că lupta pentru averea Rodicăi Stănoiu ar fi început cu mult înainte ca aceasta să se stingă. Atât rudele, cât și Marius Calotă ar fi încercat să obțină controlul asupra bunurilor ei, iar tensiunile au escaladat odată cu agravarea stării de sănătate.

Rezultatele necropsiei după deshumarea Rodicăi Stănoiu

Procurorii au dispus deshumarea Rodicăi Stănoiu după ce apropiații au semnalat că aceasta ar fi ajuns la spital cu lovituri pe corp și în stare de subnutriție. Necropsia efectuată marți a infirmat însă ipotezele violenței: medicii legiști au stabilit că nu existau urme de agresiune și au exclus varianta strangulării. Concluzia oficială a fost că decesul a fost cauzat de un stop cardiac.

Foto – arhivă

Urmărește-ne pe Google News